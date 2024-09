Milett Figueroa genera polémica por sus confusos comentarios en ‘Cantando′: “No encuentro vocalmente”

Milett Figueroa fue cuestionado por sus comentarios como jurado | Cantando 2024 - América (Argentina)

La modelo peruana Milett Figueroa, quien ocupa el puesto de jurado en el programa argentino ‘Cantando 2024′, ha causado revuelo en redes sociales tras sus enigmáticos comentarios a los participantes durante la emisión del jueves 26 de septiembre. Tras escuchar a la dupla Matías Ale y Martu Scigliano, la actriz realizó una evaluación que dejó a muchos usuarios confundidos.

“Martu, eres una excelente cantante y lo estás ayudando un montón, pero aquí se evalúa vocalmente la situación… (Hablándole a Matías) Me encanta la propuesta, que te hayas puesto el pelo azul y que hayas intentado cosas, y traído cosas nuevas. Me gustó el enamoramiento por ahí, me gusta que eres simpático y carismático, pero vocalmente la canción no te ayudó para nada. Emmm, hablamos de, emm, no entraste en tempo. No te ayudó”, comentó algo nerviosa.

A pesar de las muletillas, Milett Figueroa continuó con sus comentarios: “Yo creo que debería haber una elección de canciones más rockeras, algo más hablado, que no se note tanto la melodía porque la voz no ayuda a la melodía, cantar no es fácil, pero hay que trabajar. Es un proceso, no eres cantante, eres un artista completo. Todavía no… no… no encuentro vocalmente. Hay canciones, tipo, rock como que se puede hacer”.

A pesar de sus observaciones, la peruana le otorgó a la dupla un puntaje de 5, lo que generó una ola de críticas en TikTok, donde las imágenes de su intervención se viralizaron rápidamente. Los cibernautas no tardaron en cuestionar sus declaraciones, dejando comentarios como “¿Alguien entendió?” y “Le falta más preparación para ser jurado, debe tener experiencia”. Otros mencionaron: “Colabora Milett, no es darle la razón a Magaly” y “Uno trata de ayudarla, pero no se deja”.

Como se sabe, eesde que fue anunciada como jurado, Milett Figueroa ha enfrentado múltiples críticas, dado que muchos sostienen que su elección se debió a su relación con Marcelo Tinelli, reconocido conductor y uno de los directivos de América, canal donde se transmite ‘Cantando 2024′.

Milett Figueroa se enfrentó a periodista argentino

La controversia entre Milett Figueroa y Ángel de Brito se ha intensificado desde la elección de la modelo como jurado del programa argentino ‘Cantando 2024′, producido por su pareja, Marcelo Tinelli. Desde el anuncio de su nombramiento, el periodista argentino ha manifestado su descontento, argumentando que la peruana no se merece estar en ese puesto.

Recientemente, en una conexión con ‘América Hoy’, De Brito no solo reiteró su desacuerdo, sino que también sugirió que Tinelli estaba utilizando a Milett Figueroa para generar comentarios y mantener la audiencia. Este comentario no fue bien recibido por la modelo ni por su madre, Doña Martha Valcárcel. En una entrevista en Radio Panamericana, la señora reveló que Tinelli se molestó por las declaraciones de De Brito y que planeaba confrontarlo, indicando que este último estaba difundiendo mentiras.

Las declaraciones de Doña Martha rápidamente llegaron a De Brito, quien a través de su cuenta de X (anteriormente Twitter), se burló de su queja, afirmando que la suegra de Marcello Tinelli estaba pidiendo censura. En su publicación, De Brito tildó de “parásitas” a la familia de Milett Figueroa, aumentando la tensión entre las partes.

Milett, decidida a defender a su madre, se pronunció en redes sociales, cuestionando al periodista sobre su aparente problema personal con ella y expresando su sorpresa por la falta de respeto. De Brito, por su parte, respondió que no considera importante a Milett y la describió como una “paracaidista” en el programa, desafiándola a continuar el debate.

¿Milett Figueroa estudió canto?

Martha Valcárcel, madre de Milett Figueroa, salió en defensa de la preparación artística de su hija frente a las críticas que ha recibido en Argentina. La señora destacó que la modelo peruana ha estudiado canto con la cantante cubana Ysabel Yñigo y la reconocida intérprete peruana Shantall Young Oneto. Para enriquecer su formación, Milett también ha tomado clases particulares con miembros de su familia, quienes tienen una sólida tradición musical.

“Mi sobrino, Fernandito Valcárcel, es el actual director de la Orquesta Sinfónica Nacional”, expresó orgullosa. Además de su educación formal, Milett ha ganado experiencia actuando como animadora en eventos con importantes orquestas nacionales, lo que le ha permitido adquirir mayor soltura en el escenario.

“Milett ha desarrollado lo más esencial: el oído musical. Nació entre artistas, historiadores y personas vinculadas al arte y la cultura. Por lo tanto, independientemente de lo que opinen algunos argentinos, Milett tiene la legitimidad para ser jurado en ‘Cantando’”, concluyó Valcárcel, reafirmando la valía de su hija en el programa.

