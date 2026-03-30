Perú

ONPE lanza nueva convocatoria con sueldos de S/ 5.000: Paso a paso para postular en Lima, Cusco, Arequipa y más regiones

Las vacantes se distribuyen en diversas regiones del país, con énfasis en apoyo logístico y organización de comicios en zonas estratégicas. La oferta incluye plazas bajo modalidad de locación de servicios, con requisitos específicos por perfil

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La ONPE aclaró el funcionamiento de la franja electoral en las Elecciones 2026 y precisó que la selección de medios y el uso del presupuesto corresponde a los partidos, en medio de la polémica por asignaciones a Nativa Televisión. (Foto: ONPE)
La ONPE aclaró el funcionamiento de la franja electoral en las Elecciones 2026 y precisó que la selección de medios y el uso del presupuesto corresponde a los partidos, en medio de la polémica por asignaciones a Nativa Televisión. (Foto: ONPE)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha lanzado una nueva convocatoria laboral vigente en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, dirigida a profesionales con experiencia en logística y gestión administrativa. Se trata de una oportunidad atractiva no solo por el nivel de ingresos —que alcanza los S/ 5.000 mensuales—, sino también por la posibilidad de integrarse a uno de los procesos más importantes del calendario electoral peruano.

En total, la entidad ofrece 26 vacantes para el puesto de Asistente Logístico ODPE, con plazas distribuidas en Lima y diversas regiones del país. La modalidad de contratación es por locación de servicios, lo que implica condiciones específicas que los postulantes deben revisar con detenimiento antes de iniciar su inscripción. El proceso estará habilitado hasta el 29 de marzo de 2026 a las 23:59 horas, por lo que se recomienda actuar con rapidez.

¿Qué ofrece la ONPE en esta convocatoria?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales advierte sobre el riesgo de retrasos y problemas logísticos por la falta de formación de la mayoría de los responsables de mesa
La Oficina Nacional de Procesos Electorales advierte sobre el riesgo de retrasos y problemas logísticos por la falta de formación de la mayoría de los responsables de mesa| Andina

Esta convocatoria de la ONPE está orientada a fortalecer la operatividad de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), claves para el desarrollo de los comicios. A continuación, los detalles más relevantes:

  • Puesto: Asistente Logístico ODPE
  • Número de vacantes: 26
  • Remuneración: S/ 5.000 mensuales
  • Tipo de contrato: Locación de servicios
  • Duración del contrato: 3 meses (sujeto a necesidades)

Requisitos académicos

Podrán postular personas que cumplan con alguno de los siguientes niveles:

  • Titulado técnico
  • Egresado universitario
  • Bachiller universitario

Experiencia requerida

El nivel de experiencia varía según la formación:

  • Titulado técnico: mínimo 5 años de experiencia general
  • Egresado universitario: mínimo 7 años de experiencia general
  • Bachiller universitario: mínimo 3 años de experiencia general

Además, todos los postulantes deben acreditar al menos 1 año de experiencia específica en logística, abastecimiento o contrataciones, tanto en el sector público como privado.

Capacitación y certificaciones

  • Curso acreditado en Contrataciones Públicas (mínimo 12 horas)
  • Certificación OSCE vigente al 30 de junio de 2026

Lugares de trabajo

Las plazas están disponibles en múltiples regiones, entre ellas:

  • Lima (Cercado y provincias)
  • Amazonas (Chachapoyas)
  • Áncash (Huaraz)
  • Cusco, Arequipa, Piura, Loreto, Junín, entre otras

Esto permite que profesionales de distintas partes del país puedan participar sin necesidad de trasladarse a la capital.

¿Cómo postular a la convocatoria ONPE 2026?

ONPE da a conocer la cédula oficial de votación: esto cambia para las Elecciones 2026
ONPE da a conocer la cédula oficial de votación: esto cambia para las Elecciones 2026| ONPE

El proceso de postulación es completamente virtual y se realiza a través del sistema habilitado por la ONPE. Estos son los pasos clave que debes seguir:

  1. Ingreso al sistema: Accede al Sistema Integrado de Gestión de Locadores de Servicios de la ONPE.
  2. Registro de datos: Completa tu información personal y profesional.
  3. Carga de documentos: Adjunta todos los archivos que acrediten tu formación, experiencia y certificaciones.
  4. Selección de ODPE: En la sección “otros”, deberás subir un PDF indicando hasta tres oficinas ODPE de preferencia.
  5. Envío final: Verifica toda la información antes de enviar tu postulación.

Es importante tener en cuenta que el proceso de selección seguirá un orden de prelación, es decir, se asignarán los puestos según el orden de inscripción de quienes cumplan con los requisitos. Si un postulante seleccionado desiste, se llamará al siguiente en la lista.

Fecha límite

  • Postulación hasta: 29 de marzo de 2026 (23:59 horas)

Lo que debes tener en cuenta antes de postular

Antes de registrarte, revisa cuidadosamente las bases completas de la convocatoria. La modalidad de locación de servicios implica que:

  • No se aplican beneficios laborales como CTS, gratificaciones o bonificaciones adicionales.
  • El contrato es temporal y depende de las necesidades operativas del proceso electoral.

Asimismo, asegúrate de que toda la documentación esté correctamente escaneada y legible, ya que cualquier error podría dejarte fuera del proceso.

Esta convocatoria representa una oportunidad concreta para profesionales con experiencia en logística que buscan participar activamente en el desarrollo de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, uno de los eventos más relevantes en el país. Con una remuneración competitiva y presencia a nivel nacional, la ONPE abre la puerta a quienes cumplan el perfil y estén listos para asumir el reto en un contexto de alta exigencia operativa.

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