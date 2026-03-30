Fuego y alarma en Comas: dos buses incendiados y crecen sospechas de extorsión

Incendian dos buses en Comas. (Captura de pantalla: América Tv)

Dos buses interprovinciales de la empresa Perla Express quedaron calcinados durante la madrugada del domingo 29 de marzo en la zona de Trapiche, en el distrito de Comas, al norte de Lima Metropolitana.

El hecho se produjo mientras las unidades se encontraban estacionadas en una cochera, en el contexto de una escalada de ataques contra el sector transporte vinculados al cobro de cupos en diferentes puntos de la capital.

Vecinos de la zona relataron que un fuerte sonido precedió al inicio del incendio, lo que provocó que varios salieran de sus viviendas para observar la emergencia. Las llamas envolvieron ambos buses casi de forma simultánea, situación que aumentó la preocupación entre los residentes y generó alarma en la comunidad.

La rápida propagación del fuego y la intensa humareda motivaron la intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios (CGBVP), quienes lograron controlar las llamas sin que se reportaran personas heridas.

De acuerdo con fuentes policiales, el incendio afectó a vehículos asignados a la ruta Lima–Huánuco, uno de los trayectos con mayor demanda en el transporte interprovincial.

Las primeras diligencias se centran en la recolección de evidencias en la cochera y la toma de declaraciones a los propietarios, quienes han manifestado no haber recibido amenazas ni mensajes extorsivos previos al incidente.

Incendian dos buses en Comas. (Captura de pantalla: América Tv)

Investigación policial

Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para esclarecer las causas del incendio. La posibilidad de un caso de extorsión no ha sido descartada, dado el contexto de ataques recientes contra unidades de transporte en Lima.

La simultaneidad del siniestro y las características del hecho refuerzan la hipótesis de un acto provocado, aunque también se evalúa si una falla eléctrica o un corto circuito pudo haber originado el fuego.

El caso ha recibido la atención de la comisaría de Santa Isabel, en Carabayllo, donde los propietarios de los buses brindaron su testimonio. Mientras tanto, la Policía Nacional continúa con la recopilación de indicios y la búsqueda de pruebas que permitan determinar si existe participación de organizaciones criminales dedicadas a la extorsión, una modalidad que afecta a empresarios y conductores del sector transporte en diversas regiones del país.

El incendio de los buses de Perla Express se suma a una serie de episodios que han puesto en alerta a empresas interprovinciales, usuarios y autoridades. Para muchos, la simultaneidad de los siniestros en Comas evoca el patrón de acciones intimidatorias que buscan presionar a las víctimas para el pago de cupos.

Las investigaciones siguen su curso y las autoridades han reiterado que no se descarta ninguna hipótesis, mientras se espera el resultado de las pericias técnicas en la zona afectada.

Acciones ante emergencias

El siniestro no dejó víctimas mortales ni heridos, pero sí generó preocupación en la comunidad. Ante situaciones similares, especialistas recomiendan contactar de inmediato al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, disponible en el número 116, para reportar cualquier emergencia. La respuesta oportuna permite minimizar daños materiales y proteger la vida de las personas en riesgo.