Christian Domínguez se enoja con Pamela Franco y le exige que no hable de Karla Tarazona: “Ella ha podido despellejarla”

Christian Domínguez responde a Pamela Franco y defiende a Karla Tarazona. Préndete

Christian Domínguez respondió enérgicamente a las recientes declaraciones de Pamela Franco. El cantante no toleró que su expareja dejara a la ambigüedad su cercanía con Karla Tarazona y sugiriera una posible infidelidad con la presentadora de TV cuando aun tenía una relación con Franco. Bastante fastidiado, defendió a su compañera de ‘Préndete’ y dejó una advertencia clara hacia la cumbiambera.

Pamela Franco, durante una entrevista, sugirió que la relación entre Domínguez y Tarazona era más estrecha de lo que parecía en el pasado, incluso mientras ella estaba en una relación con el cantante de la Gran Orquesta Internacional. Además, indicó que tal vez, Karla es el amor de la vida del cantante.

Estas insinuaciones encendieron la ira de Domínguez, quien no tardó en pronunciarse en su programa Préndete, defendiendo a su expareja Tarazona y desmintiendo cualquier tipo de acercamiento inapropiado durante su relación con Franco.

“Puedo entender el tema del ‘amor de su vida’. Eso es diferente porque eso puede ser una opinión, como yo puedo decir algo parecido. Eso es distinto, hasta ahí te puedo entender que diga ‘puede ser’. Ahí lo entiendo, pero eso es decisión mía si lo digo o no lo digo. Lo otro, es una cosa que no está clara. Dejarlo ambiguamente. Por favor, las cosas están hechas, que se queden así. Si ha empezado una nueva historia, entonces para qué”, indicó el cantante.

“Por último, yo ya advertí que no busquen los ‘tres pies al gato’ y si aún no lo entienden, bueno, pues ¡agárrate!”, acotó molesto.

Christian Domínguez responde a Pamela Franco y defiende a Karla Tarazona. Composición Infobae Perú

Domínguez asegura que Tarazona podría sepultar a Pamela Franco

Tras ser captados saliendo de un gimnasio juntos, el actor y la conductora aprovecharon las cámaras de ‘Amor y Fuego’ para poner los puntos sobre las íes y responderle con todo, una vez más, a Pamela Franco. Cada uno, desde su trinchera, despotricó contra la cumbiambera.

Directa y sin filtros, Karla le envió una fuerte indirecta al asegurar que ella jamás ha sido la “clandestina” de ningún hombre. Domínguez, por su parte, salió en defensa de la conductora y reveló que le aconsejó no hablar de Franco como ella sí lo ha hecho, insinuando que Tarazona no tendría un buen concepto de la cumbiambera.

“Si ella hubiera sido una opinóloga cualquiera o no me hubiera hecho caso, ella ha podido despellejarla diciendo todo lo que cree y piensa como cualquier opinólogo. ¿Por qué buscarle los tres pies al gato cuando no tiene nada que ver en el asunto? ¿Por qué dejar una respuesta así al aire?”, expresó molesto.

La amenazante respuesta de Karla Tarazona

La actriz cómica tampoco se quedó callada e indicó que responderá cuando lo crea conveniente. Sin embargo, por ahora ha preferido quedarse callada. No obstante, la conductora también advirtió a la cantante.

“No alboroten el gallinero, porque yo sí hablo con pruebas. Yo no abro la boca por las puras”, expresó la presentadora de Panamericana TV, dejando entrever que tiene información que podría generar revuelo.

Karla Tarazona afirmó que ha optado por no opinar al respecto por respeto a todas las partes involucradas, asegurando que, hasta el momento, ha sido prudente. “Si desde un inicio no he hablado, ha sido por respeto. Prefiero mantenerme al margen porque tengo claro qué significa el respeto”, declaró.

Karla Tarazona lanza advertencia tras declaraciones de Pamela Franco y Janet Barboza: “Todo tiene un límite, yo hablo con pruebas”. (Captura: Magaly TV La Firme)

Pamela Franco deseó lo mejor a Domínguez y Karla Tarazona

En una reciente entrevista para Sin lenguas en los pelos, Pamela Franco comentó que deseaba ver a Christian Domínguez y Karla Tarazona felices, resaltando que la conductora era posiblemente “el amor de su vida”. Esto sorprendió a la opinión pública y a la misma Karla, quien fue consultada al respecto y no dudó en aclarar la situación, desmintiendo cualquier romance latente.

“Hoy en día yo no tengo amor de mi vida, el amor de mi vida lo sabré en algún tiempo, que (Christian) ha sido una de las personas que, en cuanto a relaciones, marcó más, sí es cierto, pero el amor de mi vida lo voy a descubrir de acá a unos años porque será la persona que se quede conmigo para siempre, si es que llegara esa persona, también”, aseguró la presentadora.

Además, explicó que cuando Domínguez estaba con Pamela Franco, su vínculo con el cantante fue exclusivamente de coparentalidad, evitando siempre malentendidos.

“Las personas que me conocen saben muy bien que yo soy muy respetuosa, y cuando yo estoy en una relación siempre las he respetado. El tipo de relación que llegué a tener con Christian, por temas de nuestro hijo, han sido hasta esporádicas, justo para evitar malentendidos… Mientras cada uno estuvo en una relación jamás existió un acercamiento amoroso más que el de padres”, indicó Karla Tarazona, dejando claro que nunca hubo algún lazo afectivo más allá de los compromisos como padres.

Karla Tarazona le aclara a Pamela Franco que no tuvo una relación con Christian Domínguez cuando eran pareja. Radio Panamericana