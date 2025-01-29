Perú
Agregar Infobae enGoogle

Receta de Ossobuco

Descubre la receta tradicional del ossobuco, un clásico de la gastronomía peruana

A La Que Te Criaste Fonda & Bar
A La Que Te Criaste Fonda & Bar
Guardar

Explora cómo preparar un delicioso ossobuco al estilo peruano, y deleita tu paladar con este suculento platillo rico en sabores, texturas y una inigualable combinación de ingredientes."

Ingredientes para un exquisito Ossobuco peruano

Para preparar este platillo para 4 personas, necesitarás los siguientes ingredientes:

- 400 Gramos Ossobuco de Res

- 1 Cebolla Roja picada

- 1 Diente de Ajo molido

- 1/4 Cucharada Harina sin preparar

- 1 Taza Tomate pelados y cortados en cubitos

- 2 Onzas Vino Blanco

- 1/2 Cucharadita Romero Fresco

- 1/2 Cucharadita Salvia fresca picada

- 1 Cucharada Perejil fresco

- 1 Taza Champiñones

- 1 Taza Zapallito Italiano cortado en bastones

- 1 Taza Zanahorias sancochadas y cortadas en bastones

- 1 Taza Pimiento cortado en bastones

- 1/2 Cucharada Mantequilla Sin Sal

- 1 1/2 Cucharadas Aceite Vegetal

- 2 Tazas Agua

- 1 Pizca Pimienta

- 1 Pizca Sal De Mesa

Descubriendo la tradición del Ossobuco peruano, paso a paso

1. En una sartén con aceite caliente, sella la carne previamente sazonada. Reserva. En la misma sartén, dora la cebolla y el ajo, el tomate y la harina. Cocina por un par de minutos.

2. Añade el vino blanco, el romero, la carne y el agua. Cocina por 40 minutos. Verifica sazón. Para finalizar, agrega el perejil picado y la salvia.

3. En otra sartén, calienta mantequilla para luego saltear la zanahoria, el zapallito italiano, los champiñones y el pimiento. Sazona y sirve con el ossobuco. Acompaña con 1 taza de arroz por persona.

Valor nutricional

La presentación por porción tiene un valor calórico de 267.1 kcal. Se trata de un platillo balanceado y considerablemente nutritivo, ideal para incorporar en tu menú de comidas regulares.

Déjate sorprender por la gastronomía peruana y disfruta de un increíble ossobuco, plato que constituye una experiencia culinaria única en su tipo.

Temas Relacionados

peru-recetas

Más Noticias

El tesoro arqueológico de Motupe: Jagüey Negro es declarado Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura

El reconocimiento permitirá preservar un territorio donde sobreviven estructuras prehispánicas y elementos naturales ligados a la identidad cultural de Motupe

El tesoro arqueológico de Motupe: Jagüey Negro es declarado Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura

Torturado y abandonado dentro de una bolsa: el crimen del comerciante de zapatillas que estremece al Rímac

El hombre de 40 años llevaba dos días sin responder llamadas. Sus familiares pensaban que estaba de viaje, hasta que la Policía confirmó el fatal desenlace

Torturado y abandonado dentro de una bolsa: el crimen del comerciante de zapatillas que estremece al Rímac

Receta de salsa barbecue

Aprende a preparar un sabor auténtico con salsa barbecue al estilo peruano

Receta de salsa barbecue

Receta de frejoles canarios con tocino

Descubriendo los sabores auténticos de la gastronomía peruana con la receta de los frejoles canarios

Receta de frejoles canarios con tocino

Receta merenguitos con Manjar

Pasos para preparar merenguitos con Manjar

Receta merenguitos con Manjar
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Claudia Sheinbaum se parece mucho a Keiko Fujimori”, asegura el canciller peruano y espera que relaciones con México se normalicen

“Claudia Sheinbaum se parece mucho a Keiko Fujimori”, asegura el canciller peruano y espera que relaciones con México se normalicen

JNJ blinda a Patricia Benavides y decide no sancionarla por la remoción de Bersabeth Revilla

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., llamó a Keiko Fujimori para felicitarla por asumir la Presidencia del Perú

Revelan que Nadine Heredia está “muy feliz” con el fallo del TC a favor de Ollanta Humala

“Ollanta Humala debería salir hoy”: Defensa del expresidente ya solicitó al PJ la excarcelación por fallo del TC

ENTRETENIMIENTO

Mario Irivarren reconoce error tras enfrentar en vivo a trabajadora de producción: “Son cosas que no se deben ver”

Mario Irivarren reconoce error tras enfrentar en vivo a trabajadora de producción: “Son cosas que no se deben ver”

Melissa Klug olvida rencores y desea éxitos al programa que tendrá Pamela López con Pati Lorena

“El hip hop narra la cotidianidad, lo que sufre la población”: Pedro Mo celebra este sábado 25 años de rap consciente en el Perú

Jaime Bayly hace penosa confesión sobre sus hijas mayores: “Se aburren conmigo. Son más felices lejos de mí”

Milett Figueroa responde a romántico mensaje de Marcelo Tinelli en Instagram

DEPORTES

Simone Biles invita a la Plaza Mayor de Lima: “Vamos a comenzar juntos el camino hacia Lima 2027 en una forma inolvidable”

Simone Biles invita a la Plaza Mayor de Lima: “Vamos a comenzar juntos el camino hacia Lima 2027 en una forma inolvidable”

Cienciano vs Botafogo: día, hora y canal TV confirmado de duelos por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

Héctor Cúper hizo inesperada comparación de Gianluca Lapadula con histórico delantero: “Me hace acordar a un argentino que tuve”

¿Alianza Lima ganó cuatro títulos consecutivos? La histórica polémica que reabre el libro ‘Tetracampeones’

Resultados de la Copa Federación Sub 17 de Vóley HOY: así van los duelos del torneo preparatorio en Lima