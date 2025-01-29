Receta de Ossobuco

Explora cómo preparar un delicioso ossobuco al estilo peruano, y deleita tu paladar con este suculento platillo rico en sabores, texturas y una inigualable combinación de ingredientes."
Ingredientes para un exquisito Ossobuco peruano
Para preparar este platillo para 4 personas, necesitarás los siguientes ingredientes:
- 400 Gramos Ossobuco de Res
- 1 Cebolla Roja picada
- 1 Diente de Ajo molido
- 1/4 Cucharada Harina sin preparar
- 1 Taza Tomate pelados y cortados en cubitos
- 2 Onzas Vino Blanco
- 1/2 Cucharadita Romero Fresco
- 1/2 Cucharadita Salvia fresca picada
- 1 Cucharada Perejil fresco
- 1 Taza Champiñones
- 1 Taza Zapallito Italiano cortado en bastones
- 1 Taza Zanahorias sancochadas y cortadas en bastones
- 1 Taza Pimiento cortado en bastones
- 1/2 Cucharada Mantequilla Sin Sal
- 1 1/2 Cucharadas Aceite Vegetal
- 2 Tazas Agua
- 1 Pizca Pimienta
- 1 Pizca Sal De Mesa
Descubriendo la tradición del Ossobuco peruano, paso a paso
1. En una sartén con aceite caliente, sella la carne previamente sazonada. Reserva. En la misma sartén, dora la cebolla y el ajo, el tomate y la harina. Cocina por un par de minutos.
2. Añade el vino blanco, el romero, la carne y el agua. Cocina por 40 minutos. Verifica sazón. Para finalizar, agrega el perejil picado y la salvia.
3. En otra sartén, calienta mantequilla para luego saltear la zanahoria, el zapallito italiano, los champiñones y el pimiento. Sazona y sirve con el ossobuco. Acompaña con 1 taza de arroz por persona.
Valor nutricional
La presentación por porción tiene un valor calórico de 267.1 kcal. Se trata de un platillo balanceado y considerablemente nutritivo, ideal para incorporar en tu menú de comidas regulares.
Déjate sorprender por la gastronomía peruana y disfruta de un increíble ossobuco, plato que constituye una experiencia culinaria única en su tipo.