Andrea Vidal fue seguida por auto y motos desde la casa de su expareja hasta ser asesinada: armas tienen historial criminal, según PNP

Ex de Andrea San Martín se burla de polémica con Yerko: “El que no regaló muebles que tiren la primera piedra” Una revelación inesperada reavivó la controversia entre el creador de contenido y la influencer cuando una tercera persona aseguró que la relación entre ambos estuvo marcada por intereses personales y acuerdos que no se cumplieron según lo pactado