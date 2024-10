Angie Arizaga asegura que no volverá a los realitys de competencia tras ser mamá: “Mi cuerpo no da para más”

Jota Benz cuenta detalles del parto de Angie Arizaga | Radio Onda Cero

Angie Arizaga vive una nueva y emocionante etapa como mamá, completamente enfocada en su hijo y alejada de los realities de competencia que la hicieron famosa. La conductora y modelo contó cómo su relación con Jota Benz, el padre de su bebé, ha sido clave en este nuevo capítulo de su vida.

Para la exchica reality, Jota Benz es más que su pareja, es un gran apoyo en casa y un compañero que la acompaña en su deseo de formar una familia sólida. A través de una entrevista con Trome, Angie Arizaga describe su relación con el cantante como un “amor bonito” y asegura que las experiencias que ha vivido en el pasado la han convertido en una mujer segura y madura.

“He crecido un montón, todo lo que he vivido me ha enseñado a ser la mujer madura y decidida que soy, que sabe lo que quiere. Eso lo tuve con Jota, con él dije quiero una familia, un bebé, y se ha dado este amor bonito”, indicó emocionada.

Con su hijo de dos meses y medio, Angie expresa lo feliz que está de poder disfrutar cada momento del crecimiento de Mateíto. A pesar de los desafíos de la maternidad, ella y Jota han decidido no tener una nana para así poder ser testigos de cada pequeño avance de su hijo, contando únicamente con el apoyo de la familia cuando lo necesitan.

“Nuestra historia no ha sido fácil, pero estamos felices”, comenta Angie, quien cuenta que Jota es quien cuida de su hijo mientras ella trabaja. “Si fuese madre soltera, no podría con todo; me quito el sombrero por las familias que lo logran”, añadió, agradecida por la presencia de Jota en su vida y por el apoyo mutuo que comparten.

Le dice ‘no’ a los realities de competencia

En cuanto a su carrera, Angie Arizaga asegura que ya no piensa regresar a los realities de competencia. “Siento que mi etapa en los realities de competencia ya acabó”, afirma la excompetidora, quien ha decidido enfocarse en otros proyectos que le permitan disfrutar de su rol como madre sin la exigencia física que requieren estos programas.

Aunque respeta y admira a colegas como Melissa Loza, quien continúa compitiendo a pesar de tener dos hijos, Angie considera que su cuerpo ya no está preparado para ese tipo de esfuerzo. “Mi cuerpo no da para más, pero no me cierro las puertas del trabajo, pues no sé qué otros tipos de realities puedan existir. No puedo decir que no, mientras haya trabajo voy a aprovechar todo lo que pueda”, remarcó.

Angie también ha encontrado una nueva motivación en el ámbito del emprendimiento. Actualmente, forma parte del programa “Consume Perú”, que ayuda a emprendedores a mejorar sus negocios y servicios. Esta experiencia la ha inspirado a retomar su pasión por el negocio de la moda, y junto a Jota, están trabajando en proyectos que esperan lanzar antes de fin de año. La pareja ve en el emprendimiento una manera de seguir construyendo juntos y asegurar el futuro de su hijo.

El matrimonio con Jota Benz

Respecto a llegar al altar, Angie Arizaga señala que no descartan la idea de casarse con Jota Benz más adelante. “Me hubiera encantado que todo sea en orden, pero Mateíto llegó como una gran bendición, en un momento lo hemos hablado con Jota y nos gustaría que esté caminando y nos lleve los anillos”, dijo con gran ilusión.

Finalmente, Angie reflexionó sobre cuánto ha cambiado desde sus primeros años en la televisión. Asegura que hoy es una mujer más decidida y segura de lo que quiere, gracias a las lecciones que ha aprendido con el tiempo.

“He escuchado muchos casos de que las parejas terminan cuando tienen un bebé, pero con Jota es lo contrario, estamos más unidos, compenetrados, en una forma bonita de amor. El tiempo nos da lecciones, depende de cada uno si aprende o repite los errores... yo he aprendido y estoy agradecida de todo eso”, sentenció.

