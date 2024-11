Karla Tarazona le aclara a Pamela Franco que Christian Domínguez jamás le fue infiel con ella: “Yo soy respetuosa”

Karla Tarazona le aclara a Pamela Franco que no tuvo una relación con Christian Domínguez cuando eran pareja. Radio Panamericana

Después que Pamela Franco se refiriera a Karla Tarazona durante una entrevista con Carloncho, en Sin lenguas en los pelos, la conductora de ‘Power Sensuales’, de radio Panamericana, no dudó en responderle. La cantante de cumbia indicó que le desea lo mejor a Christian Domínguez y que tal vez, Tarazona es el ‘amor de su vida’.

En principio, Karla Tarazona indicó que no es quien para responder sobre los sentimientos de Domínguez. Acto seguido, respondió si Christian, el padre de su hijo, es el amor de su vida.

“Hoy en día yo no tengo amor de mi vida, el amor de mi vida lo sabré en algún tiempo, que (Christian) ha sido una de las personas que, en cuanto a relaciones, marcó más, sí es cierto, pero el amor de mi vida lo voy a descubrir de acá a unos años porque será la persona que se quede conmigo para siempre, si es que llegara esa persona, también”, dijo la conductora.

Además, descartó la idea de que ella y Domínguez hayan tenido una relación mientras él era pareja de Pamela Franco y ella estaba casada con Rafael Fernández.

“Las personas que me conocen saben muy bien que yo soy muy respetuosa, y cuando yo estoy en una relación siempre las he respetado. El tipo de relación que llegué a tener con Christian, por temas de nuestro hijo, han sido hasta esporádicas, justo para evitar malentendidos… Mientras cada uno estuvo en una relación jamás existió un acercamiento amoroso más que el de padres”, indicó Karla Tarazona.

Pamela Franco considera que romper con Christian Domínguez fue lo mejor que le pudo pasar | YouTube

No opinará sobre Pamela Franco y Cueva

En otro momento, indicó que como conductora de espectáculos opina de las figuras de la farándula. Sin embargo, sobre Pamela Franco ha preferido mantenerse al margen, por haber niños de por medio y ser Christian Domínguez uno de los protagonistas.

Esta misma postura tomó cuando le consultaron sobre la declaración de amor de Christian Cueva hacia Pamela Franco, durante su entrevista para ‘Sin lenguas en los pelos’. El futbolista no solo atendió la llamada de Carloncho, sino que también expresó lo mucho que la amaba.

“Quiero hacer las cosas bien con ella y quiero hacer las cosas bien en mi vida (...) Simplemente, decirle que siempre voy a querer lo mejor para ella y que la amo con toda mi alma. Lo natural siempre es lo más lindo que hay”, fueron las palabras del futbolista.

Ante ello, Karla Tarazona indicó: ““Por respeto a los niños, no pienso opinar ni decir nada”.

¿Qué es lo que dijo Pamela Franco sobre Karla Tarazona?

Durante su entrevista con Sin lenguas en los pelos, Pamela Franco no dudó en desearle lo mejor a Christian Domínguez con Karla Tarazona. Para la cantante, el padre de su hija nunca la quiso y su verdadero amor es la conductora de TV.

“Yo siento que fue lo mejor, uno no puede estar con una persona que no te quiere. Tampoco se lo reprocho. Las cosas han cambiado, la verdad que me va mucho mejor, y hasta con mi hija, como madre”, dijo en un principio, permitiéndose profundizar sobre Domínguez y su acercamiento con Karla Tarazona.

“De repente es el amor de su vida y eso hay que respetarlo, no se lo reprocho”, comentó. “Parece que fuera el amor de su vida, que les vaya bien, se lo he dicho a él, le deseo lo mejor porque si él está bien, está bien mi hija. Uno tiene que buscar su felicidad y si su felicidad de él es ella y la felicidad de ella es él, que sean felices”, indicó la cantante.

Asimismo, se refirió a las especulaciones de Rafael Fernández, quien indicó que Karla Tarazona ya tenía un romance con Christian cuando ambos estaban con pareja. “Hay cosas que se dicen detrás de cámaras. De ahí que quede en cada quién. ¿Tendrá la razón el huevero? No sé”, indicó.

Pamela Franco se refiere al vínculo entre Christian Domínguez y Karla Tarazona. No somos TV