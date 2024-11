Christian Cueva declara su amor por Pamela Franco y habla de matrimonio: “Puede pasar en su momento”

Christian Cueva no descarta casarse con Pamela Franco | Radiomar

Christian Cueva, conocido futbolista peruano, ha dado un giro inesperado a su vida pública al incursionar en el mundo de la música junto a su actual pareja, la cantante Pamela Franco. Luego de lanzar juntos una canción, el deportista sorprendió a sus seguidores con una reveladora entrevista en una emisora local, donde no solo expresó su amor por la cumbiambera, sino que también dejó entrever la posibilidad de matrimonio en el futuro.

Durante la entrevista en Radiomar, Christian Cueva fue consultado sobre sus sentimientos hacia Pamela Franco, a lo que respondió: “Le tengo admiración, respeto y mucho amor. Yo la admiro como artista y como mujer. Yo siempre voy a estar para ella apoyándola. En algún momento yo le dije que siempre me había gustado su música”. Sus palabras resonaron en redes sociales, donde sus seguidores no tardaron en expresar su sorpresa sobre esta relación que avanza con fuerza.

En medio de esta declaración de amor, el periodista no perdió la oportunidad de preguntarle sobre la posibilidad de matrimonio. Ante la pregunta, Cueva respondió con cautela, aunque sin descartar la idea.

Christian Cueva y Pamela Franco demuestran su amor y complicidad tras el lanzamiento de su canción. Instagram/radiomarfm

“Esos son temas que, de repente, pueden pasar en su momento, qué se yo, con el tiempo. Primero hay cosas que siempre hay que arreglar, vamos por partes”. Con estas palabras, el futbolista dejó entrever que la ilusión de un futuro juntos está presente, pero que antes debe resolver ciertos pendientes personales.

Uno de esos temas es su situación marital. Aunque Christian Cueva y Pamela López, madre de sus tres hijos, han seguido caminos separados, el deportista aún no ha iniciado el proceso de divorcio formal. Este detalle añade un obstáculo legal que ambos deberán resolver antes de que el futbolista pueda dar el siguiente paso con Pamela Franco. Mientras tanto, ‘Aladino’ se muestra entusiasmado con su nueva faceta y relación.

Enamorado y comprometido, Christian Cueva comparte su admiración por Pamela Franco en una reciente entrevista. Instagram/radiomarfm

Christian Cueva no descarta tatuaje

Christian Cueva, futbolista peruano, sorprendió al ser consultado sobre los tatuajes que Christian Domínguez y su actual pareja, Pamela Franco, se realizaron cuando eran pareja. Aunque la cantante de cumbia ha decidido eliminar uno de estos tatuajes, el presentador de ‘Préndete’ ha declarado que conservará el tatuaje en honor a su expareja, a pesar de haber terminado su relación.

Christian Cueva no descarta hacerse un tatuaje en honor a su pareja Pamela Franco. Instagram/radiomarfm

Ante esta situación, Christian Cueva dejó en claro que el tema no le genera incomodidad y prefirió no opinar sobre las decisiones de otros. “Esa pregunta no es para mí, sino para él. Yo no puedo hablar de terceras personas”, comentó el futbolista, mostrando su respeto hacia la historia de su pareja y el cantante.

Sin embargo, Christian Cueva no cerró la puerta a la posibilidad de hacerse un tatuaje por amor a Pamela Franco. Con una actitud abierta y despreocupada, el futbolista dejó la puerta abierta a un gesto similar en el futuro. “¿Por qué no? Podría pasar. Si se da, bien”, expresó, sugiriendo que si el momento es adecuado, estaría dispuesto a inmortalizar su amor por la cantante.

Christian Cueva debuta como cantante

Luego de anunciar su relación con Pamela Franco en pleno escenario, Christian Cueva ha sorprendido al explorar una nueva faceta profesional como cantante de cumbia. En esta inesperada incursión musical, el futbolista ha unido fuerzas con su pareja para interpretar una versión de “El cervecero”, un clásico tema de Armonía 10. La primicia fue compartida en el programa ‘Magaly TV La Firme’.

Christian Cueva debuta en la cumbia junto a Pamela Franco | Magaly TV La Firme

En el video, se ve a la cantante observando a Christian Cueva mientras este canta los versos de la canción. La versión de “El cervecero” promete ofrecer una mezcla única que reflejará el estilo de ambos artistas, haciendo referencia al espíritu festivo del futbolista.

En un fragmento, Cueva canta “Beber, y beber, y beber hasta morir”, en un tono que denota la preparación en el estudio, mientras Franco agrega su voz con la línea “Cantinero, llegó el cervecero”. Este nuevo proyecto ha despertado la curiosidad de sus seguidores, quienes esperan ver al deportista en su rol musical.