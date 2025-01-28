Arroz árabe: receta, ingredientes y preparación paso a paso (Acomer.pe)

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El arroz árabe es una de las guarniciones más populares de la gastronomía peruana, especialmente durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Se caracteriza por su color oscuro, su sabor ligeramente dulce y la combinación de fideos cabello de ángel tostados, pasas y pecanas.

Aunque tiene influencias de la cocina de Medio Oriente, en el Perú adquirió una preparación propia que suele acompañar platos como el pavo al horno, el pollo asado y el cerdo al horno. Su elaboración es sencilla y permite conseguir un arroz suelto, aromático y lleno de sabor.

Receta de arroz árabe peruano

Ingredientes

2 tazas de arroz blanco

100 g de fideos cabello de ángel

3 cucharadas de aceite vegetal

2 cucharadas de mantequilla

½ taza de pasas negras

½ taza de pecanas picadas

2 dientes de ajo molidos o picados

2 cucharadas de azúcar rubia

2 cucharadas de sillao (salsa de soja)

2½ tazas de gaseosa negra

½ taza de agua caliente (si es necesario)

Sal al gusto

Pimienta al gusto

Preparación del arroz árabe

1. Lava y prepara el arroz

Lava el arroz con agua fría hasta retirar el exceso de almidón. Escúrrelo bien y reserva. Pica las pecanas en trozos pequeños y separa las pasas para incorporarlas durante la cocción.

2. Tuesta los fideos cabello de ángel

Calienta el aceite y la mantequilla en una olla a fuego medio. Agrega los fideos cabello de ángel previamente troceados y remueve constantemente hasta que adquieran un color dorado. Evita que se quemen porque podrían darle un sabor amargo a la preparación.

Retira una pequeña cantidad si deseas reservarla para decorar.

3. Prepara el aderezo

En la misma olla, incorpora el ajo y sofríelo durante unos segundos. Añade el azúcar rubia y el sillao. Mezcla para integrar los ingredientes y conseguir una base de sabor ligeramente dulce y salado.

4. Incorpora el arroz y la gaseosa negra

Agrega el arroz escurrido y mezcla suavemente para que se impregne del aderezo y los fideos tostados.

Vierte la gaseosa negra y añade una pizca de sal y pimienta. Remueve una sola vez y deja que la preparación alcance el punto de ebullición.

5. Añade las pasas y cocina el arroz

Incorpora las pasas negras y mezcla ligeramente. Cuando el líquido comience a reducirse y aparezcan pequeños orificios en la superficie del arroz, baja el fuego al mínimo y tapa la olla.

Deja cocinar entre 15 y 20 minutos, o hasta que el arroz absorba el líquido y quede graneado. Si todavía está duro y necesita más humedad, agrega un poco de agua caliente.

6. Agrega las pecanas

Cuando el arroz esté cocido, incorpora las pecanas picadas y mezcla suavemente con un tenedor para separar los granos sin romperlos.

Apaga el fuego y deja reposar la preparación durante unos 5 minutos con la olla tapada.

7. Sirve el arroz árabe

Coloca el arroz en una fuente y distribúyelo de manera uniforme. Puedes decorarlo con pecanas adicionales, pasas y los fideos tostados que reservaste.

Sirve caliente como acompañamiento de pavo al horno, pollo asado, cerdo al horno o cualquier plato principal de una celebración familiar.

Consejos para preparar un buen arroz árabe

Dora bien los fideos: el color dorado aporta sabor y una presentación característica. No permitas que se quemen.

Controla la cantidad de líquido: la proporción puede variar según el tipo de arroz y la gaseosa utilizada. Agrega agua caliente si es necesario.

Utiliza fuego bajo: después de hervir, cocina el arroz tapado para conseguir una textura uniforme y graneada.

Incorpora las pecanas al final: así conservarán mejor su textura y no se ablandarán demasiado.

No remuevas constantemente: mezclar el arroz durante la cocción puede hacer que se rompan los granos y quede apelmazado.

Preguntas frecuentes sobre el arroz árabe

¿Por qué se utiliza gaseosa negra para preparar arroz árabe?

La gaseosa negra aporta un sabor ligeramente dulce y contribuye al color oscuro característico de esta preparación. También se puede utilizar una combinación de caldo y un poco de azúcar rubia, aunque el resultado tendrá un sabor diferente.

¿Qué fideos se utilizan para el arroz árabe?

Se utilizan principalmente fideos cabello de ángel, que se trocean y se tuestan en aceite o mantequilla antes de incorporar el arroz. Este ingrediente aporta una textura y un sabor característicos.

¿Qué frutos secos se pueden agregar al arroz árabe?

Las pecanas son una de las opciones más utilizadas en la versión peruana. También puedes incorporar almendras o nueces picadas, según tu preferencia.

¿Con qué platos se acompaña el arroz árabe?

Es una guarnición habitual para el pavo al horno, pollo al horno, cerdo asado y carnes al horno. También combina bien con ensaladas frescas y puré de manzana.

¿Cómo evitar que el arroz árabe quede pegajoso?

Es importante lavar y escurrir el arroz, respetar la proporción de líquido y cocinarlo a fuego bajo sin remover constantemente. Al terminar, déjalo reposar unos minutos y separa los granos con un tenedor.

Información Nutricional:

Cada porción proporciona 697.7 kcal, lo que equivale a 2,920kj.

Con esta receta en tus manos, estás listo para sorprender y deleitar a tus amigos y familiares con este propio toque peruano.