Magaly Medina responde indignada a Christian Cueva por llamarla ‘madrina’: “Más respeto, ¿qué les pasa?”

Magaly Medina no tardó en reaccionar a las declaraciones de Christian Cueva, quien, durante una conferencia de prensa el pasado viernes 8 de noviembre, se refirió a ella de manera jocosa como su “madrina”. A pesar de haber sido una de sus principales críticas en los últimos escándalos, el futbolista peruano dejó entrever que está dispuesto a dialogar con la conductora de espectáculos. Sin embargo, lo que parecía una broma no fue bien recibido por la ‘Urraca’.

Visiblemente indignada, pero con un tono de humor, Magaly Medina respondió a la cámara en su programa ‘Magaly TV La Firme’: “¿A la madrina? ¿Se refería a mí? Ay, por favor, creen que estoy en oferta, que soy la madrina de todos, no pues. ¿Madrina? ¿Cuándo? ¿De dónde?”. Lejos de tomarse la broma con calma, la periodista expresó su molestia, aunque sin perder el sarcasmo. “El único ahijado es el CPP que está acá al costado”, refiriéndose a Paco Bazán.

Magaly, visiblemente irritada, continuó: “No me vengan con padrinazgos, ahora soy madrina de todos, hasta de los gatos del canal. No me fastidien pues. De esos, de los gatos, acepto, pero de este no. De otro tipo de animales, no. ¡Por favor, más respeto!”. Con esta declaración, la conductora dejó claro que no le gusta ser tratada como “madrina” por figuras públicas, especialmente cuando se trata de personas con las que no tiene una relación cercana.

La periodista también aprovechó para hacer un pequeño reclamo sobre cómo varios de sus conocidos la llaman de la misma manera. “Dayanita me dice madrina, Alfredo Benavides y Michelle Soifer también. ¿Qué les pasa?”, expresó entre risas. Para finalizar, lanzó una advertencia: “Si yo fuera su madrina, otro sería su destino”.

Christian Cueva no descarta matrimonio

Christian Cueva sorprendió al público al explorar su faceta musical junto a su pareja, la cantante Pamela Franco. En una reciente entrevista en Radiomar, el futbolista expresó su admiración y amor por la cumbiambera, destacando cómo siempre ha apoyado su carrera y su talento musical. Las declaraciones del futbolista rápidamente generaron reacciones en redes, donde los seguidores se mostraron sorprendidos por la intensidad de su relación.

“Le tengo admiración, respeto y mucho amor. Yo la admiro como artista y como mujer. Yo siempre voy a estar para ella apoyándola. En algún momento yo le dije que siempre me había gustado su música”, manifestó.

Durante la charla, Christian Cueva también fue cuestionado sobre un posible matrimonio con Pamela Franco. Aunque el jugador no descartó la idea, sugirió que aún hay temas pendientes por resolver, señalando que “vamos por partes” antes de dar ese paso. “Puede pasar en su momento, qué se yo, con el tiempo. Primero hay cosas que siempre hay que arreglar”, señaló en referencia a su divorcio pendiente de Pamela López.

Por ahora, Christian Cueva se muestra entusiasta tanto con su relación con Franco como con esta nueva incursión en la música.

¿Se acabó el fútbol?

Christian Cueva, futbolista peruano y actual jugador de Cienciano, debutó en la música interpretando “Cervecero”, la canción que solía cantar en los vestuarios de la selección peruana. Esta incursión la realizó junto a su pareja, la cantante de cumbia Pamela Franco. En la conferencia de prensa posterior al lanzamiento, un periodista le preguntó si esta nueva faceta artística significaba un posible retiro del fútbol, a lo cual Cueva respondió con sarcasmo: “¿Ya me retiraste?”.

Aclaró que, pese a su interés por la música, no abandonará el fútbol. “No, cuando mi corazón ya no lata, dejo el fútbol”, subrayó, dejando claro su compromiso con el deporte.

