Grupo 5 condena atentado al bus de Armonía 10 y exige seguridad: “El Perú merece vivir en paz”

Grupo 5 condena atentado al bus de Armonía 10 y exige seguridad. (Captura: Instagram)

El Grupo 5 se pronunció con firmeza ante el atentado ocurrido este 1 de diciembre contra el autobús de la orquesta Armonía 10, liderada por Walter Lozada. El incidente, que tuvo lugar en el Callao, dejó en evidencia una vez más la creciente inseguridad que enfrentan no solo los artistas, sino también todos los ciudadanos en el país.

Mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, la agrupación de cumbia expresó su indignación y solidaridad con sus colegas, además de exigir acciones inmediatas por parte de las autoridades para frenar la ola de violencia que afecta a todos los sectores de la sociedad.

“Lamentamos profundamente que nuestros hermanos del arte, quienes trabajamos honestamente, seamos víctimas de la inseguridad y extorsión. Exigimos a las autoridades tomar acciones inmediatas para frenar la delincuencia”, se lee en un inicio.

Grupo 5 condena atentado al bus de Armonía 10 y exige seguridad. (Captura: Instagram)

“¿Qué más tiene que pasar? Nadie está libre de ser el siguiente afectado. El Perú merece vivir en paz”, señalaron en su mensaje, dejando claro su preocupación no solo por el gremio artístico, sino también por la ciudadanía en general, que día a día vive bajo la amenaza de la delincuencia.

El ataque al autobús de Armonía 10 se da en un contexto donde la inseguridad ha tomado protagonismo en el país, con casos recurrentes de extorsión y atentados que afectan tanto a negocios como a figuras públicas. Según se supo, la agrupación había estado recibiendo amenazas de extorsionadores en los días previos, lo que convierte este hecho en un reflejo de una problemática que continúa escalando sin una respuesta contundente de las autoridades.

Este tipo de ataques no solo pone en riesgo la vida de quienes son directamente afectados, sino que también genera un clima de miedo y zozobra entre los ciudadanos, quienes sienten que nadie está exento de ser víctima de la delincuencia. En el caso de Armonía 10, el atentado no solo representa un golpe para su seguridad personal, sino también para su labor artística, que busca llevar alegría y entretenimiento al público peruano.

Armonía 10 de Walther Lozada sufrió atentado. Difusion/ Infobae Perú

La respuesta de solidaridad no se hizo esperar en el gremio artístico. Otras agrupaciones musicales, cantantes y figuras públicas se sumaron al pedido del Grupo 5, exigiendo medidas concretas para enfrentar esta problemática que parece haberse convertido en el pan de cada día en el Perú. “No podemos seguir permitiendo que la violencia y la extorsión se apoderen de nuestras vidas. Esto debe terminar ya”, fue el mensaje que se repitió en diversos comunicados y publicaciones de apoyo a Armonía 10.

Las autoridades han comenzado las investigaciones para esclarecer lo sucedido y dar con los responsables del atentado. Hasta ahora se sabe que el ataque por parte de extorsionadores ocurrió el pasado 1 de diciembre en la Avenida Los Dominicos, en el Callao, cuando se preparaban para salir a su presentación en Chepita Royal.

Armonía 10 de Walther Lozada sufrió atentado a su bus. (Cortesía Agustín Tavara/Infobae Perú)

Los mensajes extorsivos

“Ha pasado un motorizado y atentó contra el bus, ha tirado dos balazos, ha caído uno adelante y otro en la ventana de atrás y se ha fugado”, expresó Agustín Tavara, mánager de la agrupación al diario Trome.

Afortunadamente, el ataque no dejó heridos. No obstante, el representante de la orquesta destacó que todo el grupo está asustado. “Me vas a colaborar con la suma de 20 palos por el tema que vas a subir a tocar acá en mi zona (…) Ya no esperes a que mañana tengas una desgracia”, fueron uno de los mensajes extorsivos.

Estas son las amenazas que recibía Armonía 10 de Walther Lozada. (Cortesía Agustín Tavara/Infobae Perú)