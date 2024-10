Manolo Rojas aboga por Andrés Hurtado y hace pedido a reos del penal de Lurigancho: “Trátenlo con cariño”

Manolo Rojas hace pedido a reos de penal de Lurigancho para que traten con cariño a Andrés Hurtado. | Panamericana TV.

El reconocido cómico Manolo Rojas, amigo cercano de Andrés Hurtado, conocido popularmente como ‘Chibolín’, se mostró profundamente afectado por la reciente noticia del traslado del exconductor de televisión al penal de Lurigancho. Hurtado, quien enfrenta investigaciones por presunto tráfico de influencias y lavado de activos, ha visto cómo su vida personal y su estado de salud se deterioran debido a esta situación, según reveló su abogado Elio Riera.

En declaraciones al programa ‘Todo se filtra’, Rojas expresó su preocupación: “Es un momento difícil, no es lo mejor que está pasando, estoy muy triste porque es un gran amigo, es un hermano para mí”. A pesar de la cercanía con Hurtado, el cómico no ha tenido la oportunidad de visitarlo en prisión, pero espera hacerlo cuando su amigo esté listo para recibir visitas. “Voy a ir cuando haya oportunidad que me pueda recibir, porque él está en un momento que de repente no quiere recibir a nadie”, comentó.

Manolo Rojas aprovechó la ocasión para hacer un llamado a los internos del penal de Lurigancho, instándolos a tratar a Andrés Hurtado con respeto y afecto. Recordó que en el pasado habían visitado juntos el penal para realizar espectáculos y colaborar en eventos especiales. “Hemos ido al penal a veces a hacer shows, cuando hubo campeonatos hemos ido a colaborar y le pido a todos mis amigos que lo traten con mucho cariño”, pidió Rojas.

Manolo Rojas revela qué operación le realizaron a Andrés Hurtado. (Foto: Captura de IG)

Por otro lado, la ausencia de las hijas de Hurtado, Josetty y Génnesis, ha generado polémica, especialmente en redes sociales, donde muchos critican su silencio frente a la situación de su padre. Las influencers, que residen en el extranjero, no han regresado al Perú para apoyar públicamente a su progenitor, lo que ha despertado rumores sobre un posible distanciamiento.

Sin embargo, Manolo Rojas explicó que este silencio es, en realidad, una decisión tomada por el propio Andrés Hurtado. Según Rojas, el presentador ha pedido expresamente a sus hijas que no se involucren en su proceso legal para protegerlas del acoso mediático. “Él no quiere que sus hijas se vean en este problema, ellas están trabajando, haciendo sus cosas”, afirmó.

Josetty y Génnesis, quienes han construido una exitosa carrera como influencers fuera del país, han optado por mantenerse al margen de la controversia, enfocándose en sus proyectos personales. Mientras tanto, su padre enfrenta uno de los momentos más complicados de su vida.

Manolo Rojas defiende a Chibolín y destaca su fortaleza tras cirugía. | Composición/Infobae

Manolo Rojas le da su apoyo incondicional a Andrés Hurtado

Manolo Rojas, conocido cómico y amigo cercano de Andrés Hurtado, más conocido como ‘Chibolín’, se pronunció sobre la delicada situación legal de su compañero. Hurtado será trasladado al penal de Lurigancho para cumplir con 18 meses de prisión preventiva, en el marco de una investigación por tráfico de influencias y lavado de activos.

En una entrevista para el programa Todo se Filtra, Rojas mostró su total apoyo hacia el exconductor de televisión, reafirmando la sólida amistad que los une. “Es mi amigo, lo quiero mucho, siempre lo voy a querer, en todo momento. Nuestra amistad siempre está ahí, impecable”, comentó con emoción, dejando claro que estará a su lado en este difícil momento.

Además, en el programa de Kurt Villavicencio, más conocido como ‘Metiche’, Manolo Rojas reiteró su plena confianza en la inocencia de Hurtado. “Creo en mi amigo, siempre”, afirmó, dejando en claro que, pese a las graves acusaciones, mantiene su respaldo incondicional a ‘Chibolín’.