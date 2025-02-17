Receta de spaghetti a lo alfredo

Descubre cómo degustar un clásico de la italiana con un toque peruano. Este Spaghetti a lo Alfredo es ideal para tus comidas diarias y para cualquier ocasión especial. Fácil, rápido y delicioso, seguro se convertirá en tu plato de spaghetti favorito.
Ingredientes para spaghetti a lo alfredo a la peruana
Para conseguir porciones para 4 personas, necesitarás:
- 4 Tazas de spaguettis cocidos
- 200 Gramos de Jamón de Pavo
- 1 Taza de leche
- 1 Taza de Agua
- 1 Pizca de Perejil
- 1/2 Taza de Crema de Leche
- 1 Cucharada de Queso Parmesano rallado
- 1/2 Cucharadita de Pimienta
- 1 Cucharada de Aceite de Oliva
Preparación del spaghetti a lo Alfredo a la peruana
Con los ingredientes listos, es el momento de poner manos a la obra:
1. En una sartén con aceite, dorar el jamón de pavo durante un minuto.
2. Agregar agua y la Ideal Light a la sartén junto con los spaguettis, moviendo durante dos minutos.
3. Añadir la Crema de Leche y sazona con sal y pimienta.
4. Por último, servir los spaghettis y decorar con perejil picado y queso parmesano.
Información nutricional
Cada porción de este delicioso Spaghetti a lo Alfredo aporta 367.4 kcal, lo que equivale a 1,536kj. Es una opción balanceada y nutritiva para tu menú.
Disfruta y comparte tu spaghetti a lo Alfredo
Ya sea que decidas guardarla para futuras ocasiones, marcarla como cocinada o compartirla, estarías disfrutando de una deliciosa receta peruanizada. No olvides que puedes complementar con un menú balanceado, para mantener la nutrición en equilibrio.
Con este spaghetti a lo alfredo a la peruana, disfrutarás no solo de un platillo con influencia italiana, sino de la versatilidad de la gastronomía peruana que deja su huella en cada receta.