Receta de picante de Carne

Picante de carne. (foto: Twitter)

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Disfruta de una experiencia gastronómica única, llenado tu plato con los vibrantes sabores de una clásica receta peruana. El Picante de Carne no solo es sabroso, sino también fácil de preparar, ideal para innovar en tus menús de días laborables.

Ingredientes y utensílios necesarios para un picante de Carne peruano

En la auténtica cocina peruana, la calidad y frescura de los ingredientes son esenciales. Para esta receta para cuatro personas, necesitarás:

- 400 gramos de carne de res

- Cuatro papas blancas

- Dos zanahorias

- Media taza de alverjas

- Una cebolla roja

- Una cucharadita de ajo molido

- Una cucharada de ají panca molido

- Dos cucharadas de aceite vegetal

- Dos tazas de arroz cocido

También necesitarás el equipo básico de cocina como tabla de cortar, cuchillo, lata y cuchara.

Preparación paso a paso del picante de carne

Primero, pelarás y cortarás la cebolla y la zanahoria en cubos pequeños y las papas en cubos grandes. La carne deberá ser cortada en pedazos grandes para asemejar la forma auténtica del picante de carne peruano.

Posteriormente, en una sartén, calentarás el aceite y agregarás la cebolla, dejándola sudar por 5 minutos. A continuación, incorporarás el ajo y el ají panca.

El siguiente paso consiste en agregar los cubos de carne, papa y dos tazas de agua, que deberás cocinar por 30 minutos. Finalmente, agregarás la zanahoria, las alverjas y continuarás la cocción por 5 minutos más, antes de retirar la olla del calor. El platillo se sirve con media taza de arroz.

Información nutricional y consejos extras

Una porción de este delicioso picante de carne te proporciona 514.2 kcal. Recuerda que el tiempo de cocción de la carne de res puede variar dependiendo del tipo de corte empleado. Si utilizas guiso especial de res, deberá cocinarse durante 40 minutos en total.

Como consejo extra, puedes agregar los vegetales que desees para añadir más color y variedad de nutrientes a tu plato.