Hasta qué edad es recomendable tomar cerveza y vino para no afectar el funcionamiento del cerebro, según neurólogo experto en la memoria

El consumo de bebidas alcohólicas, como el vino y la cerveza, puede impactar negativamente en la memoria y otras funciones cognitivas del cerebro (La Vanguardia)

En Perú, se estima que alrededor del 35% de la población podría estar lidiando con problemas relacionados con el consumo de alcohol sin ser consciente de ello. Además, entre un 8% y 10% de la población podría haber desarrollado dependencia al alcohol o alcoholismo, según informó el médico psiquiatra Alfredo Saavedra Castillo, director de Adicciones del Instituto Nacional de Salud Mental (INSM), a finales de noviembre de 2023.

Sin embargo, incluso cuando el consumo de alcohol no sea excesivo, puede representar un riesgo para la salud. Teniendo en cuenta que tomar cerveza o vino forma parte de las reuniones familiares y sociales de los peruanos, es importante conocer el impacto negativo que estas bebidas alcohólicas pueden tener especialmente en el funcionamiento del cerebro.

En su libro Complete Guide to Memory: The Science of Strengthening Your Mind (Guía completa de la memoria: la ciencia de fortalecer tu mente), el doctor Richard Restak aborda en profundidad cómo el consumo de bebidas alcohólicas, como la cerveza y el vino, puede afectar la memoria y otras funciones cognitivas del cerebro. Por ello, el experto recomienda una edad clave para dejar de consumir alcohol por completo.

¿Hasta qué edad es recomendable tomar alcohol?

Tomar cerveza o vino forma parte de las reuniones familiares y sociales de los peruanos (Shutterstock)

Restak, un neurólogo destacado y miembro de la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) y la Asociación Americana de Neurología (AAN), señala que, a medida que envejecemos, especialmente después de los 65 años, se experimenta una pérdida acelerada de neuronas, lo que aumenta la vulnerabilidad del cerebro. En este sentido, advierte que el alcohol puede “agravar esta condición”, elevando el riesgo de desarrollar demencia y otros trastornos neurodegenerativos.

El deterioro cognitivo no se restringe únicamente a la memoria, sino que también impacta otras capacidades mentales fundamentales, como el juicio y la toma de decisiones.

Restak destaca que estos cambios y dificultades no ocurren de manera repentina, sino que se desarrollan de manera gradual. Con el consumo regular de alcohol, las personas mayores pueden estar afectando de forma silenciosa sus funciones mentales, lo que compromete su capacidad para recordar, pensar con claridad y mantener un equilibrio emocional adecuado.

Una de las principales recomendaciones del doctor Restak es que, a partir de los 65 años, las personas deberían considerar reducir o incluso eliminar por completo el consumo de alcohol para proteger la salud cerebral.

El concepto de que un vaso de cerveza o vino al día puede ser beneficioso para la salud es un mito (Freepik)

A esa edad, los efectos perjudiciales del alcohol se vuelven más notorios, afectando de manera significativa tanto la salud física como la mental. Incluso el consumo moderado y regular de alcohol puede tener consecuencias graves en la memoria y en las funciones cognitivas.

La mención a la cerveza y al vino se debe a que son las bebidas alcohólicas más consumidas habitualmente por la población peruana, ya que suelen acompañar las comidas, servir para refrescarse durante el día, celebrar ocasiones especiales o compartir en cenas y reuniones sociales.

Finalmente, el neurólogo sostiene que el concepto de que un vaso de cerveza o vino al día puede ser beneficioso para la salud es un mito. Asegura que antes de los 70 años es el momento clave para abandonar el consumo de alcohol de forma definitiva.

Memoria y salud cerebral

La pérdida de memoria puede ser indicativa de demencia, un trastorno que afecta no solo la memoria, sino también el pensamiento y el comportamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

La memoria es una función cerebral que permite almacenar, retener y recuperar experiencias, ideas, imágenes, emociones, entre otros aspectos. Por su parte, la salud cerebral se refiere a la capacidad del cerebro para desempeñar sus funciones de manera eficiente, lo que incluye procesos como la memoria y el aprendizaje.

La pérdida de memoria puede ser indicativa de demencia, un trastorno que afecta no solo la memoria, sino también el pensamiento y el comportamiento. Una mala salud cerebral puede estar relacionada con un mayor riesgo de desarrollar este tipo de trastornos neurocognitivos.

Además del consumo de alcohol, existen varios factores que pueden impactar negativamente en la salud cerebral, entre ellos:

La falta de sueño

Una alimentación inadecuada

El tabaquismo

La falta de actividad física