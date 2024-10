Patricia Juárez considera “traidores a la patria” a transportistas que buscan impedir evento de APEC en el Perú, si Dina Boluarte no es vacada

Congresista Patricia Juárez califica como traidores a la patria a quienes quieren boicotear el APEC en Perú. Canal N

La primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez, afirmó que ella considera como “traidores a la patria” a los transportistas que han puesto como condición la vacancia de la presidenta Dina Boluarte para no impedir que se realice el próximo evento del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en Lima.

Como se sabe, entre el 14 y 16 de noviembre de este año, la capital peruana será sede de uno de los mecanismos económicos más importantes del mundo. Entre los mandatarios invitados se encuentran Joe Biden, de Estados Unidos; Xi Jinping, de China, y Vladimir Putin, de Rusia.

“Me expresé en el sentido de considerar de aquellas personas que están pensando en boicotear APEC como traidores a la patria. Este es un espacio que la gente tiene que entender, que nos pone en la vitrina del mundo, que nos pone en una circunstancia en donde debemos de vendernos como país porque lo que necesitamos son inversiones, necesitamos trabajo para los ciudadanos”, manifestó en entrevista con Canal N.

“(Este evento) os pone nuevamente en los ojos del mundo. Yo he estado el día de ayer, por ejemplo, en el día de Chancay. Vamos a visitar esta semana la obra del aeropuerto. Es un momento en donde nosotros lo que tenemos que hacer es pensar en nuestro país, despojarnos de cualquier tipo de interés político, de ánimo de llegar al poder o de hacerse visible políticamente en momentos como estos”, agregó.

En ese sentido, subrayó que le parece “gravísimo” paralizar algo que “que ha sido planificado a lo largo de tantos años”. “Costó tanto que el país sea parte de APEC para que en este momento un grupo de personas, que pueden tener motivaciones legítimas como efectivamente vivir ellos en carne propia la inseguridad ciudadana, pero no podemos pensar que boicotear algo tan importante para nuestro país es absolutamente un desatino”, resaltó.

La congresista Patricia Juárez pidió a la presidenta Dina Boluarte que se declare a Lima Metropolitana en Estado de Emergencia y se disponga la intervención del Ejército para apoyar a la Policía Nacional en la lucha contra el crímen. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva/Agencia Andina)

Crítica nuevas manifestaciones

La congresista de Fuerza Popular también criticó las protestas que se están convocando por considerarlas políticas. Resaltó que, inicialmente, todo comenzó como una protesta en defensa de la vida, y que incluso ella recibió a los transportistas en el Parlamento.

“Hubo una primera paralización y había algunos dirigentes que estaban absolutamente sentidos con lo que pasaban, con legitimidad y razón. (...)”, mencionó.

“Después hemos visto que los pedidos, o sea, la plataforma de lucha, los puntos que llevaban las personas eran disímiles uno de otros. Hemos visto también que había interferencias de grupos del propio Congreso, especialmente grupos de izquierda, que estaban acompañando a los señores transportistas y lo que vemos es que efectivamente ahora hay expresiones de carácter político”, añadió.

Fujimorista consideró que le faltaron el respeto durante la entrevista. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Juárez marcó distancia de Santivañez

En medio de la creciente inseguridad ciudadana en Perú, la congresista Patricia Juárez expresó su preocupación por la inestabilidad en el gabinete de la presidenta Dina Boluarte, especialmente en el Ministerio del Interior. Juárez, quien es parlamentaria de Fuerza Popular y primera vicepresidenta del Congreso, destacó la necesidad de contar con un ministro del Interior con un perfil adecuado para enfrentar los desafíos de seguridad a largo plazo.

Juárez enfatizó que quienes designan a los ministros deben asumir una mayor responsabilidad para evitar cambios constantes que afectan la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia, en referencia al titular del Mininter, Juan José Santivañez.

La parlamentaria subrayó que la continua rotación de ministros genera incertidumbre entre los ciudadanos, quienes no comprenden por qué el gobierno no logra estabilizar su equipo en un área tan crítica como la seguridad. “El ciudadano de a pie no entiende que el gobierno esté cambiando constantemente de ministro del Interior cuando lo que más nos asola es la inseguridad ciudadana”, afirmó.