Dirigente de transportistas a parlamentarios: “Nos buscan para pedir votos y cuando entran al Congreso nos traicionan”

En el marco del paro de transportistas, gremios de transportistas llegan al Congreso para exponer la problemática en torno a su sector. Canal N

El presidente de la Confederación Nacional de Transportistas del Perú, Miguel Ángel Palomino Pedraza, pidió a los congresistas de la República que no los traicionen, durante una sesión en el Parlamento donde se discuten medidas para frenar los casos de extorsión y sicariato. Al mismo tiempo, se desarrollaba protestas en contra de la inseguridad ciudadana en el Cercado de Lima, donde la Policía Nacional del Perú (PNP) tiró bombas lacrimógenas a los manifestantes.

“Usted pidió el voto diciendo que iba a proteger el transporte. Se olvidó y eso duele. Cuando los congresistas van y nos buscan para pedir votos, y cuando entran al Congreso nos traicionan”, dijo el representante, aunque no mencionó el nombre del legislador al que se dirigía.

“(Ustedes) se equivocan, conversan con dirigentes que tienen intereses lucrativos. Se hacen normas que favorecen a un pequeño sector y no favorece a la mayoría del sector”, añadió.

Kira Alcarraz dice que la Policía ha hecho operativos sin presupuesto - crédito Congreso de la República

¿Qué es lo que se pide?

El dirigente acusó al Parlamento de promover leyes que no beneficia a la población. “¿Ustedes van a hacer leyes a favor del pueblo, o en favor de ustedes y de las transnacionales? ¿Qué les pasa señores congresistas? ¿Quién las paga a ustedes? ¿Les pagan otros países? Nosotros pagamos nuestros impuestos, y por lo tanto nosotros dinamizamos la economía del país, como transporte”, aclaró.

“Queremos que nos den leyes, que sean humanitarias, que defiendan al pueblo, para eso los hemos elegido a ustedes, no los hemos elegido para que nos ataquen, para que nos extorsionen, para que nos metan preso”, agregó.

Luego, aseveró que se pretenden aprobar un proyecto de ley sobre terrorismo urbano “para que nadie los fastidie”, lo cual calificó de “hostigamiento de parte del Estado”.

Lima Norte es una de las zonas más golpeadas por el paro de transportistas. Foto: Andina

“Nos están matando; no solo a transportistas, a cualquier persona, a los que salen de banco, a la señora que está transitando, en los restaurantes, (...) mueren inocentes. Sé que ustedes dicen no es responsabilidad de nosotros, porque esto viene de hace años, pero ustedes han sido elegidos para que regular leyes. No necesitamos muchas leyes”, manifestó.

Asimismo, propuso realizar una reforma de a Policía Nacional y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

“A pesar de que nosotros no hemos estudiado en las universidades, pero ustedes que tienen profesiones, condecoraciones, de haber estudiado en varias universidades, ¿para estar en contra del pueblo?”, dijo.

Medidas podrían radicalizarse

Miguel Ángel Palomino aseveró que la única intención de los transportistas es “trabajar en libertad, en tranquilidad” y que quieren soluciones concretas.

Gustavo Adrianzén se pronunció sobre paro de transportistas. (Fotocomposición Infobae Perú/Andina/RPP)

“Si no sacamos un acuerdo concreto, si es posible hacemos una huelga de hambre los que somos de la comisión hasta que resuelvan el problema”, advirtió.

El mensaje de la protesta

Desde las primeras horas de la mañana, los distritos de Ate y San Juan de Lurigancho en Lima fueron escenario de enfrentamientos entre manifestantes y la policía, en el marco de un paro de transportistas que ha dejado a muchos ciudadanos sin transporte público. La protesta, que también incluyó a comerciantes de mercados importantes de la capital peruana, busca exigir medidas de seguridad ante el aumento de la delincuencia y las extorsiones.

El paro, convocado para el jueves 10 de octubre, afectó significativamente el transporte público, dejando a numerosas personas varadas en paraderos debido a la falta de buses. Aunque algunas líneas operaron con normalidad y la PNP dispuso de buses para trasladar a algunos ciudadanos, la demanda no pudo ser satisfecha completamente.

Mientras tanto, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, declaró que la ciudad se encontraba en paz, lo cual contrasta con las imágenes de calles desoladas y negocios cerrados en la capital, reflejando el impacto del paro de transportistas.