Magaly se burla de Cueva por hablar de infidelidad con Pamela: “Es el sacavueltero más conocido del país”

Magaly Medina se burla de Christian Cueva por hablar de infidelidad con Pamela Franco. (Captura: Magaly TV La Firme)

El programa Magaly TV, La Firme del 4 de noviembre, fue escenario de un ácido comentario de su conductora, Magaly Medina, hacia Christian Cueva, quien recientemente declaró que no perdonaría una infidelidad en su relación con Pamela Franco.

Esta afirmación generó risas e incredulidad en el set del programa, ya que la figura del exfutbolista ha estado envuelta en múltiples escándalos personales relacionados con su vida amorosa y su exrelación con Pamela López.

“¿Cómo le van a preguntar eso a Cueva? ¿A uno de los sacavuelteros más conocidos del país? Esa pregunta no tiene sentido”, comenzó diciendo Medina, quien no dudó en recalcar la ironía detrás de las declaraciones del jugador. “La respuesta más justa hubiera sido: ‘Si a mí me perdonaron tantas veces, ¿cómo no voy a perdonar?’ Pero claro, eso no se le puede pedir a un mujeriego borrachoso y machista”.

Magaly Medina se burla de Christian Cueva por hablar de infidelidad con Pamela Franco. (Captura: Magaly TV La Firme)

Magaly no solo se refirió a Cueva, sino que también aprovechó para analizar la interacción de la pareja durante sus recientes entrevistas en diferentes programas de televisión y radios. La conductora calificó sus respuestas como poco convincentes y destacó el nerviosismo evidente de ambos al abordar temas como la fidelidad.

“Pamela se tocaba el cabello y parecía incómoda. Es como cuando no sabes dónde meter las manos en una sesión de fotos. Algo de vergüenza deben tener, creo yo”, comentó.

Además, la conductora recordó que la relación entre Christian Cueva y Pamela Franco comenzó bajo controversias, haciendo alusión a los rumores de que Franco habría iniciado el romance mientras él aún estaba casado con Pamela López.

“Ahora nos quieren vender esta historia como si fuera el gran amor de sus vidas, pero no olvidemos los antecedentes. Decir que Pamela es ‘la amante que mejor me cae’ refleja la hipocresía de nuestra sociedad”, añadió con sarcasmo.

Magaly Medina se burla de Christian Cueva por hablar de infidelidad con Pamela Franco. (Captura: Magaly TV La Firme)

Magaly reta a Cueva y Franco a visitar su programa

En su estilo desafiante, Medina también lanzó un reto a la pareja, invitándolos a acudir a su programa para una entrevista más directa. “Ya que están yendo a todos los sets y radios, ¿por qué no vienen acá? Me encantaría preguntarles cosas interesantes, pero parece que Cueva no es tan canchero como dice ser. Se chupan”, comentó en tono irónico.

Magaly criticó el discurso evasivo de Cueva y lo comparó con las respuestas típicas de otros futbolistas. “Todos tienen procesos, ¿no? Es la excusa de siempre. Cuando un hombre dice ‘hay que respetar los procesos’, lo que realmente está diciendo es: ‘No quiero hacerlo contigo, no me da la gana’. Esa frase es un clásico para evitar compromisos”.

Magaly Medina se burla de Christian Cueva por hablar de infidelidad con Pamela Franco. (Captura: Magaly TV La Firme)

<b>Románticos o detallistas</b>

La conductora también ironizó sobre las declaraciones de la pareja respecto a su dinámica romántica. En la misma entrevista, Pamela Franco aseguró ser más detallista que romántica, mientras que Cueva intentó describirse como alguien con “detalles ocasionales”.

“¿Qué tiene que ver lo romántico con ser detallista? Una cosa es regalar flores, acordarte del aniversario, hacer una cena sorpresa; y otra muy diferente es ir por el lado emocional, como dice Pamela. Hablan un montón y no dicen nada”, criticó Medina.

Finalmente, la conductora pidió un “traductor” para entender mejor las respuestas de la pareja y concluyó con un comentario mordaz: “Por favor, la próxima vez que vengan declaraciones de Cueva y Franco, tráiganme subtítulos. Entre el discurso de los ‘procesos’ y el de los ‘detalles emocionales’, nadie entiende nada”.

Magaly Medina se burla de Christian Cueva por hablar de infidelidad con Pamela Franco. (Captura: Magaly TV La Firme)