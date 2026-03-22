Perú

Kábala del sábado 21 de marzo de 2026: descubre los números ganadores del último sorteo

La Kábala lleva a cabo tres sorteos a la semana, cada martes, jueves y sábado, después de las 20:30 horas. Revise si fue el afortunado ganador del premio mayor

Guardar
El premio mayor de Kábala
El premio mayor de Kábala se llama Pozo Millonario (Infobae/Jovani Pérez)

La lotería de la Kábala divulgó los resultados ganadores de su último sorteo. Averigüe si obtuvo alguno de los premios millonarios que ofrece La Tinka, la compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú.

Fecha del sorteo: sábado 21 de marzo de 2026.

Resultados: 4 21 26 30 38 40.

Chao Chamba: 03, 10, 15, 19, 20 y 32.

Cuándo se juega la Kábala

Kábala realiza tres sorteos a la semana, todos los martes, jueves y sábados.

Los resultados ganadores se difunden después de las 20:30 horas.

Hasta cuándo puedes reclamar tu premio

Estos son los números de días estipulados para reclamar los premios de Kábala:30 días si el premio es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.90 días si el premio es mayor al millón de soles.180 días si el premio es menor a los 5.000 soles.Es importante señalar que los días son naturales y se cuentan a partir del día siguiente de la realización del sorteo ganador.

Qué diferencia hay entre jugar a la Kábala en línea y en puntos físicos

Esta lotería es una de
Esta lotería es una de las más populares de Perú por su gran cantidad de premios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las diferencias principales entre jugar en línea y en puntos físicos en la lotería Kábala en Perú son las siguientes:

Lugar y método de compra

En puntos físicos ("Puntos de la Suerte"), compras el boleto en locales autorizados (como centros comerciales o módulos en bodegas), marcas tus seis números en una cartilla física y recibes un comprobante impreso con código de barras.

En línea, accedes al sitio web oficial de La Tinka, creas una cuenta virtual, recargas saldo y eliges tus números en una cartilla virtual para luego recibir un boleto digital.

Disponibilidad y comodidad

Jugar en puntos físicos requiere desplazarte al lugar de venta.

Jugar en línea permite hacerlo desde cualquier lugar con internet, usando dispositivos como móvil o tablet, con mayor comodidad y rapidez.

Comprobantes y seguridad

En físico, debes conservar el boleto impreso para reclamar premios, pues es único y necesario para el cobro.

En línea, las jugadas quedan registradas en tu cuenta virtual y recibirás confirmación digital, además de notificaciones por correo si ganas.

Formas de recarga y pago

En línea es necesario recargar saldo virtual mediante tarjetas, transferencia bancaria u otros métodos electrónicos.

En puntos físicos pagas directamente en efectivo al momento de comprar.

Promociones y descuentos por jugadas múltiples

En línea puedes comprar paquetes con descuentos por varias jugadas (como 10%, 20%, hasta 40% de descuento).

En puntos físicos puedes comprar jugadas múltiples, pero los descuentos y facilidades suelen ser menores o dependen del lugar.

Acceso a modalidades adicionales

En línea puedes agregar opciones como "Chau Chamba" fácilmente con un clic.

En puntos físicos también está disponible, pero se hace directamente en el local al hacer la compra.

Ambas modalidades permiten participar en todos los sorteos y modalidades de Kábala y están reguladas para seguridad y transparencia del juego.

¿Cómo se juega Kábala?

Como cada sábado, se llevó
Como cada sábado, se llevó a cabo un sorteo de la Kábala (Pixabay)

Para jugar el sorteo Kábala se debe de entrar a la página de internet, donde se podrá elegir la jugada con un costo mínimo de un sol.

El siguiente paso en el juego es escoger seis números diferentes de una lista que va del 1 al 40, los cuales conformarán tu apuesta.

Se puede escoger cualquier número, si no se sabe cuáles elegir existe la opción “Al Azar” y el sistema escogerá la apuesta de forma aleatoria.

Si por algún motivo hay un error al elegir la apuesta, se puede seleccionar el botón de limpiar y escoger los números de nuevo.

Cuando se haya escogido los números, hay que hacer clic en el botón “Finaliza tu compra” para confirmarla y listo.

Para ganar el premio mayor de Kábala, el Pozo Buenazo, se tiene que coincidir con los seis números ganadores. Los que consiguieron de tres a cinco aciertos pueden ganar de cinco a 500 soles; si sólo son dos, se obtiene una jugada gratis.

Los resultados de los sorteos y los videos se publican en la página principal del juego.

¿Qué es La Tinka?

La Tinka es una compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú que administra las loterías Tinka, Gana Diario, Kábala, Raspaditas, Kinelo, los juegos rápidos Casino, Raspa Ya!, Deportes virtuales y las apuestas deportivas Te Apuesto y Ganagol.

Parte de las ganancias de La Tinka son destinadas a sociedades de beneficencia de Huancayo, Jaén, Lima y Arequipa bajo la supervisión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. También contribuye con los municipios donde operan dichas beneficencias.

Los aportes de La Tinka se destinan a los servicios de protección social permanentes dirigido a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores que se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad. A través de estos programas miles de personas se benefician año a año desde 1994.

La Tinka ha entregado más de 1.560.240.463 soles en premios y ha premiado a más de 236.024.242 peruanos.

Temas Relacionados

Resultado Lotería Kabala HoyÚltimas actualizacionesLoterías de PerúKabaLa Tinka Perú

Más Noticias

Universitario vs Regatas Lima 2-3: resumen del triunfazo chorrillano por cuartos de final vuelta de Liga Peruana de Vóley 2026

Con este resultado, la serie quedó igualada, por lo que definirán el pase a semifinales en un ‘extra game’, que se llevará a cabo el miércoles 25 de marzo. El ganador se medirá con San Martín

Universitario vs Regatas Lima 2-3:

Semana Santa en el Colca: presentan en Lima programa turístico con tradiciones y rutas culturales

Autoridades buscan atraer visitantes nacionales y extranjeros mediante una oferta que integra cultura, naturaleza y tradiciones

Semana Santa en el Colca:

Caen cabecillas de Los Mexicanos y La Lampa Nueva Generación en megaoperativo en El Agustino que dejó más de 20 detenidos

Un contingente de 50 policías intervino el parque La Parcela, en El Agustino, y detuvo a más de 20 personas, entre ellas José Yonder Tovar Rivas y alias ‘El Gordo’, presuntos cabecillas de ‘Los Mexicanos’ y La Lampa Nueva Generación, respectivamente

Caen cabecillas de Los Mexicanos

Consulta el precio de la gasolina más barata y cara en Lima, hoy, sábado 21 de marzo

El precio de las gasolinas cambia constantemente, por eso es importante mantenerse informado sobre su valor

Consulta el precio de la

Aún puedes postular a la ONPE: organismo abre 5.675 vacantes para las Elecciones Generales 2026

La convocatoria está dirigida a estudiantes de diversas especialidades y contempla labores operativas clave durante la jornada electoral, con contratación temporal y requisitos accesibles para quienes buscan experiencia en el sector público

Aún puedes postular a la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Cuál es estado de salud

¿Cuál es estado de salud del presidente José María Balcazar? Presidencia aclara situación del mandatario

Continúa polémica por compra de aviones caza: José Jerí justifica adquisición de F-16 a Estados Unidos durante su gestión

Debate presidencial: así quedan los grupos, “vs.” y tercios entre candidatos en la primera fecha rumbo a las elecciones 2026

Keiko Fujimori sabrá si votaste o no en las Elecciones 2021: Los detalles de la última resolución del PJ

¿Por qué el PJ accedió al reclamo de Keiko Fujimori y ordenó entregar la lista de electores de 2021? Esto dice la sentencia

ENTRETENIMIENTO

‘La Mackyna’ es el primer

‘La Mackyna’ es el primer eliminado de La Granja VIP Perú: Samahara Lobatón fue la más votada y Shirley Arica se salvó

Luciana Fuster y Flavia Laos sorprenden al reconciliarse y lucir juntas en concierto en Colombia

Gala de eliminación en ‘La Granja VIP Perú’: ¿Cómo votar para salvar a Shirley Arica, Samahara Lobatón o ‘La Mackyna’ del reality?

Carlos Galdós se defiende de frase “hombre no es gente” tras escandaloso ampay de chicos reality en Argentina: “No todos somos así”

Productor de ‘La Manada’ y Carlos Orozco se enfrentan: Dueño de ‘La Ro Ro’ le hace dura advertencia por involucrar a Macla Yamada y a su pareja

DEPORTES

Universitario vs Regatas Lima 2-3:

Universitario vs Regatas Lima 2-3: resumen del triunfazo chorrillano por cuartos de final vuelta de Liga Peruana de Vóley 2026

Pablo Guede reveló el motivo por el que rechazó a San Lorenzo y decidió quedarse en Alianza Lima

Golazo y doblete de Eryc Castillo, tras jugadón de Alan Cantero, para triunfo de Alianza Lima vs Juan Pablo II por Liga 1 2026

Golazo de Eryc Castillo con potente cabezazo en Alianza Lima vs Juan Pablo II por Liga 1 2026

Alianza Lima vs Juan Pablo II 2-0: goles y resumen del triunfo ‘blanquiazul’ por Torneo Apertura de la Liga 1 2026