Piura: Pescadores hacen ‘marcha marítima’ por ingreso de barcos chinos y escasez de pota en el mar peruano

Pescadores hacen ‘marcha marítima’ por ingreso de barcos chinos y escasez de pota en el mar peruano. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

Aunque el gobierno de la presidenta Dina Boluarte niegue que se permita el acceso a embarcaciones de bandera china para pescar de forma ilegal en el mar peruano, los pescadores artesanales de la región Piura desconfían del Ejecutivo y afirman que estas prácticas se siguen realizando. Es por eso que esta semana organizaron una ‘marcha marítima’ en forma de protesta ante la inacción del Gobierno.

A bordo de sus embarcaciones, los trabajadores indicaron que la pesca artesanal se encuentra en emergencia debido a la reducción de la pesca de recursos marinos como la pota, que es depredada por los barcos chinos que ingresan al Perú usando como excusa “emergencias”, reparaciones de sus embarcaciones o cambios de tripulación.

“Exigir que se declare la pesca artesanal en emergencia porque nuestra canasta familiar ya no nos alcanza para nada. Nosotros no laboramos, dependientes de una que otra pesquería. Los señores que tienen grandes embarcaciones quizás puedan mantenerse con créditos bancarios, pero la tripulación no. La tripulación dependía de un salario por un recurso que extraía de nuestro y lo traía para vender”, afirmó Pedro Díaz, uno de los dirigentes de los pescadores artesanales de Piura que se sumaron a la ‘marcha marítima’.

En conversación con Exitosa, uno de los pescadores que se sumaron a la protesta indicó que su protesta no se trata de un paro, sino de una marcha, y que no se reunió a todos los pescadores del puerto de Paita, pues varios de ellos tuvieron que buscar trabajo en otros lugares para sostener a sus familias. “Se le entiende a muchos compañeros que no han podido asistir (...) Tenemos aproximadamente seis meses con un recurso bastante deprimido”, indicó.

La problemática de la depredación de pota ya lleva, al menos, 20 años en Perú. Una historia de impunidad, preocupación por la alimentación y sustento, sin soluciones. - Crédito Composición Infobae/El Peruano/La Hora/Esmeraldas

Pescadores anuncian que marcharán hacia Lima

Durante la jornada de protesta, que inició con una marcha por las calles de Paita y luego continuó en el mar, los pescadores artesanales sostuvieron que se suman a los reclamos de los transportistas, que convocaron a un paro nacional. También se indicó en conversación con Exitosa que “hemos estado haciendo mesas de trabajo con el Gobierno, pero lamentablemente no tenemos respuestas a esto. Sabemos que hemos tenido más de un año presencia de barcos chinos (...)”

“Salen resoluciones, pero vienen con vacíos. Señora presidenta, se lo pedimos en el nombre de Dios y de la pesca artesanal (...) declare en emergencia para que nos atienda a todos en el sector (...) Se llevan nuestro producto y no tenemos nada porque en 11 meses nos fuimos a la ruina porque esos barcos chinos han depredado una especie tan pequeña que nosotros cuidamos. La extraemos con responsabilidad”, aseguran los pescadores

“Señora presidenta, esta no es una amenaza. No somos vándalos, somos pescadores y reclamamos nuestro derecho, pero no vamos a esperar a morirnos de hambre. Vamos a llegar a la capital porque este grupo de la región de Piura marcharemos a la capital”, indicó uno de los manifestantes durante el recorrido de las embarcaciones en el mar.

Gobierno da opción a barcos chinos para evadir el control satelital

Si bien el gobierno de la presidenta Dina Boluarte emitió un decreto supremo que tenía como finalidad endurecer las medidas de control para los barcos de bandera extranjera, lo cierto es que especialistas advirtieron que este documento también brinda una ‘alternativa’ para que las embarcaciones evadan el control del Estado: la homologación de los sistemas de GPS propios en lugar de la instalación del sistema de rastreo satelital peruano SISESAT.

La entrada de barcos chinos a mar peruano no se detiene, ni por el nuevo decreto supremo. Estos son las embarcaciones de China que se detectaron. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/ Movimiento Ecologista del Perú/Artisonal

Según Eloy Aroni, representante de Artisonal, la medida del gobierno peruano permitiría el acceso a la localización de los barcos extranjeros, pero esta sería una retransmisión de sus propios instrumentos satelitales, por lo que estarían vulnerables a una manipulación externa y no son garantía de precisión, sostuvo para Mongabay.

Tras este decreto, que se publicó el miércoles 25 de septiembre, desde Sonapescal han informado a la PCM que 21 barchos chinos entraron al territorio peruano el día siguiente, el jueves 26 de septiembre, y que tras esta fecha algunos se mantenían en puerto del Callao.

“Entre el 26 de septiembre de 2024 (fecha de entrada en vigencia del Decreto Supremo Nº 014- 2024-PRODUCE) al 30 de septiembre de 2024, ingresaron al puerto del Callao 21 barcos poteros de bandera china. De estos, 10 ya han zarpado hacia aguas internacionales, sin que se pueda confirmar si cumplieron con lo dispuesto en el mencionado decreto”, señala la carta.