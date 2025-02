“¿Es un pecado?”: Gustavo Adrianzén denunció acoso contra Dina Boluarte por cuestionar designaciones de sus familiares en el Estado

Gustavo Adrianzén afirma que hay acoso contra Dina Boluarte por cuestionamientos a la hermana de la presidenta. TV Perú

El premier Gustavo Adrianzén se mostró incómodo ante las consultas por la reciente incorporación de la hermana de la presidenta Dina Boluarte como asesora en la Junta Nacional de Justicia (JNJ), luego de haberse revelado que su primo Luis Alberto Campana Boluarte, fue designado como integrante de la Comisión de Personal de la Cancillería. En conferencia de prensa, Adrianzén denunció una suerte de acoso contra la mandataria y expresó su molestia ante los cuestionamientos, planteando si “es un pecado ser su familia”.

En la ronda de preguntas, formuladas luego de la exposición de acuerdos adoptados en Consejo de Ministros, el primer ministro fue abordado sobre la controversia en el ámbito político y mediático, debido a la relación familiar entre la mandataria y la nueva asesora de la JNJ. En respuesta, Adrianzén destacó que en semanas anteriores se le había cuestionado lo mismo pero por otro familiar, ambos con más de 30 años de experiencia en el sector público.

“Esto va pasando de rojo a colorado y se va tornando algo hasta odioso porque las semanas anteriores me preguntaron por el primo de Dina Boluarte y yo en aquella situación dije que tenía más de 35 años en el servicio diplomático. Era diplomático antes de que la presidenta entre al servicio público, no entendía por qué razón a un embajador con esa experiencia cuestionaran que fuera parte de una comisión en la cancillería. En el caso de la hermana de la presidenta, comenzó a trabajar en el antiguo consejo nacional de la magistratura en el año 1995. Fue nombrada en el año 2001. 30 años de servicio en la misma entidad y yo no entiendo por qué razón vienen a cuestionar aquello”, mencionó.

En esa línea, insistió en que ambos funcionarios formaban parte del sector público incluso antes de que la presidenta forme su carrera política. “Yo no puedo, sino derivar que todo esto es una suerte de acoso contra Dina Boluarte. ¿Es un pecado ser familiar de la señora presidenta? Ella no nombra a ningún familiar en el servicio público desde que es ministra, además no podría hacerlo. Sus familiares trabajan para el Estado hace muchísimos años y eso no tendría que llamar la atención de ningún lugar”, sentenció.

Premier mostró su incomodidad por preguntas relacionadas con designaciones de familiares de Dina Boluarte. | PCM

La polémica en torno al vínculo familiar

La controversia contra la designación de su hermana no solo surge por el parentesco, sino por la institución clave en el sistema de justicia peruano que la mandataria cuestiona. Este hecho ha despertado críticas y dudas sobre posibles conflictos de interés, dada la postura pública de la jefa de Estado, quien incluso ha mencionado que el Poder Judicial y el Ministerio Público dan vergüenza en el extranjero. “Carpetas de circo son las que le abren a la presidenta de la República y damos vergüenza como sistema de justicia en el extranjero, porque me dicen ‘no es posible lo que está pasando en su país’; y todo lo contrario, me felicitan y me dicen ‘presidenta usted no sé qué ha hecho en dos años de gobierno, el Perú ahora es distinto a como estaba antes”, exclamó Boluarte al llegar de su viaje a Davos.

Su pronunciamiento generó la respuesta de la titular del Poder Judicial, Janet Tello, quien le pidió evitar calificativos o mensajes ignominiosos que desacrediten a las instituciones. “Le pediría a la presidenta Boluarte que dejemos de estar calificando labores, funciones, la misión de cada quien y hago este llamado de unidad (…) “¿Qué hacemos señalando que algo me puede parecer ignominioso, vergonzoso?, ¿qué hacemos con eso, cuál es el mensaje a la población?”, expresó.

Así la jueza suprema consideró que cualquier opinión crítica contra la institución judicial por parte de algún funcionario es “porque hay desconocimiento de lo que hace cada jueza y juez a nivel nacional; sí puede haber errores, pero esto no afecta la labor de todo un poder del Estado, porque hay jueces que trabajan 24 horas en la lucha contra la delincuencia, la impunidad y violencia en los hogares”.

Titular del PJ cuestionó expresiones de la presidenta. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Posteriormente, basándose en una denuncia interpuesta por el coronel PNP (r) Julio Ramón Cadenillas Díaz, el pasado 4 de noviembre, el organismo anunció un procedimiento sumario en su contra. Ello, pese a que estos procesos se inician solo en aquellos casos de conductas graves, como a un juez que se le interviene en un acto de flagrancia.

“Hay un apresuramiento inusual que ha hecho que no crucen información, solo se guían por el dicho del señor. Le he consultado al relator de la sala a ver si ha pedido copia de esos expedientes y no ha pedido nada. Nosotros sí hemos averiguado y ahí es que salta que tiene este otro proceso. […] El artículo 139 lo dice: ninguna autoridad puede avocarse de procedimiento en trámite y uno lo hace comete un delito: el de avocamiento indebido”, expresó en diálogo con Punto Final.

Otros familiares

A René Boluarte Zegarra, hermana de la jefa de Estado y se le suma el primo, el hijo de la jefa de Estado, David Gómez Boluarte, y su pareja Blanca Mercedes Gómez. Los dos últimos, derivados como parte del servicio diplomático de la Representación Permanente del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York.