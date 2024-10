‘Chibolín’ recibe inesperada visita en el penal de Lurigancho: ¿quién es Dámaris Moreno y qué la une al conductor?

'Chibolín' solo recibe visitas de su empleada del hogar | Punto Final - Latina TV

Andrés Hurtado, conocido popularmente como ‘Chibolín’, se encuentra detenido de manera preliminar en el penal de Lurigancho, donde enfrenta graves acusaciones por presuntos delitos de lavado de activos, soborno y tráfico de influencias. La situación legal del exconductor ha causado conmoción entre sus seguidores, pero sus hijas mayores, Josetty y Génnesis Hurtado, permanecen en Estados Unidos y no han visitado a su padre hasta el momento. Tampoco se ha visto a otros familiares cercanos en el penal.

Sin embargo, el programa de investigación ‘Punto Final’ ha revelado que ‘Chibolín’ ha estado recibiendo visitas, aunque no de su familia inmediata. La persona que ha estado en contacto con él es Dámaris Moreno Sánchez, una ciudadana venezolana que trabaja como empleada del hogar. De acuerdo con el reportaje, esta mujer fue la única que lo visitó durante sus primeros días de reclusión.

Al ser interceptada por las cámaras de Latina, tras haber permanecido cuatro horas en prisión, Dámaris Moreno explicó que su visita al penal de Lurigancho tenía un propósito específico: llevar medicamentos para Andrés Hurtado.

Respecto a la situación de ‘Chibolín’ en prisión, Moreno Sánchez comentó: “Está un poco mal, está en una oficina de salud psiquiátrica”. No obstante, la mujer optó por no profundizar en sus declaraciones, citando la complejidad del caso legal que enfrenta el expresentador de Panamericana.

Es importante señalar que Dámaris Moreno Sánchez fue mencionada durante los allanamientos realizados en la residencia de Andrés Hurtado en el Malecón Cisneros, en Miraflores. Cuando se le consultó sobre su número de celular, sorprendió al afirmar que lo había perdido 13 horas antes del operativo; sin embargo, no presentó ninguna denuncia por robo. Esta serie de circunstancias ha suscitado múltiples interrogantes sobre su posible papel en este delicado caso.

¿Cuánto tiempo estará ‘Chibolín’ en prisión?

Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, enfrentará una prisión preventiva de 18 meses, dictada por el Poder Judicial debido a su implicación en una serie de delitos, incluyendo tráfico de influencias, sobornos y lavado de activos. El juez Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, estableció que esta medida cautelar se extiende hasta el 18 de marzo de 2026.

El juez también señaló que Andrés Hurtado no cuenta con un arraigo domiciliario, familiar ni laboral sólido. Aunque inicialmente indicó vivir en una dirección que figura en su documento nacional de identidad, en la audiencia proporcionó otra ubicación, ambas alquiladas en Miraflores. Asimismo, mencionó una dirección en Surco, pero no presentó documentación que lo validara. Según el documento judicial, se le ha visto hospedándose en hoteles y clínicas, lo que contribuye a la falta de certeza sobre su residencia permanente.

Sus primeros días encarcelado

Andrés Hurtado experimentó un cambio drástico en su vida al ingresar a prisión, dejando atrás el glamour y los lujos que lo caracterizaban. Acusado de tráfico de influencias y cohecho pasivo, su vida ya no incluye luces brillantes ni vestimentas de alta costura. Los primeros días tras las rejas fueron complicados, especialmente después de las impactantes revelaciones de Iván Siucho, quien lo implicó en un entramado de corrupción que involucra a empresarios y fiscales.

Javier Llaque, jefe del INPE, aseguró que no habrá trato especial para Hurtado, y un equipo determinará el pabellón donde cumplirá los 18 meses de prisión. “El trato a los internos es igual para todos”, comentó a TV Perú, dejando claro que no habrá privilegios. Así, el exconductor de televisión enfrenta un entorno en el que ya no cuenta con seguridad ni personal que lo asista.

La carpeta fiscal revela que Hurtado se jactaba de sus conexiones en el Estado para obtener favores. Aunque declaró ingresos mensuales de entre 50 mil y 100 mil soles, las autoridades notaron que no posee cuentas bancarias a su nombre ni propiedades registradas. A pesar de esto, se sabe que disfrutaba de una estancia en el lujoso hotel Westin antes de su arresto.

Se negó a recibir a sus exesposas

El programa ‘Beto a Saber’ informó que las madres de las hijas del presentador viajaron hasta el Perú con la finalidad de poder verlo en el establecimiento penitenciario, pero él se negó. Hasta el momento, solo ha recibido a Dámaris Moreno, lo que ha levantado sospechas.

“Dámaris Moreno es la única visita que ha admitido Andrés Hurtado. Vinieron desde Estados Unidos sus dos exmujeres, las madres de sus tres hijas y él no las dejó pasar, ni a Marilú Montiel ni a la abogada Patricia Martínez. Él no ha querido verlas”, mencionó Beto Ortiz.

