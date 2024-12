Charly García reaparece en silla de ruedas y su apariencia alarma a sus seguidores

Archivan investigación contra Antauro Humala por cohecho, pese a que admitió y motivó sobornos en el INPE

De acuerdo a la resolución a la que accedió Infobae Perú, el líder etnocacerista reafirmó sus dichos. “Yo no me retracto en lo absoluto de ninguna de las palabras que he señalado”, expresó luego de recomendarle a Pedro Castillo que, a través de coimas, consiga un celular al interior del penal