El impresionante traje típico de Tatiana Calmell en el Miss Universo 2024: el significado detrás y quién lo diseñó

La competencia preliminar del Miss Universo siempre genera una gran expectación, siendo una de las noches más esperadas por los fanáticos de la belleza. Durante este evento, las candidatas desfilan con sus trajes típicos, los cuales son mucho más que simples atuendos: son una representación visual de la cultura, las tradiciones y la identidad de cada país. Los trajes, llenos de detalles y simbolismos, permiten a las participantes mostrar con orgullo sus raíces, mientras los seguidores disfrutan del despliegue de elegancia y creatividad.

La expectativa estaba en su punto máximo este jueves 14 de enero, cuando Tatiana Calmell, la representante peruana en la 73.ª edición del certamen de belleza, salió al escenario de la Arena Ciudad de México. La actriz y modelo peruana deslumbró con un traje imponente que no pasó desapercibido. Con un diseño de dos pies de altura, su atuendo estuvo adornado con brillantes y lentejuelas doradas, que brillaban intensamente bajo las luces del escenario. Además, el tocado que llevaba estaba inspirado en el sol, evocando la energía y el poder de la cultura incaica.

Los peruanos, siempre fieles a su representante, no pudieron esconder su orgullo al ver a Tatiana Calmell lucir una pieza tan majestuosa, que no solo resaltaba su belleza, sino también la riqueza cultural de su país. Su participación en la competencia preliminar del Miss Universo 2024 dejó una huella imborrable, y las expectativas de los seguidores están al máximo. Los usuarios esperan que la modelo avance a la siguiente etapa de la final del certamen, cuya final está pactada para este sábado 16 de noviembre.

¿En qué está inspirado el traje típico de Tatiana Calmell?

El traje típico que Tatiana Calmell lució en la preliminar del Miss Universo 2024 está inspirado en Inti (‘Sol’ en español). Considerado el dios más importante del Imperio Inca, Inti era visto como el esposo de la Luna y tenía el poder de curar enfermedades y asegurar las cosechas. Su luz ayudaba a que los cultivos crecieran y proporcionaba calor y bienestar a las personas. Este homenaje se refleja en el diseño del traje, con detalles dorados que simbolizan el brillo del sol, y un tocado inspirado en los rayos solares, representando la energía y la importancia de esta deidad en la cultura peruana.

¿Quién diseñó el traje típico de Tatiana Calmell?

El traje típico que Tatiana Calmell lució en la competencia preliminar del Miss Universo 2024 fue diseñado por el destacado creador de moda Humberto Cachay Pinedo, mejor conocido como Beto Pinedo. Originario de Moyobamba, en la región amazónica de Perú, es un diseñador reconocido por su talento único, que ha conquistado el mundo de la moda a pesar de su discapacidad auditiva.

A lo largo de su carrera, Pinedo ha vestido a diversas reinas de belleza, y ha sido un colaborador constante con la organización del Miss Perú desde 2016. Fue en 2020 cuando alcanzó notoriedad internacional al diseñar el traje típico de Janick Maceta, quien quedó como segunda finalista en el Miss Universo de ese año. El diseño, inspirado en la parihuana, le tomó 25 días de trabajo, y desde entonces, su estilo ha cautivado tanto a modelos nacionales como extranjeras.

Beto Pinedo, quien no estudió diseño de moda de manera formal, ha comentado en varias ocasiones que su pasión por la creación de trajes comenzó desde niño. Aunque no puede oír ni hablar, el apoyo de su familia, especialmente de su tía, le ha permitido superar obstáculos y seguir su sueño de expresar su creatividad a través de la moda. “No hay excusas, todos somos iguales”, ha afirmado el diseñador, quien también se inspira en la naturaleza, especialmente en la vegetación, aves y mariposas, elementos que a menudo se reflejan en sus obras.

A lo largo de su carrera, Beto Pinedo ha recibido múltiples reconocimientos, incluyendo un homenaje en el Miss Perú 2022, donde se destacó la importancia de su trabajo y su contribución al certamen. Su talento sigue ganando reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional, consolidándose como uno de los diseñadores favoritos para las candidatas de belleza de Perú.

