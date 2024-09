Feriado no laborable el 24 y 27 de septiembre: ¿por qué se declararon y quiénes se beneficiarán en Piura y La Libertad?

Nos es un feriado nacional, de modo que los trabajadores del sector privado no podrán tener un día libre. (Composición Infobae: Andina / calendarpedia.com)

Es habitual que, tras la celebración de un feriado, se consulte el calendario para determinar cuál será el próximo día libre que permitirá disfrutar de actividades recreativas, compartir momentos agradables con la familia o avanzar en algún proyecto. Luego de que los peruanos conmemoraron el 30 de agosto en honor a Santa Rosa de Lima, muchos aguardaron con entusiasmo el siguiente día de descanso.

Al revisar sus calendarios, se dieron cuenta de que, después de más de un mes, aún no habrá feriado, ya que en septiembre el Gobierno no declaró ningún día libre a nivel nacional para los trabajadores del sector público y privado. Sin embargo, en este noveno mes del año, las autoridades decretaron feriados para algunas regiones del territorio nacional.

Se trata de los feriados no laborables del 24 y 27 de septiembre, que se celebrarán en el departamento de Piura y la provincia de Trujillo, respectivamente. Al no ser feriados nacionales, es decir, que no aplican para los trabajadores de empresas privadas, solo los empleados del sector público se beneficiarán de lo establecido por las autoridades.

Los compatriotas que laboran en el sector público en otras regiones del Perú deberán asistir con normalidad a sus centros de trabajo el martes 24 y el viernes 27 de septiembre. Quienes sí podrían tener un día libre en esas fechas son los empleados de organizaciones privadas en Piura y Trujillo, siempre que exista un acuerdo previo con sus empleadores.

Habiendo señalado esto, surge de manera natural la pregunta: ¿por qué las autoridades declararon feriado dos días en septiembre? La respuesta tiene un trasfondo cultural.

¿Por qué son feriados el 24 y 27 de septiembre en Piura y Trujillo?

24 de septiembre

Ante esta pregunta, más de uno podría responder que es feriado porque las autoridades así lo determinaron. Sin embargo, esta afirmación es genérica y no proporciona información sobre el trasfondo cultural, un aspecto que las autoridades consideraron al decidir otorgar un día libre a los trabajadores del sector público.

Respecto al 24 de septiembre, es preciso citar lo que establece la Ley N.º 15618, la cual se expidió durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry (1963-1968). “Declárase feriado no laborable el día 24 de septiembre en el departamento de Piura”, reza el artículo 1.

En el artículo 2, se señala lo siguiente: “El feriado que se establece por la presente Ley se computará como de asistencia para los efectos del pago del salario dominical”.

Desde 1965, esta ley ha beneficiado a los trabajadores del sector público, quienes disfrutan de un día libre y remunerado. La fecha en la que cesan sus actividades laborales coincide con la festividad de la Santísima Virgen de las Mercedes, que se conmemora cada 24 de septiembre.

Si bien las celebraciones por ‘la Mechita’ se llevan a cabo del 12 al 30 de septiembre, el 24 (día central) se realizan actividades importantes, como la Santa Misa, en la cual se rinde homenaje a las Fuerzas Armadas del Perú, que tienen a la Virgen de las Mercedes como patrona. Debido a la relevancia de esta festividad religiosa, el Gobierno peruano declaró feriado para el departamento de Piura.

El Santuario de Nuestra Señora de las Mercedes se encuentra en Paita, a 52 kilómetros de la ciudad de Piura. Desde hace más de cinco siglos, miles de fieles rinden homenaje a esta imagen venerada. La tradición sostiene que la Señora de las Mercedes salvó el puerto de Paita en dos ocasiones. ¿De qué fueron librados los pobladores? Según se relata, esta localidad estaba amenazada por los piratas que asolaron el mar peruano.

Esta historia refleja la devoción de la comunidad y cómo la patrona se ha convertido en un símbolo de resguardo y esperanza para todos sus fieles.

27 de septiembre

En cuanto a este feriado, es preciso señalar que no fue decretado por el Poder Ejecutivo, sino por el Gobierno Regional de La Libertad a través del decreto N.º 000003-2024-GRLL-GOB. “Declarar feriado no laborable, el día viernes 27 de setiembre de 2024, para los trabajadores que prestan servicios en las Entidades Públicas de la provincia de Trujillo, con motivo del 72º Festival Internacional de la Primavera”, se lee en el artículo 1.

Cabe señalar que la Gerencia Regional de Asesoría Jurídica consideró la posibilidad de declarar feriado en toda la región de La Libertad. Sin embargo, esto no se concretó, por lo que solo los empleados que trabajan en la provincia de Trujillo podrán beneficiarse con el día libre.

Entre el feriado del 24 y el del 27 hay una diferencia bien marcada. En cuanto a esta última fecha, los trabajadores no recibirán compensación económica. “Compensar las horas dejadas de laborar el día viernes 27 de setiembre de 2024 en las semanas posteriores, conforme a lo establecido por el titular de la Entidad Pública correspondiente, en función a sus propias necesidades”, reza el artículo 2 del Decreto Regional.

Ambos feriados no laborables pueden ser disfrutados por los colaboradores del sector privado en el departamento de Piura y la provincia de Trujillo, siempre que exista un acuerdo con los empleadores respecto a la compensación por las horas no trabajadas.

El 72º Festival Internacional de la Primavera se celebra anualmente del 20 al 30 de septiembre en Trujillo. Durante estos días, una delegación de reinas extranjeras, representantes de distintos países de América, y 12 galardonadas bastoneras norteamericanas se presentan en el evento. Organizado por el Club de Leones de Trujillo, también incluye una ceremonia de coronación de una reina.

Se estima que más de 100,000 espectadores disfrutan del colorido desfile de comparsas, carros alegóricos y bandas de música. Las reinas nacionales y extranjeras deslumbran con su belleza, mientras que las bastoneras norteamericanas cautivan a los trujillanos con su destreza y simpatía. Al final de la jornada, se premian los mejores carros alegóricos. Debido a la magnitud de esta festividad, el Gobierno Regional de La Libertad ha declarado feriado no laborable en la provincia de Trujillo.