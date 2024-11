Karla Tarazona no deja solo a Christian Domínguez en los ensayos y ni en el bus de la Gran Orquesta Internacional. (Captura: Magaly TV La Firme)

En la reciente emisión de Magaly TV La Firme del 29 de noviembre, Magaly Medina sorprendió a la audiencia con una opinión contundente sobre la relación que llevan Karla Tarazona con Christian Domínguez.

La conductora mostró su preocupación al ver cómo Tarazona se ha convertido en una figura casi omnipresente en los ensayos y actividades del cantante, a pesar de no tener un rol formal en el trabajo de Domínguez.

Magaly expresó su gran sorpresa al ver a la locutora de radio en situaciones donde no se justificaba su presencia, como en los ensayos de los Ex Skándalo y durante los traslados en el bus de la orquesta Gran Internacional.

La comunicadora comenzó comentando que no se enteraron de la situación hasta que un video, grabado por un amigo cercano a la pareja, se hizo viral en las redes sociales. “Nos hemos preocupado por Karla Tarazona, porque la hemos visto como la ‘guachimana’ del guachimán, quiero decir, de Christian Domínguez”, señaló, refiriéndose a cómo Tarazona se ha mostrado acompañando a Domínguez en actividades que, en principio, no deberían involucrarla.

La conductora mostró un video en el que se ve a Karla en un ensayo de los Ex Skándalo, que se está preparando para su reaparición en los escenarios. “Ella está ahí, sentadita, no es parte del elenco, no es parte del equipo de prensa, ni de comunicaciones, ni manager de nadie. Pero se encuentra acompañando a Christian, haciéndole barra”, comentó Magaly, añadiendo que la situación parecía más un acto de celos y control por parte de Tarazona.

Magaly cuestionó el comportamiento de Tarazona, preguntándose cuál era su rol en esos momentos. “Si tu pareja está ensayando, ¿qué tienes tú que hacer ahí? ¿Vigilarlo, cuidarlo, evitar que las fans se acerquen?”, señaló, sugiriendo que la presencia de Tarazona no era más que un intento de controlar a su pareja. Según Magaly, este tipo de comportamientos son una señal de una relación poco sana, en la que la desconfianza domina.

La conductora también mencionó que este tipo de situaciones no son nuevas. Recordó un incidente en el que, en noviembre, Tarazona se encontraba en el bus de la orquesta Gran Orquesta de Christian Domínguez, sin tener un papel formal en el evento.

“No iba a animar ni a participar en el concierto, pero estaba ahí, viajando en el bus con la orquesta”, comentó, sugiriendo que Tarazona estaba intentando estar presente en todo momento para evitar que otras chicas se acercaran a su pareja. Magaly comparó esta situación con un caso previo en el que una joven acusó a Domínguez de llevarla de un lado a otro dentro del bus de la orquesta, lo que generó aún más desconfianza en Tarazona.

La conductora reflexionó sobre lo que esto implica para la relación de la pareja. “Debe ser horrible tener que desconfiar tanto de tu pareja que necesites estar presente en casi todos sus momentos. Pero si uno vive así, con tanto miedo y desconfianza, ya deja de ser una relación sana”, dijo. Magaly consideró que lo mejor para Karla sería alejarse de una relación que, según ella, parece estar marcada por la toxicidad y la desconfianza.

Concluyó que, aunque Tarazona parece no querer aceptar que su relación con Domínguez es problemática, “es evidente que le gusta vivir en relaciones tóxicas, aunque no lo quiera entender”. La conductora dejó en claro que lo más saludable sería que Tarazona reconsiderara su relación con Domínguez, quien, según Magaly, no parece ser una pareja confiable.

