Ministro de Defensa rompió en llanto durante sesión con congresistas: “Me dio vergüenza ajena”

Ministro de Defensa rompió en llanto durante sesión con congresistas - Exitosa Noticias

El ministro de Defensa, Walter Astudillo, compareció este viernes ante la Comisión de Presupuesto del Congreso junto al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, y otros integrantes del Gabinete Ministerial, para sustentar las modificaciones presupuestales aprobadas para el cuarto bimestre del año fiscal 2024.

Sin embargo, la sesión tomó un giro inesperado cuando Astudillo rompió en llanto tras la intervención de la congresista María Agüero (Perú Libre), quien había criticado las deficiencias en infraestructura nacional y los proyectos mineros que, según ella, perjudican al país.

“Señor ministro de Defensa, el derecho número uno es la vida. Con vida y con salud podemos conquistar hasta el universo, pero sin vida, sin más, nada. Lo que le vamos a heredar a nuestras generaciones son guerras, y debemos orientar nuestras políticas para garantizar este derecho”, dijo la legisladora.

“Los hospitales tienen más de 50 años y hay carreteras que se levantan como papel. Creo que hay que cancelar los proyectos mineros de tajo abierto que nos están arruinando la vida”, siguió.

Walter Astudillo, ministro de Defensa, en una fotografía de archivo. Foto: Andina

Astudillo tomó la palabra y, visiblemente emocionado, explicó que Agüero le recordó a su madre. Durante varios segundos, intentó recomponerse e incluso una asistente le alcanzó un poco de agua. “Por mi madre estoy aquí porque sé que ella debe estar orgullosa, así como yo lo estoy. Creo que las personas debemos ser orgullosas porque, cuando se trata de defender al país, no hay forma de fallar”, dijo.

Posteriormente, reafirmó su compromiso con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. “Hasta mis últimos días defenderé a las FF.AA. y a la PNP porque he visto morir a compañeros a cambio de nada, y no estoy hablando de temas económicos. Cuando usted me habla de vida, concuerdo. Me apena mucho que haya tantas divisiones y no pensemos como país”, señaló.

De igual modo, invocó a la unidad y criticó el actual clima político: “Las ideologías son para discutir cómo se van a alcanzar los objetivos nacionales, pero primero definamos los objetivos nacionales. No podemos seguir haciendo politiquería y populismo, apostemos por las cosas serias. Yo puedo venir todos los días a discutir con ustedes y estoy seguro de que en algo servirá”, mencionó.

Congresista María Agüero en una fotografía de archivo

La presidenta de la comisión, Lady Camones (Alianza para el Progreso), sugirió brevedad en las intervenciones “porque se están saliendo del tema”, mientras que el legislador Carlos Anderson criticó el llanto del ministro al calificarlas como una distracción del gasto de 3,500 millones de dólares planeado para la compra de aviones de combate.

“Las lágrimas del ministro me dan vergüenza ajena porque significa que es una persona que no tiene control emocional de ningún tipo. Esto está diseñado también para que hablemos de las lágrimas del ministro y no del dinero y presupuesto que se está destinando de manera irresponsable”, dijo en diálogo con Exitosa.

Según Astudillo, la compra de estas naves se realizará mediante el procedimiento de endeudamiento interno, que comprenderá dos etapas, con 2.000 millones de dólares en 2025, y 1.500 millones de dólares en 2026. El monto de la primera fase de la operación es mayor porque “incluye todo el soporte logístico”, precisó.

Anderson, por su parte, cuestionó esta asignación de recursos y sugirió moderación en las adquisiciones de defensa. “Me parece una asignación exagerada de recursos para el tema. Dicen que hay que prepararnos para la guerra y yo también comparto esta teoría, pero no te puedes gastar los pocos recursos que tienes en esto que me parece una exageración. Hay elementos de disuasión que no son tan caras o en todo caso no te compres 20, cómprate 5 y luego vas adquiriendo con el tiempo”, dijo.