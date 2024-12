Christian Domínguez no descarta boda real con Karla y reveló: “Nosotros estamos casados en Cuba ante Dios”

Christian Domínguez no descarta matrimonio real con Karla Tarazona. (Captura: Magaly TV La Firme)

El cantante de cumbia Christian Domínguez no dudó en hablar abiertamente sobre su relación con Karla Tarazona y el posible matrimonio entre ambos. Durante una entrevista a un medio conocido, se le preguntó si pensaba casarse con la conductora, y su respuesta dejó en claro que, si bien podría ser una boda, esta tendría que ser “real”, en contraposición a su primer matrimonio.

“Si nos casamos, será real”, señaló Domínguez, aclarando que la boda anterior que tuvo con Karla no fue tan formal como muchos podrían pensar. Según él, la ceremonia fue más un “contrato de esponsales”, sin el compromiso real que debe existir entre dos personas adultas en una relación.

Ante ello, Magaly Medina no dudó en comentarlo este 5 de diciembre en ‘Magaly TV La Firme’: “Cuando tú firmas un papelito solamente por salir del paso, no estás comprometido con la relación, pues. Mira, eso no va a durar”, declaró tajante la conductora de ATV.

La presentadora no dudó en hacer referencia a su relación pasada, señalando que cuando se separó de Tarazona y comenzó su relación con la bailarina Isabel Acevedo (Chabelita), “se olvidó de su contrato de esponsales” y dejó a Tarazona “tirando cintura con un hijo recién nacido”. Según la comunicadora, para él, refleja que el compromiso real en una relación no se puede medir solo con un papel firmado, sino con acciones y responsabilidad de ambos adultos.

Christian Domínguez revela que se casó con Karla Tarazona en Cuba

Además, Christian Domínguez comentó sobre su experiencia en Cuba, donde tanto él como Karla estaban casados “ante Dios” antes de que se resolviera su divorcio. “Nosotros estábamos casados en Cuba ante Dios”, mencionó. Recordó que en ese entonces, su divorcio aún no había sido formalizado, y fue solo mucho tiempo después, mientras aún vivía con Pamela Franco, que su divorcio salió a la luz.

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas para Magaly Medina, quien no dudó en comentar sobre la actitud de Domínguez hacia el compromiso.

En su programa, la presentadora expresó que, aunque los papeles legales son importantes, lo que realmente cuenta es el compromiso genuino y las decisiones que uno toma con el corazón. “Por salir del paso te van a firmar cualquier papel que tú le pongas delante”, señaló Magaly, asegurando que con hombres como Domínguez no hay que fiarse demasiado.

Karla Tarazona y Christian Domínguez ya viven juntos. (Captura: Magaly TV La Firme)

Karla no deja solo a Domínguez en ensayos y traslados con su orquesta

Hace poco, Magaly Medina criticó a Karla Tarazona por su presencia constante en los espacios laborales de su pareja Christian Domínguez, sugiriendo que la relación estaría dominada por la inseguridad.

Según Medina, esta actitud denotaría un “nivel de desconfianza” que podría estar marcando la relación de la pareja. La conductora comentó que las cámaras captaron a Tarazona no solo en ensayos de la Gran Orquesta Internacional, sino también acompañando a Domínguez durante los traslados en el bus del grupo musical.

“La hemos visto como la ‘guachimana’ del guachimán”, ironizó Medina, sugiriendo que la locutora estaría supervisando de cerca a su pareja. Además, señaló que la presencia de Karla en actividades profesionales, como los ensayos de los Ex Skándalo, era innecesaria y daba señales de una posible inseguridad en su relación. “No tiene un rol formal ahí, entonces, ¿por qué está presente? Si confías en tu pareja, lo dejas hacer su trabajo”, criticó Medina.

