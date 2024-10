Josetty Hurtado se defiende y afirma que su novio le paga sus lujos: “Me engríe y me ama”

Josetty Hurtado afirma que su novio paga sus lujos en Estados Unidos.

Josetty Hurtado no se guarda nada y ahora ha salido a defender las críticas en su contra por sus extravagantes lujos que han sido ligados a los actos de corrupción de su padre, Andrés Hurtado, por los que ha sido enviado a prisión. Como se conoce, tanto ella como su hermana Gennesis aparecían en sus redes sociales mostrando marcas como Gucci, Dolce & Gabanna, Fendi, Prada y más.

Sin embargo, recientemente se le ha visto promocionando marcas más económicas como Shein, por lo que se especula que ya no tendrían ingresos por parte de su padre, lo que las llevaría a dejar atrás ciertos lujos. Incluso, un exasistente del popular ‘Chibolín’ declaró que ninguna de las hijas del presentador tenía dinero y que él era quien se encargaba de mantenerlas en Estados Unidos.

“Sus hijas no tiene ni un dólar. Todo es pantalla. Se compraron su Rolls-Royce. Por ese carro dieron 150 mil dólares de ‘on paid me’ (parte de pago), pero la mensualidad de su casa en Los Ángeles, su carro mensual, los gastos de la mamá de sus hijas en Miami, todo lo paga el señor Andrés, a través de sus trabajadores, él manda el dinero”, expresó para Beto a Saber.

Exasistente de Andrés Hurtado expone los lujos de Josetty y Gennesis: “No tienen ni un dólar, es pantalla”

En medio de toda esta controversia, Josetty Hurtado usó sus redes sociales para mandar desafiantes mensajes, con los que buscaría dejar en claro que lo que tiene es producto de su propio esfuerzo y trabajo.

Por eso, hizo una serie de publicaciones en sus redes sociales. En un inicio, compartió unas historias de las colaboraciones que tuvo. Entre tanto, mostró que una stylist la vistió de pies a cabeza de Chanel, mencionando que eso nunca se habló en Perú.

Además, destacó que sus visitas a la casa Louis Vuitton en eventos especiales fue por invitación de una de sus amigas y les agradecía en redes sociales, pero que eso no fue destacado en medio de los cuestionamientos de sus lujos.

Sin embargo, lo que llamó más la atención fue cuando mostró un pasado video en el que se ve a su pareja comprándole prendas de marcas de lujo por una fecha especial como es su cumpleaños. Al respecto, destacó que su novio es una persona exitosa y tiene toda la posibilidad de darle lo que necesite.

“Felizmente que ya casi nunca lo saco en mis redes, porque igual hablan y repiten cualquier tontería. Tampoco vende mencionar que tengo hace 7 años y medio a mi novio que hoy es mi prometido, un chico trabajador y exitoso que me engríe y ama demasiado. No estoy sola”, mencionó muy tajante.

Josetty Hurtado explica por qué no promociona marcas de lujo

En las últimas semanas, Josetty Hurtado, hija del popular presentador Andrés Hurtado ‘Chibolín’, ha sorprendido a sus seguidores al modificar su contenido habitual en redes sociales. La influencer, conocida por promocionar marcas de lujo como Gucci, Louis Vuitton y Prada, ha comenzado a compartir productos de marcas más accesibles como Shein y otras del segmento low cost. Este cambio no pasó desapercibido, y algunos usuarios en TikTok no dudaron en cuestionar sus motivos con comentarios sarcásticos: “¿Y qué pasó con las marcas de lujo?”.

Lejos de ignorar las críticas, Hurtado respondió con contundencia. Aclaró que en su día a día opta por marcas como Dollskill, Hot Topic, Forever 21, Amazon y ahora Shein, mientras que las de alta gama las reserva para ocasiones especiales. “Hablan de lo que les vende, pero mis seguidores de años saben que esas marcas son para eventos específicos”, comentó la influencer, defendiendo su decisión de diversificar su contenido.

Josetty Hurtado, hija de Andrés Hurtado, responde a críticas. Captura/TikTok

En una respuesta más irónica, Josetty agregó: “Chanel es para otro día, me fui a una cena de Shein, piensa un poquito”. Con sus declaraciones, la influencer reafirmó que no ha dejado de colaborar con marcas de lujo, y parece no verse afectada por los comentarios o la situación legal de su padre, quien enfrenta cuestionamientos en la justicia.