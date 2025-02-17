Perú

Receta de spaghetti a lo alfredo

Spaghetti a lo Alfredo: una deliciosa adaptación peruana

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)
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Descubre cómo degustar un clásico de la italiana con un toque peruano. Este Spaghetti a lo Alfredo es ideal para tus comidas diarias y para cualquier ocasión especial. Fácil, rápido y delicioso, seguro se convertirá en tu plato de spaghetti favorito.

Ingredientes para spaghetti a lo alfredo a la peruana

Para conseguir porciones para 4 personas, necesitarás:

- 4 Tazas de spaguettis cocidos

- 200 Gramos de Jamón de Pavo

- 1 Taza de leche

- 1 Taza de Agua

- 1 Pizca de Perejil

- 1/2 Taza de Crema de Leche

- 1 Cucharada de Queso Parmesano rallado

- 1/2 Cucharadita de Pimienta

- 1 Cucharada de Aceite de Oliva

Preparación del spaghetti a lo Alfredo a la peruana

Con los ingredientes listos, es el momento de poner manos a la obra:

1. En una sartén con aceite, dorar el jamón de pavo durante un minuto.

2. Agregar agua y la Ideal Light a la sartén junto con los spaguettis, moviendo durante dos minutos.

3. Añadir la Crema de Leche y sazona con sal y pimienta.

4. Por último, servir los spaghettis y decorar con perejil picado y queso parmesano.

Información nutricional

Cada porción de este delicioso Spaghetti a lo Alfredo aporta 367.4 kcal, lo que equivale a 1,536kj. Es una opción balanceada y nutritiva para tu menú.

Disfruta y comparte tu spaghetti a lo Alfredo

Ya sea que decidas guardarla para futuras ocasiones, marcarla como cocinada o compartirla, estarías disfrutando de una deliciosa receta peruanizada. No olvides que puedes complementar con un menú balanceado, para mantener la nutrición en equilibrio.

Con este spaghetti a lo alfredo a la peruana, disfrutarás no solo de un platillo con influencia italiana, sino de la versatilidad de la gastronomía peruana que deja su huella en cada receta.

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