Sedapal anuncia corte de agua en 7 distritos de Lima para este 14 y 15 de octubre

Sedapal realiza constantemente trabajos de mantenimiento en Lima y Callao. (Latina Noticias)

Este lunes 14 y martes 15 de octubre, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) comunicó, a través de sus redes sociales, que siete distritos de la capital se verán afectados de forma parcial con la interrupción del suministro.

Entre esos distritos figuran San Juan de Lurigancho (SJL), Independencia, Villa María del Triunfo (VMT), Chaclacayo, Surquillo, Ate y Pachacámac. El corte de agua se dará en algunos sectores de esas jurisdicciones por hasta 12 horas, por lo que se aconsejó a los vecinos tomar sus precauciones.

“Atención, vecinos, con el fin de mejorar la calidad del servicio, #Sedapal tiene trabajos programados para el 14 y 15 de octubre por lo que se interrumpirá parcialmente el servicio de agua en algunos sectores” publicó la compañía.

A través de su página web oficial, Sedapal informa diariamente los sectores que tienen un corte de agua programado para los próximos días.

Lunes 14 de octubre

Independencia: de 12:00 m. a 8:00 p.m. en el A. H. San Camilo, A. H. San Camilo Comité 4, A. H. Villa El Ángel, A. H. El Volante Comité 3, A. H. El Volante III Etapa, P. J. El Milagro de la Fraternidad, P. J. Villa El Carmen y P. J. El Volante.

San Juan de Lurigancho: de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. en el Asentamiento Humano Santa María Ampliación Sector Parcela 3, Asentamiento Humano Siglo XXI Sectores Señor de los Milagros, Corazón de Jesús, Primavera, 27 de Marzo II Etapa y Agrupación Corazón de Jesús Ampliación.

Sedapal informó que la baja presión de agua por cinco días se dará para mejorar la calidad del servicio. (Andina)

Martes 15 de octubre

Independencia: de 12:00 m. a 8:00 p.m. en el A. H. Junio 3 de, A. H. Mariátegui José Carlos, A. H. San Camilo, A. H. Villa El Ángel, A. H. Volante Comité 3 El, Asoc. Choferes del Perú, P. J. Cruz de Mayo, P. J. Julio 6 de, P. J. Melchorita La, P. J. Milagro de la Fraternidad, P. J. San Albino, P. J. Villa El Carmen, P. J. Volante, U. Pop. Ermitaño, Urbanización Gálvez y Urbanización Las Violetas.

Villa María del Triunfo: de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. en el P. J. Villa Santa Rosa, A. H. Santa Rosa, Conchitas, A. H. Ciudad de Gosen, A. H. Juan Pablo II, Tablada de Lurín, A. H. Villa Indoamérica, A. H. Por la Unión, A. H. Santa Rosa de la Tablada de Lurín, A. H. Grace Kelly de Mónaco, A. H. Daniel A. Carrión, P. J. Tablada de Lurín, Cuadrante Afectado, Av. Pachacútec, Av. Atahualpa, Pasaje Venezuela, Jr. 9 de Julio, Calle Pío XII y Calle Polonia.

Chaclacayo: de 12:00 m. a 11:55 p.m. en la Asoc. Los Cedros, Asoc. Ex Fundo Bartolomé, Asoc. El Huascarán, Asoc. Residencial Los Pinos y Asoc. Valle Hermoso.

Surquillo: de 12:00 m. a 11:00 p.m. en la Urb. Jorge Chávez, Urb. Los Sauces, Urb. Las Orquídeas, Av. Principal, Av. Manuel Villarán, Av. Tomás Marsano y Av. de las Orquídeas.

Ate: de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. en el A. H. Huaycán Zona I, A. H. Huaycán Zona I Ampliación y A. H. Huaycán Zona J.

Compensarian a usuarios por cortes

El pasado jueves 10 de octubre, el pleno del Congreso de la República aprobó el Proyecto de Ley 4553/2022-CR, presentado el 23 de marzo de 2023 por el congresista de Juntos por el Perú Elías Varas Meléndez.

La propuesta establecía la compensación a usuarios por interrupciones injustificadas en el servicio de agua potable y alcantarillado, y nació como respuesta a los aniegos ocurridos en Lima en 2012, 2019 y 2021.

No obstante, no se trata de solo una compensación por el tiempo en que estos usuarios no contaron con el servicio, sino también el “prestador del servicio devuelve al usuario afectado el pago realizado correspondiente al periodo interrumpido”, según señala el dictamen aprobado.

La iniciativa fue previamente fue dictaminada por la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, la cual es presidida por el congresista Manuel García Correa, y esta modifica el Decreto Legislativo 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.