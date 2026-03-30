Perú

Fuego y alarma en Comas: dos buses incendiados y crecen sospechas de extorsión

La simultaneidad del siniestro en Trapiche pone en alerta al sector transporte, mientras la policía investiga si detrás del incendio existe un caso de cobro de cupos

Guardar
Incendian dos buses en Comas. (Captura de pantalla: América Tv)
Incendian dos buses en Comas. (Captura de pantalla: América Tv)

Dos buses interprovinciales de la empresa Perla Express quedaron calcinados durante la madrugada del domingo 29 de marzo en la zona de Trapiche, en el distrito de Comas, al norte de Lima Metropolitana.

El hecho se produjo mientras las unidades se encontraban estacionadas en una cochera, en el contexto de una escalada de ataques contra el sector transporte vinculados al cobro de cupos en diferentes puntos de la capital.

Vecinos de la zona relataron que un fuerte sonido precedió al inicio del incendio, lo que provocó que varios salieran de sus viviendas para observar la emergencia. Las llamas envolvieron ambos buses casi de forma simultánea, situación que aumentó la preocupación entre los residentes y generó alarma en la comunidad.

La rápida propagación del fuego y la intensa humareda motivaron la intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios (CGBVP), quienes lograron controlar las llamas sin que se reportaran personas heridas.

De acuerdo con fuentes policiales, el incendio afectó a vehículos asignados a la ruta Lima–Huánuco, uno de los trayectos con mayor demanda en el transporte interprovincial.

Las primeras diligencias se centran en la recolección de evidencias en la cochera y la toma de declaraciones a los propietarios, quienes han manifestado no haber recibido amenazas ni mensajes extorsivos previos al incidente.

Incendian dos buses en Comas. (Captura de pantalla: América Tv)
Incendian dos buses en Comas. (Captura de pantalla: América Tv)

Investigación policial

Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para esclarecer las causas del incendio. La posibilidad de un caso de extorsión no ha sido descartada, dado el contexto de ataques recientes contra unidades de transporte en Lima.

La simultaneidad del siniestro y las características del hecho refuerzan la hipótesis de un acto provocado, aunque también se evalúa si una falla eléctrica o un corto circuito pudo haber originado el fuego.

El caso ha recibido la atención de la comisaría de Santa Isabel, en Carabayllo, donde los propietarios de los buses brindaron su testimonio. Mientras tanto, la Policía Nacional continúa con la recopilación de indicios y la búsqueda de pruebas que permitan determinar si existe participación de organizaciones criminales dedicadas a la extorsión, una modalidad que afecta a empresarios y conductores del sector transporte en diversas regiones del país.

El incendio de los buses de Perla Express se suma a una serie de episodios que han puesto en alerta a empresas interprovinciales, usuarios y autoridades. Para muchos, la simultaneidad de los siniestros en Comas evoca el patrón de acciones intimidatorias que buscan presionar a las víctimas para el pago de cupos.

Las investigaciones siguen su curso y las autoridades han reiterado que no se descarta ninguna hipótesis, mientras se espera el resultado de las pericias técnicas en la zona afectada.

Acciones ante emergencias

El siniestro no dejó víctimas mortales ni heridos, pero sí generó preocupación en la comunidad. Ante situaciones similares, especialistas recomiendan contactar de inmediato al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, disponible en el número 116, para reportar cualquier emergencia. La respuesta oportuna permite minimizar daños materiales y proteger la vida de las personas en riesgo.

Temas Relacionados

ComasTransporte públicoExtorsiónOrganización criminalperu-noticias

Más Noticias

El espectacular asalto en la Costa Verde revela vínculos con la familia minera Cueva Yaya , según PNP

El coronel Roger Cano, jefe de la División de Investigación de Robos, dijo a La República que la camioneta implicada en el asalto de ocho kilos de oro pertenece a la familia minera, aunque no han presentado denuncia ni reclamado el metal

El espectacular asalto en la Costa Verde revela vínculos con la familia minera Cueva Yaya , según PNP

Ola de asaltos a farmacias revela banda de mujeres liderada por ‘La Diabla’ que opera con violencia y genera temor en los trabajadores

Trabajadores enfrentan miedo constante y evitan declarar, mientras el sector advierte que la violencia supera el impacto económico

Ola de asaltos a farmacias revela banda de mujeres liderada por ‘La Diabla’ que opera con violencia y genera temor en los trabajadores

ONPE lanza nueva convocatoria con sueldos de S/ 5.000: Paso a paso para postular en Lima, Cusco, Arequipa y más regiones

Las vacantes se distribuyen en diversas regiones del país, con énfasis en apoyo logístico y organización de comicios en zonas estratégicas. La oferta incluye plazas bajo modalidad de locación de servicios, con requisitos específicos por perfil

ONPE lanza nueva convocatoria con sueldos de S/ 5.000: Paso a paso para postular en Lima, Cusco, Arequipa y más regiones

Dónde ver Chile vs Nueva Zelanda: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

La ‘roja’ llega con las ilusiones renovadas después de sacarse de encima a la mundialista Cabo Verde y ahora quiere ratificar su buen momento contra otro oponente que acudirá al certamen veraniego

Dónde ver Chile vs Nueva Zelanda: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Carlos Álvarez sube al tercer lugar por encima de Alfonso López Chau y Keiko Fujimori se mantiene primera, confirma encuesta

El último sondeo de Datum muestra a la lideresa de Fuerza Popular en primer lugar en la carrera presidencial, mientras Carlos Álvarez asciende al tercer puesto tras la primera ronda de debates

Carlos Álvarez sube al tercer lugar por encima de Alfonso López Chau y Keiko Fujimori se mantiene primera, confirma encuesta
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Carlos Álvarez sube al tercer lugar por encima de Alfonso López Chau y Keiko Fujimori se mantiene primera, confirma encuesta

Carlos Álvarez sube al tercer lugar por encima de Alfonso López Chau y Keiko Fujimori se mantiene primera, confirma encuesta

Comisión de Ética evalúa este lunes 30 caso contra Kira Alcarraz por amenaza a periodista

Elecciones 2026 EN VIVO: Actividades de los candidatos Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, Alfonso López Chau, Roberto Sánchez y Carlos Álvarez

“Sin esa norma, Odebrecht se habría llevado toda la plata del Perú”: Marisol Pérez Tello defiende DU 003 y arremete contra Katherine Ampuero

Debate Presidencial 2026: Fernando Olivera, Carlos Álvarez y estos 10 candidatos se miden este 30 de marzo

ENTRETENIMIENTO

Isabella Ladera y Hugo García sorprenden al mostrar avanzado embarazo y confirmar que tiene seis meses de gestación

Isabella Ladera y Hugo García sorprenden al mostrar avanzado embarazo y confirmar que tiene seis meses de gestación

El imitador de Frank Sinatra minimiza la polémica y críticas por su audio sobre Gustavo Cerati en 'Yo soy': "No me importa"

Último adiós a Manolo Rojas: actor cómico fue despedido así y sus restos ya descasan en cementerio de Huachipa

El emotivo último adiós a Manolo Rojas: entierro multitudinario y homenajes en Lima y Huaral

Fallece Lucho González: guitarrista peruano que unió a Perú con América Latina es recordado por Fito Páez, Alejandro Lerner y Diego, Torres

DEPORTES

Dónde ver Chile vs Nueva Zelanda: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Dónde ver Chile vs Nueva Zelanda: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar: origen, significado y el papel de la OIT en su reconocimiento

Partidos de hoy, domingo 29 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario vs San Martín 0-3: resumen del triunfo ‘santo’ por semifinales ida de la Liga Peruana de Vóley 2026

Carlos Zambrano y Miguel Trauco negocian su retorno a la Liga 1 2026 con Juan Pablo II bajo estrictas cláusulas disciplinarias