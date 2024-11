Hackeo a Interbank: banco no tendría responsabilidad penal por filtración de datos de sus clientes, según especialista

Interbank aceptó haber sido víctima de la vulneración de sus datos de clientes- crédito Andina

Interbank no tendría responsabilidad penal por la filtración masiva de datos de sus clientes, de acuerdo con Abel Revoredo, especialista en ciberseguridad.

El experto, en entrevista con Exitosa, indicó que el caso de hackeo podría terminar en un proceso judicial, solo si es que se prueba de que existió un daño.

Aclaró que la exposición de datos podría generar una sanción administrativa, ya que una de carácter penal solo podría recaer en la persona que robó los datos.

“El banco en este caso no tendría una responsabilidad penal en estricto con la información que tenemos hoy , pero sí administrativa si no ha cumplido con los estándares”, mencionó

Las empresas en el Perú requieren de personal calificado en temas digitales. - Crédito: Andina

“El camino que tenemos los ciudadanos es irnos al Poder Judicial y decir ‘he perdido tanto dinero o me han causado este daño, no he podido hacer este proyecto, este negocio y me tienen que indemnizar’. Ese es un proceso largo, de varios años”, añadió.

Juez advierte exposición de ciudadanos

El juez superior del Sistema Anticorrupción de la Corte de Justicia de Lima, Bonifacio Meneses Gonzales, advirtió que en el Perú no hay ningún juez especializado en cibercrimen y tampoco fiscales en regiones para la lucha contra los delitos cibernéticos.

En entrevista con La República, dijo que solo en Lima existen dos entidades que pueden ver casos como estos: la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia y la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Divindat) de la Policía Nacional del Perú (PNP).

“La cosa está muy peligrosa, estamos desprotegidos, no me canso de decirlo, si los delincuentes cibernéticos se van a una provincia para atacar a una empresa, a un sistema bancario, o hacer fraudes informáticos se quedan con la plata de Pensión 65, se quedan con el dinero de una remesa, o de tu cuenta, lamentablemente todo está centralizado en Lima. Hay una total impunidad”, lamentó en diálogo con el diario.

En cuanto a Plin, la mayoría de usuarios reporta que la billetera digital ya funciona con normalidad. Foto: composición Infobae - Alejandro Delgado Tong/Interbank

Perú entre los países con más ataques

Arturo Simich, coordinador de la Maestría en Gobierno y Gestión de la Seguridad Digital de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), reportó que el Perú es uno de los 20 países que más sufre de ataques cibernéticos a nivel mundial

“Los países del este asiático son los más atacados, y también de Latinoamérica. Lamentablemente, Perú está entre los 20 países más atacados, y no es porque realmente sufran directamente los ataques, sino que usan la plataforma de Perú para hacer ataques a otros lados, porque lamentablemente la legislación no es muy dura y permiten que estas´acciones se puedan realizar”, aseguró a Panamericana.

En ese sentido, contó que debido a que las empresas financieras son las más atacadas, deben tener los más altos estándares de seguridad.

Por otro lado, recomendó cambiar periódicamente las contraseñas de sus cuentas digitales, reemplazar las tarjetas físicas frecuentemente, y desactivar temporalmente las compras por internet.

"La seguridad de datos se convierte en una preocupación creciente, puesto que la protección de información sensible en entornos digitales es fundamental para evitar vulnerabilidades", señala Julio (Foto: Shutterstock)

¿Qué sucedió con Interbank?

La filtración masiva de datos sucedió este 30 de octubre cuando el sistema del banco, parte del Grupo Intercorp, sufrió una caída que fue seguida por la divulgación de información en un foro de cibercrimen.

La filtración fue confirmada por Interbank horas después de que su sistema presentara fallas. En un momento de la jornada, un supuesto ‘hacker’ envió un correo a Infobae Perú advirtiendo que los clientes serían informados sobre el incidente y que sus contraseñas habían sido comprometidas.

En respuesta a las quejas por las fallas en el servicio digital, Carlos Tori, gerente general de la compañía, comunicó a través de un video en redes sociales que la entidad había sido objeto de extorsión por parte de un tercero.

Como resultado, instituciones públicos decidieron intervenir. Por ejemplo, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) indicó que vistió ‘in situ’ las oficinas del banco, con el objetivo de agilizar el levantamiento de información sobre este incidente.

Por su parte, Indecopi también reportó que en horas de la mañana de este sábado 2 de noviembre inició una serie de inspecciones en diversos puntos del país, donde se ubican agencias de la entidad financiera.