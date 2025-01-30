Perú

Receta de Pollo al Sillao

Descubriendo la gastronomía peruana: La receta del Pollo al Sillao

Pollo al sillao. (captura)
Pollo al sillao. (captura)
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Vive una experiencia culinaria de sabores peruanos con nuestra sencilla pero irresistible receta de Pollo al Sillao. Prueba este plato principal sabroso que seguro cautivará a todos en la mesa.

Ingredientes para el Pollo al Sillao

Para complacer a cuatro comensales, necesitarás los siguientes ingredientes:

- 4 presas de pollo

- 2 tazas de brócoli

- 1 pimiento rojo

- 2 cucharadas de salsa de ostión

- 4 cucharadas de salsa sillao

- 1 pedazo de kión

- 4 tazas de arroz ya cocido

- 4 cucharadas de aceite de ajonjolí

- 1 cucharada de maicena

Método de preparación

El Pollo al Sillao es un plato sencillo de preparar, que te permitirá deleitarte con lo mejor de la cocina peruana en la comodidad de tu hogar.

1. Corta los tallos de brócoli y el pimiento en tiras.

2. Cocina los tallos en agua hirviendo durante 5 minutos. Luego, déjalos reposar en agua fría y escúrrelos.

3. Marinar el pollo con salsa sillao, salsa de ostión y kión durante unos diez minutos para intensificar los sabores.

4. En una olla con aceite caliente, sella el pollo y adiciónale el jugo de la marinada con un poco de agua. Cocina durante 15 minutos.

5. Prepara una mezcla de maicena con agua para espesar la cocción y añadir un toque de textura a tu platillo, luego añade los vegetales.

6. Sirve el pollo con las verduras y acompáñalo con una porción de arroz cocido.

Nutrición y consejos

Este plato con 273.3 kcal por porción es ideal para tu cena o almuerzo de días laborables. Recuerda que para un menú balanceado, la mitad de tu plato debe estar compuesto por vegetales, un cuarto por un cárnico y el otro cuarto por cereales o tubérculos.

El reposo del pollo luego de marinarlo es clave para obtener un sabor y color más intensos, no escatimes en este paso.

El Pollo al sillao es una deliciosa muestra de la sazón peruana, fácil de preparar y perfecto para cualquier ocasión.

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