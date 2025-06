Mimy Succar estuvo distanciada de Tony Succar por años antes de sorprenderlo en TV: “Nos dejamos de hablar”

Mimy Succar estuvo distanciada de Tony Succar antes de sorprenderlo en TV: “Éramos orgullosos” | Willax

Mimy Succar y su hijo Tony se han convertido en completa noticia y alegría para los peruanos luego de coronarse con los primeros premios Grammy para el Perú. Este 2025, la cantante y su hijo fueron nominados a ‘Mejor Álbum Tropical Latino’ por el disco ‘Alma, Corazón y Salsa (Live at Gran Teatro Nacional)’, un trabajo en conjunto que los consagró como los mejores frente a muchos grandes artistas internacionales con gran trayectoria.

Honrados por lo logrado, madre e hijo agradecieron al público por el apoyo siempre. Aunque siempre se han mostrado juntos y con gran complicidad, hay una historia detrás que evidencia que no todo siempre fue de color de rosa.

Pese a que ahora Tony y Mimy son inseparables y hasta parece que todo el tiempo fueron cómplices, hubo un tiempo en el que ni siquiera se dirigieron la palabra y su reencuentro se dio en TV, curiosamente, el mismo tiempo en el que decidieron retomar la música juntos.

¿Por qué se distanciaron Tony y Mimy Succar?

En una emotiva e íntima entrevista con Milagros Leiva, Mimy Succar se confesó y reveló que estuvo alejada de su hijo por bastante tiempo. Ambos trabajaban juntos en una banda, pero hubo un día en el que Tony le pidió a su madre que no vaya a uno de sus eventos, desde entonces, se dejaron de dirigir la palabra.

Este momento fue el que hizo que la relación se resquebrajara. Aunque terminó llorando de la tristeza, no volvieron a retomar palabras. “Me quedé llorando, mi esposo me dijo que vaya, pero le dije que no porque me había botado. Ahí nos dejamos de hablar completamente como por dos años, por puro orgullo”, mencionó.

Ya han pasado los años y, sobre ello, Mimy Succar confiesa que se arrepiente de haber perdido tanto tiempo sin su hijo y celebraciones familiares que no compartieron. Incluso, confesó que muchas veces Tony la evitaba cuando había reuniones por asistir.

“Me arrepiento porque muchas vivencias, Navidades, día del padre, Día de la Madre. Preguntaba si yo iba a estar y decía yo no voy. Ninguno de los dos cedía”, resaltó. Desde entonces, los meses y días seguían pasando y la distancia entre madre e hijo seguía presente, pese a que ella estaba segura que el amor permanecía.

Su reconciliación en ‘La Voz Perú’

En el 2021, Tony Succar fue jurado del programa ‘La Voz Perú’, y fue en esa estancia que lo sorprendieron con la llegada de su madre. En aquel entonces, nadie conocía las diferencias familiares entre ambos, por lo que en televisión no se notó lo que pasaba.

Mimy contó que fue su esposo quien le pidió que fuera al programa de Latina para sorprender a su hijo, pues consideraba que era la más talentosa para dar un buen show, pero ella se negó, alegando que tenía que cuidar a sus nietos.

La insistencia fue tal que hasta el conductor Cristian Rivero intercedió para que Mimy aceptara, Su hija le dijo que era una buena oportunidad y que ella debía ser la protagonista de esta sorpresa. Tras esas palabras, dijo que sí.

La condición de la cantante era interpretar el tema ‘Quimbara’ con el fin de que Tony la acompañara en los timbales y así, madre e hijo, muestren al mundo cómo se trabaja en familia. Con los nervios hasta por los huesos y deseando dar un buen show para su hijo, Mimy se lanzó a escena y dio uno de los momentos más memorables de la televisión.

Luego de pisar el escenario y cantar deslumbrando a todos, Tony y Mimy tuvieron ese reencuentro del que muchos no estaban enterados. Aunque no se pudieron decir perdón en el escenario, la ganadora de dos Grammys reconoce que todo lo que se vivió en esa noche fue real.

“Nos hemos mirado y ahí sentí con la mirada que tantos años nos hemos dejado de hablar por una tontería y estoy segura de que también reconoció su error como yo. Ese llanto de la TV fue de verdad, por eso le llegó al público. Nadie sabía que nos íbamos a reencontrar”, confesó la artista.