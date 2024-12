Julián Zucchi expone a supuesto ‘soplón’ de la producción de Magaly Medina: “Hoy te van a seguir”

Julián Zucchi expone a supuesto 'soplón' de la producción de Magaly Medina. (Captura: Instagram @julinzucchi)

El actor Julián Zucchi generó polémica al usar su cuenta de Instagram para revelar que los integrantes del programa Magaly TV La Firme estaría orquestando una persecución en su contra. Según explicó, un supuesto integrante del equipo de producción, al que calificó como un ‘soplón’, le habría advertido sobre los planes del programa para seguirlo y lograr un ampay.

Para ello, el exchico reality compartió capturas de pantalla de una conversación de WhatsApp donde el informante detallaba las estrategias del equipo de Magaly Medina. En los mensajes, le sugería cancelar un encuentro con una mujer porque habría dos equipos del programa vigilándolo, uno fuera de un teatro y otro en la casa de la persona mencionada.

Esta persona incluso expresó su total desacuerdo con el objetivo que tendría el programa, señalando que también intentaban afectar la imagen de Priscila Mateo, expareja de Zucchi y exreportera de Magaly TV La Firme.

En los chats se aprecia lo siguiente: “Hoy te van a seguir de Magaly. Cancela a la flaca con la que te ibas a ver, pero hazlo a las 8:30 p.m. Quieren hacer quedar mal a Priscila y no lo veo bien”. Según el argentino, esta no sería la primera vez que recibe información interna de la producción, y afirmó que lo que le habían comunicado anteriormente coincidió con lo que luego se emitió en televisión.

“Esto confirma que hay un esfuerzo organizado para perseguirme y dañar mi tranquilidad”, denunció la expareja de Yiddá Eslava.

El actor utilizó su publicación para expresar su rechazo a lo que considera un acoso constante por parte del equipo de Magaly Medina. “Esto es acoso, y no lo digo solo por mí, sino por cualquiera que en algún momento haya pasado por algo similar. Todos merecemos vivir en paz, especialmente quienes no hacemos nada fuera de la ley”, escribió.

También hizo un llamado a detener la persecución y propuso dar por cerrado el conflicto, asegurando que no volverá a hablar del programa si este cesa sus acciones. “Levanto la bandera de la paz. Si ustedes deciden terminar con esto, para mí también estará terminado. No hablaré más de ustedes ni responderé más provocaciones. Pero quiero lo mismo de su lado”, agregó.

La denuncia ha dividido opiniones en redes sociales. Mientras algunos usuarios apoyan la postura de Zucchi y critican las prácticas del programa, otros cuestionan la autenticidad de los mensajes presentados como prueba. Por el momento, Magaly TV La Firme no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el tema.

Julián Zucchi finalizó su mensaje pidiendo respeto por la privacidad de todas las personas, no solo la suya, y expresó su deseo de que esta situación sea el punto final en los conflictos con el programa de ATV.

Magaly Medina y la vez que le dijo a Priscila Mateo que Julián Zucchi no le convenía

Magaly Medina no tardó en expresar su opinión, recordando que desde el inicio había cuestionado la relación entre Zucchi y Priscila Mateo. “Esto iba a pasar porque el exParchis nunca la oficializó”, comentó la conductora, refiriéndose a la falta de compromiso público del actor hacia Mateo.

“Ninguneó totalmente a la reportera y a esa supuesta relación que criticamos desde el primer día. No hay que ser bruja para darse cuenta; hay que tener algo de experiencia de vida y aprender a reconocer a este tipo de hombres a la distancia”.

La polémica periodista también enfatizó que el argentino no mostraba un trato adecuado hacia Mateo. “Desde el primer momento se lo advertimos a Priscila. Nunca la oficializó, y además, tú tienes que notar cómo trataba a la ex, a Yiddá. Todo lo que he escuchado de Yiddá me hace pensar que ella tenía toda la razón en lo que dijo”, expresó la conductora.

Julián Zucchi ya no está con Priscila Mateo. (Foto: Captura de IG)