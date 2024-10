Gustavo Adrianzén descartó su renuncia a la PCM y aseguró también la continuidad Santiváñez y Arana: “No van a haber cambios”

Premier Gustavo Adrianzén afirma desconocer sobre su salida de la presidencia del Consejo de Ministros. TV Perú

El titular del gabinete ministerial, Gustavo Adrianzén, descartó este miércoles haber presentado su renuncia y aseguró que cuenta con la plena confianza de la presidenta Dina Boluarte. Durante la conferencia de prensa del Consejo de Ministros, el titular de la PCM también reafirmó la continuidad en sus puestos de los ministros del Interior y Justicia, Juan José Santiváñez y Eduardo Arana, respectivamente.

“Mire usted, yo le digo, no he presentado mi renuncia, la señora presidenta tampoco me la ha pedido, pero me da pie para hacer un comentario. Fíjese, yo lamento profundamente que estos comentarios malintencionados se estén gestando desde un sector perverso, utilizando además rumores sin ningún fundamento. Yo lo único que encuentro como justificación para esta perversidad es el ánimo de desestabilizar el gobierno”, señaló Adrianzén Olaya.

Esta respuesta se da en medio de controversias y polémicas que envuelven al gobierno de Boluarte Zegarra y a su gabinete en pleno, sumido en constantes movilizaciones ciudadanas, un presunto pacto con el Congreso, investigaciones de corrupción, mínima aprobación en las encuestas, confrontaciones con la prensa; además de una elevada percepción de inseguridad ciudadana contrastada con la ola de asesinatos producto del sicariato y la extorsión.

Conferencia del Consejo de Ministros. (Foto: PCM)

“Hemos estado con la señora presidenta compartiendo el Consejo de Ministros hasta muy entrada la mañana, hemos recibido instrucciones de ella y no tengo ninguna razón para creer lo que usted dice, que pone en duda mi continuidad como Presidente del Consejo de Ministros y que incluso usted afirma que en las próximas horas debería yo dejar el cargo. [...] No van a haber cambios y pueden estar seguros de que eso no va a ocurrir. Ni del Ministerio del Interior, ni del Ministerio de Justicia, ni de ningún otro”, remarcó el titular de la PCM.

“Son chismes, cambie de fuentes”

En esa misma línea, Gustavo Adrianzén aseguró que los dichos de una presunta renuncia de su persona a la PCM no son más que puros chismes y se atrevió a exhortar a la prensa a cambiar de fuentes de información. “No solamente contamos, el que habla y el gabinete que encabezo, con la confianza de la señora presidenta; sino con su permanente aliento. En la mañana de hoy que ella dejó el gabinete, nos encargó estar presente. Nos dijo que iba a estar viendo la conferencia. Aquí estamos el jefe del Consejo de Ministros y cada uno de los ministros leales. Con relación a esos chismes, olvídelo, cambie de fuente”, indicó.

Descarta prepotencia de la presidenta

Presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén. (Foto: PCM)

De otro lado, cuando fue consultado sobre la última conferencia de prensa que brindó la mandataria, realizada el pasado martes en Palacio de gobierno, donde se hizo referencia a una falta de transparencia y una actitud prepotente de su parte, el jefe del gabinete ministerial minimizó tal situación y, por el contrario, arremetió contra un sector de la prensa que “la maltrató y agredió de una manera inmerecida”.

“Cuando ella da estas oportunidades de poderse enfrentar a la prensa y a ustedes los reporteros, porque no hace solos, los recibe a ustedes, a los reporteros, a sus colegas, creo que es momento para aprovechar la oportunidad. Y yo creo, se los digo de la manera más fraterna, creo que ayer hemos perdido una brillante oportunidad para hacerle más preguntas y para tener más información”, indicó Gustavo Adrianzén.

“Yo más bien lo que sí vi, que acá me adhiero a la enérgica protesta que ha expresado nuestra ministra de la Mujer, es como en este canal de televisión, puntualmente en este programa, se maltrató y se vejó a la señora presidenta, se le ha agredido de una manera inmerecida. [...] No hay libertad de prensa que tolere actos de esta magnitud. No hablo de Dina Boluarte, hablo de la presidenta de la República que personifica a toda la nación”, exclamó el presidente del Consejo de Ministros.