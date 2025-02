Encargada de olla común de Lima reconoce que estafó a donante que le depositó dinero: “Me da mucha vergüenza”

Encargada de olla común de Lima admite que estafó a donante que le depositó dinero: “Me da mucha vergüenza”

La empresaria Leslie Echeverría detalló este miércoles que la encargada de una olla común en Lima reconoció haberla estafado luego de recibir un depósito de 500 soles destinado para la compra de una cocina, un caso que hizo público la semana pasada a través de su cuenta de TikTok.

Al desbloquearla en WhatsApp, la responsable del comedor popular envió un mensaje de voz en el que expresó su arrepentimiento. “Señorita, por favor, le pido que no me exponga por redes sociales porque tengo dos pequeños. Ellos van al colegio, me da mucha vergüenza, pero la necesidad hizo que haga eso. Pero se lo juro que le voy a devolver los 500 soles”, se escucha en el audio.

Echeverría, administradora y fundadora de Only One Coin —una organización que enseña inglés por un sol—, compartió detalles de la conversación telefónica que tuvo con la responsable del comedor. “Tuve una conversación por teléfono, me dijo que no tenía cómo pagar su cuarto, que es la primera vez que recibe dinero de esa forma. Pero yo en algún momento he pasado por esa situación. No muchos saben, pero vengo de una familia de clase media baja, he sentido la necesidad de no tener dinero”, explicó.

Aclaró que, después de escucharla y ver las pruebas sobre el pago de su alquiler, decidió no exigir el reembolso del dinero. “Sé que voy a recibir muchas críticas por esto, pero siento que no fue la manera correcta de buscar dinero. Sin embargo, también puedo entender que muchas personas, por necesidad, cometen ciertos errores y merecen una segunda oportunidad. Esto me queda como aprendizaje, y ya no pienso hablar más de este tema”, señaló.

Denuncia estaga en donación a ollas comunes

Inicialmente, Echeverría se ofreció a donar 2,500 soles en víveres, pero la encargada de la olla común pidió dinero para remodelar la cocina. Cuando requirió pruebas sobre el uso de los fondos, recibió una foto descargada de Internet. “Lo peor de todo es que la señora me dice que si quiero ver la cocina que compraron de segunda porque el dinero no les alcanzó, que vaya yo misma a la olla común. Pero ahora estoy de viaje y se me hace imposible ir”, añadió.

La administradora también destacó que Only One Coin ha realizado diversas donaciones en el pasado a albergues para animales y vasos de leche, y que los víveres necesarios ya han sido comprados. “No recibimos ayuda de nadie, todo sale de nuestro dinero como empresa, que pagamos impuestos y todo”, explicó.

Según cifras del Gobierno, existen más de 4,000 ollas comunes a nivel nacional que alimentan a más de 300,000 personas diariamente. Un informe reciente de Salud con Lupa reveló que, durante el estado de emergencia alimentaria, la Municipalidad de Lima gastó más de S/ 100 millones en alimentos para ollas comunes, pero algunos proveedores con antecedentes de sanciones entregaron productos de mala calidad.

Iniciativa

Echeverría, diagnosticada con autismo a los 14 años, se hizo conocida durante la pandemia por ofrecer clases virtuales de inglés de manera gratuita. Sin embargo, al no poder cubrir la creciente demanda, ideó una manera de financiar su proyecto: cobrar un sol por clase. “De esa manera ayudaba a personas de bajos recursos que querían aprender y no tenían las posibilidades”, explicó.

Leslie Echeverría en una imagen de archivo. Foto: InfoMercado

Con el dinero recaudado, el 30% de los estudiantes recibe una beca y al mismo tiempo se remunera a los profesores. Este modelo de negocio, enfocado en la accesibilidad, permitió que la iniciativa creciera rápidamente y ganara reconocimiento por la importancia del inglés en el acceso a mejores oportunidades laborales.

Actualmente, la organización cuenta con 54 profesores y al menos 8,000 alumnos de diversas regiones como Cusco, Arequipa, Moquegua, Ica, Loreto y Áncash. También tienen estudiantes de Sudamérica y Europa, los cuales representan el 12% del alumnado. El pago para los estudiantes extranjeros es igualmente un sol, pero convertido a su moneda local.

El curso tiene una duración de cinco meses y está disponible para personas a partir de los seis años, sin límite de edad. Según datos proporcionados por Echevarría en entrevistas pasadas, al menos 200 alumnos que cursaron en Only One Coin y rindieron el examen de clasificación del Instituto Cultural Peruano Norteamericano (ICPNA) lograron acceder a los niveles básicos 10 y 11.