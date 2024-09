Marcelo Tinelli se molestó con Ángel de Brito por críticas a Milett Figueroa, según Doña Martha

La madre de la modelo peruana no se quedó callada y dejó entrever que la ausencia del panelista de LAM sería por sus palabras contra su hija | Radio Panamericana

Milett Figueroa ha sido objeto de críticas y burlas a raíz de su anuncio como jurado del programa ‘Cantando 2024′, del que su pareja Marcelo Tinelli es el productor. Desde que se dio a conocer esta noticia, más de uno la ha señalado como incapaz de tomar el papel por la poca experiencia en este rubro y que solo estaría aprovechando su amorío para seguir en vigencia.

Uno de los personajes que más la ha criticado en Perú es Magaly Medina, mientras que Argentina, Ángel de Brito también se ha mostrado en la misma posición. Sin embargo, recientemente, Martha Figueroa, madre de Milett sorprendió con una información.

En una reciente entrevista para Radio Panamericana, la popular ‘Doña Martita’ mencionó que tiene una cercana relación con su yerno y que se tratan ya como familia. “Marcelo Tinelli que lo amo, que me quiere, que ama a mi hija, él me lo ha dicho. Él me escribe, le escribo, tenemos una afinidad ya de familia”, mencionó en un inicio.

Tras ello, explicó que, en una de sus últimas conversaciones, el argentino se quedó sorprendido al enterarse de las palabras de De Brito en televisión peruana sobre Milett Figueroa. Al respecto, según Martha, Tinelli se habría molestado y hasta habría decidido ir en búsqueda de Ángel con el fin de darle un llamado de atención.

De acuerdo a estas declaraciones, Marcelo no estaría de acuerdo con lo dicho por su colega. “Lo que él me responde es, ¿cómo? ¿Ángel de Brito está saliendo en este momento en vivo? No sabía, me dice. Voy a verlo, no, voy a ir a hablar con él. Siempre sigue las mentiras, mis hijas la aman (a Milett) Esto lo voy a ver, se molestó. De ahí no he vuelto a hablar con él.”, relató.

Además, Martha Figueroa especuló con la posibilidad de que Ángel de Brito habría tenido una consecuencia laboral, pues tras esta llamada, el comentarista argentino no salió en el programa del miércoles de LAM.

“Ayer ha salido el programa de LAM han salido las niñas y no este señor, de repente le han dicho algo y se molestó el señor”, finalizó.

Ángel de Brito arremete contra Milett por su participación como jurado

El conductor argentino Ángel de Brito lanzó duras críticas hacia Milett Figueroa por su desempeño como jurado en el programa “Cantando 2024″. De Brito, quien conduce el programa LAM, señaló que la participación de la modelo peruana en este rol solo responde a una estrategia de promoción por parte del presentador Marcelo Tinelli. En una reciente entrevista con América Hoy, el argentino expresó que el cargo de jurado le queda grande a Figueroa.

“Debiera estar otro jurado”, comentó De Brito, sugiriendo que el puesto debería haber sido ocupado por una figura local con mayor trayectoria y personalidad. El conductor destacó que la decisión de Tinelli de incluir a Figueroa parece más orientada a generar expectativa y polémica que a aportar al desarrollo del programa. “Marcelo está utilizando a Milett. Sí, completamente. La está usando para generar reality y comentarios”, agregó.

Sobre la actuación de la modelo, Ángel de Brito fue aún más crítico, calificando su participación como “pobre, aburrida y exagerada”. Según el presentador, Figueroa no tiene la experiencia necesaria para asumir el rol de jurado en un programa que suele contar con figuras de renombre. “Le queda grande el jurado del Cantando. Está recién empezando, le falta mucho”, afirmó.

Ángel de Brito critica a Milett Figueroa por performance como jurado. América Hoy

De Brito también sugirió que la peruana habría encajado mejor como participante, tal como lo fue en “Bailando 2023″. “No es una figura importante en Argentina, recién la estamos conociendo. Es raro que esté en un jurado que siempre estuvo integrado por estrellas o periodistas reconocidos”, concluyó el conductor, poniendo en duda el aporte de Figueroa al show.