John Kelvin y Dalia Durán juntos pese a la restricción judicial: “Estamos compartiendo momentos lindos como padres”

John Kelvin y Dalia Durán juntos pese a la restricción judicial. (Captura: América Hoy)

Los conductores del programa América Hoy no dudaron en comentar sobre las imágenes impactantes de John Kelvin y Dalia Durán juntos, compartiendo momentos familiares, a pesar de que el cantante tiene una orden de restricción vigente.

Como se recuerda, estas imágenes han generado controversia y un intenso debate público, dado el antecedente de las denuncias de agresión física y violencia sexual que Dalia interpuso contra el padre de sus hijos en 2021.

Consultada por el programa, la modelo cubana se mostró tranquila ante las críticas que han surgido tras la difusión de las imágenes.

“Algo me comentaron. En realidad, no ando muy pendiente de lo que hablan o no hablan. Pero sí, me comentaron algo sobre las imágenes que salieron”, expresó la cubana, dando a entender que no le afecta la opinión pública.

Su actitud ha generado una división de opiniones, ya que algunos la cuestionan por mostrarse junto a quien fue denunciado como su agresor, mientras otros consideran que su decisión podría estar motivada por el bienestar de sus hijos.

¿Qué dijo John Kelvin?

Por su parte, John Kelvin, a través de un audio difundido por su abogado, explicó que su prioridad es mantener una relación cercana con sus hijos.

“Respecto a mis hijos, yo estoy saliendo con ellos, con ella o sin ella. Como padres que somos, las imágenes hablan por sí solas. Que especulen lo que quieran, lo importante es llevar la fiesta en paz”, manifestó el cantante.

Abogado afirma que sigue las medidas de restricción

Sin embargo, estas declaraciones contrastan con las medidas legales que aún enfrenta. El abogado de John Kelvin confirmó durante la entrevista para el programa que la orden de restricción sigue vigente y estará activa hasta aproximadamente febrero del próximo año.

Usuarios no dudaron en comentar

En redes sociales, el tema ha generado un fuerte debate. Mientras algunos critican duramente a Dalia por permitir esta cercanía, otros argumentan que podría tratarse de un intento por mantener la armonía familiar. Por otro lado, John Kelvin ha recibido comentarios negativos por no respetar las restricciones impuestas por la justicia.

“No lo puedo creer”, “Me da pena Dalia”, “De nada sirvió el psicólogo tiene apego”, “Lo hace por sus hijos”, “Hasta cuando entenderá”, mencionó. Aunque las imágenes muestran una aparente reconciliación, el trasfondo de la relación entre Dalia Durán y John Kelvin sigue siendo complejo y delicado.

Dalia Durán confiesa que le dio una oportunidad a John Kelvin. (Foto: Captura de IG)