Michelle Alexander le aclara a Andrea y Tommy sobre serie de Deyvis: “Esto es ficción, no un documental”

La productora Michelle Alexander se pronunció de manera contundente sobre las recientes reacciones de Andrea San Martín y Tommy Portugal en relación con la novela Tu nombre y el mío, la cual ha generado controversia en sus últimos episodios.

Ambos personajes públicos han señalado a diversos medios sentirse aludidos por las caracterizaciones en la historia, lo que ha llevado a Alexander a reiterar que se trata de una obra de ficción, creada exclusivamente para entretener al público y no para reflejar hechos reales o personas específicas.

En conversación con la prensa, Michelle Alexander dejó claro que el propósito de esta teleserie es narrar una historia ficticia, alejada de la realidad de quienes puedan sentirse identificados.

“Esto es ficción, no un documental. Si hiciera un documental, sería una realidad. Pero en este caso, los personajes y las tramas son productos de la imaginación de los guionistas y no tienen la intención de replicar la vida de nadie en particular”, afirmó la reconocida productora a Trome.

Sobre Andrea San Martín, quien expresó molestias al sentirse reflejada en el personaje de ‘Adriana Martínez’, la productora fue enfática en desmentir cualquier intención de relacionarla directamente con la historia.

“Adriana Martínez no es Andrea San Martín. Lo que quisimos recrear en el personaje fue una mezcla de las enamoraditas que ha tenido Deyvis [Orosco] en la vida real. Andrea no ha sido la única enamorada, algunas habrán sido populares y otras más caletas. Conozco a Andrea, hemos trabajado juntas en Señores papis, y siempre se portó superbién, fue correcta y profesional. No tendría por qué hablar mal de ella ni reflejarla de forma negativa”, manifestó al medio citado.

En cuanto a Tommy Portugal, quien manifestó sentirse aludido por el personaje de Javier, un villano dentro de la trama, Alexander aclaró que no hay conexión alguna entre él, la historia y mucho menos con Deyvis Orosco.

“El personaje de Javier no es Tommy Portugal. Lo conozco bien, y es una persona absolutamente correcta. Jamás pondría en duda su honestidad ni su valor como ser humano. Javier es un villano, pero nuevamente, esto es ficción. La gente debe entender que estos personajes son construcciones narrativas para generar drama y emoción en la pantalla”, añadió.

A pesar de la controversia, Michelle destacó los logros de la novela, que se encuentra en su recta final. “Estamos muy contentos con los resultados. Tu nombre y el mío está acabando muy arriba en términos de audiencia. Incluso nos pidieron continuar la historia, pero sabemos que en señal abierta durante el verano el encendido es bajo. Aun así, el impacto que ha tenido esta novela es un gran motivo de orgullo para todos los que trabajamos en ella”, comentó.

Les pidió calma

La productora también aprovechó para enviar un mensaje de calma a Andrea San Martín y Tommy Portugal, resaltando el respeto que siente por ambos.

“Entiendo que puedan surgir interpretaciones o asociaciones personales, pero lo importante es recordar que todo lo que hacemos en la novela está pensado para entretener al público. Nunca ha sido nuestra intención incomodar a nadie, y menos a personas que conocemos y valoramos. Tanto Andrea como Tommy son personas profesionales y talentosas, y no hay nada en la historia que busque atacarlos o perjudicarlos”, enfatizó.

Con el final de Tu nombre y el mío a la vista, Michelle Alexander espera que las controversias queden atrás y que el público se concentre en disfrutar los últimos episodios de una producción que ha logrado captar la atención del público por su trama intensa y personajes cautivadores.

“Lo que hacemos es contar historias para conectar con la audiencia. Cualquier semejanza con la realidad es una coincidencia, porque al final del día, lo único que queremos es que la gente disfrute y se entretenga”, concluyó.

