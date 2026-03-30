Perú

Reportero de Magaly Medina es acusado de infiel y revelan imágenes comprometedoras: “No te importó perder a tu familia”

Majo Delgado difundió imágenes donde se ve a su esposo besando a otra mujer. La denuncia generó una ola de reacciones y cuestionamientos en redes sociales

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Polémica en ATV: esposa de periodista de Magaly expone presunta infidelidad con pruebas. Captura: TikTok Majo Delgado.
Polémica en ATV: esposa de periodista de Magaly expone presunta infidelidad con pruebas. Captura: TikTok Majo Delgado.

El nombre de Jonathan Lara, reportero de investigación del programa Magaly TV: La Firme, se encuentra en el centro de la polémica tras una grave acusación pública realizada por su esposa, Majo Delgado, quien lo señaló directamente de infidelidad y difundió imágenes comprometedoras en redes sociales.

El caso se volvió viral en TikTok, no solo por el contenido de la denuncia, sino también por el contexto en el que se producen, considerando el rol del periodista dentro de uno de los espacios televisivos más críticos frente a este tipo de situaciones.

Durante años, Jonathan se ha desempeñado como una de las piezas clave en el equipo liderado por Magaly Medina, participando en investigaciones y reportajes que suelen exponer conflictos personales de figuras públicas. Su trabajo más reciente había captado atención mediática tras difundir declaraciones de Onelia Molina relacionadas con el ampay de Mario Irivarren.

Polémica en ATV: esposa de periodista de Magaly expone presunta infidelidad con pruebas. Captura: TikTok Majo Delgado.
Polémica en ATV: esposa de periodista de Magaly expone presunta infidelidad con pruebas. Captura: TikTok Majo Delgado.

La denuncia de Majo Delgado, con quien el reportero mantenía una relación de aproximadamente ocho años y tiene una hija en común, no se limitó a una acusación verbal. A través de sus redes sociales, decidió compartir una serie de fotografías en las que se observa a Jonathan Lara besándose con otra mujer dentro de una camioneta.

Las imágenes, según lo publicado, evidenciarían no solo el acto en sí, sino también la aparente naturalidad con la que ocurrió, ya que en una de ellas ambos posan frente a la cámara.

El mensaje que acompañó estas publicaciones fue directo y cargado de indignación. “No te importó perder a tu familia”, escribió Majo Delgado, etiquetando la cuenta oficial de su esposo y dejando en claro el impacto emocional que este episodio habría tenido en su entorno familiar.

Polémica en ATV: esposa de periodista de Magaly expone presunta infidelidad con pruebas. Captura: TikTok Majo Delgado.
Polémica en ATV: esposa de periodista de Magaly expone presunta infidelidad con pruebas. Captura: TikTok Majo Delgado.

Pero la exposición no terminó ahí. En una segunda publicación, la esposa del reportero elevó el tono de sus declaraciones, utilizando calificativos contundentes para referirse a su aún pareja.

“Qué asco de ser humano que eres, porquería. No te importó perder a tu familia y ahora sí, ¿te importa no perder tu trabajo? Déjame reírme un poco más, Jonathan Lara. Que tu amante te ayude a salir adelante y que tus malas acciones hablen por ti y punto”, escribió.

Polémica en ATV: esposa de periodista de Magaly expone presunta infidelidad con pruebas. Captura: TikTok Majo Delgado.
Polémica en ATV: esposa de periodista de Magaly expone presunta infidelidad con pruebas. Captura: TikTok Majo Delgado.

Además de las imágenes del beso, Majo Delgado difundió fotografías adicionales de la mujer involucrada, señalando que se trataría de una persona vinculada al modelaje. En paralelo, recurrió a la plataforma TikTok para ampliar la exposición del caso, donde no solo compartió nuevamente el material, sino que también pidió ayuda a sus seguidores para identificar a la tercera persona implicada.

Polémica en ATV: esposa de periodista de Magaly expone presunta infidelidad con pruebas. Captura: TikTok Majo Delgado.
Polémica en ATV: esposa de periodista de Magaly expone presunta infidelidad con pruebas. Captura: TikTok Majo Delgado.

En ese espacio, la denunciante dejó entrever que ya habría confrontado a Jonathan Lara tras descubrir la situación. Incluso, deslizó dudas sobre la identidad que él le habría proporcionado inicialmente. “Ahí un dato, no es una tal Joss (como él dice), es G…. jajaja”, escribió de forma enigmática, sugiriendo que el reportero no habría sido transparente al explicar lo ocurrido.

Polémica en ATV: esposa de periodista de Magaly expone presunta infidelidad con pruebas. Captura: TikTok Majo Delgado.
Polémica en ATV: esposa de periodista de Magaly expone presunta infidelidad con pruebas. Captura: TikTok Majo Delgado.

Usuarios esperan que Magaly Medina se pronuncie

El caso no tardó en viralizarse. En cuestión de horas, múltiples usuarios replicaron las publicaciones, generando una ola de comentarios que mezclaban sorpresa, crítica y expectativa. Una de las principales interrogantes que surgió entre los internautas fue cuál sería la postura de Magaly Medina frente a esta situación, considerando su historial de comentarios firmes contra la infidelidad en su programa.

Frases como “¿Y ahora qué hará Magaly, que no soporta a los infieles?” comenzaron a circular con fuerza, reflejando la percepción de que este caso podría poner a prueba la coherencia editorial del espacio televisivo.

Polémica en ATV: esposa de periodista de Magaly expone presunta infidelidad con pruebas. Captura: TikTok Majo Delgado.
Polémica en ATV: esposa de periodista de Magaly expone presunta infidelidad con pruebas. Captura: TikTok Majo Delgado.

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