Mindef lamentó fallecimiento de técnico en accidente en La Victoria: “Se garantiza apoyo y beneficios a familiares”, indicó

Cámaras de seguridad y testimonios serán claves para esclarecer responsabilidades en el choque que involucró una motocicleta oficial y una camioneta. Exitosa

La tarde del jueves 26 dejó una escena marcada por el desconcierto en el distrito de La Victoria. Un accidente de tránsito ocurrido durante el desplazamiento de una comitiva oficial terminó con la vida de un integrante de la Marina de Guerra del Perú, en circunstancias que aún permanecen bajo investigación. La noticia generó reacciones inmediatas desde el sector Defensa y activó diligencias policiales para esclarecer lo ocurrido.

El hecho se registró a las 13 horas, en una zona de tránsito constante, donde testigos presenciaron el impacto entre una motocicleta oficial y un vehículo particular. La víctima, identificada como Jaime David Nieto Rojas, de 53 años, cumplía funciones de escolta en ese momento. Su labor formaba parte de los operativos de seguridad destinados a resguardar a altas autoridades.

Desde los exteriores de la comisaría de Apolo, en La Victoria, la cobertura en vivo dio cuenta de la detención de la presunta responsable del atropello, mientras familiares y autoridades evitaban declaraciones públicas. En paralelo, el Ministerio de Defensa difundió un comunicado oficial en el que expresó su posición frente a lo ocurrido y confirmó detalles del caso.

Comunicado oficial y trayectoria del técnico

Fallece el técnico de primera de la Marina, Jaime David Nieto Rojas (53), en accidente de tránsito en La Victoria. Composición: Infobae

El Ministerio de Defensa difundió el comunicado número 005-2026, en el que informó sobre el fallecimiento del técnico de primera. “El Ministerio de Defensa expresa su profundo pesar ante el sensible fallecimiento del Técnico de Primera de la Marina de Guerra del Perú, Jaime David Nieto Rojas (53), ocurrido hoy, jueves 26, a consecuencia de un accidente de tránsito en el distrito de La Victoria”, señaló el documento.

En el mismo pronunciamiento, la entidad destacó el desempeño profesional del suboficial. “El Técnico Nieto Rojas se destacó por su impecable trayectoria y amplia experiencia, desempeñándose con profesionalismo y vocación de servicio en las labores de seguridad de altas autoridades”, indicó el sector.

El Ministerio también informó que existe colaboración con las autoridades encargadas de las investigaciones. “El Sector Defensa viene colaborando con los actores del sistema de justicia en el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades”, precisó el comunicado.

Además, se comunicó que los familiares del fallecido recibirán respaldo institucional. “Se garantiza a los deudos el acceso a todos los beneficios de ley, así como el acompañamiento integral y la asesoría legal necesaria durante este difícil proceso”, añadió la entidad.

Comunicado del Mindef

Detención de la conductora y primeras hipótesis

La presunta autora del accidente, identificada como Lucía Elizabeth Bedón Herrera, permanece detenida en la comisaría de Apolo. Según la información preliminar, el vehículo que conducía habría realizado un giro que terminó en la colisión con la motocicleta oficial.

De acuerdo con el reporte difundido en vivo, el técnico Nieto Rojas se dirigía hacia el Óvalo Arriola cuando ocurrió el impacto. Las autoridades policiales mantienen abiertas varias líneas de investigación. Se espera la revisión de cámaras de seguridad de la zona, así como testimonios de testigos que presenciaron el hecho.

Tras el impacto, agentes de seguridad del Estado trasladaron al técnico de la Marina hacia el Hospital de la Fuerza Aérea del Perú, ubicado en la cuadra dos de la avenida Aramburú. Sin embargo, el personal médico solo pudo certificar su fallecimiento.

Testigos relataron escenas posteriores al accidente, aunque parte de ese material no se difundió por respeto a la familia.

Según la información recogida en el lugar, el impacto proyectó al motociclista a casi 20 metros de distancia.

Investigación en curso

Hasta el momento, los familiares de la conductora detenida no brindaron declaraciones. Se espera que en las próximas horas se conozca la posición de la defensa legal.

El caso permanece en manos de la Unidad de Investigación de Tránsito de la Policía Nacional, que busca determinar responsabilidades en torno a este accidente que involucra a una comitiva oficial. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa reiteró sus condolencias.