Juliana Oxenford se sincera sobre su separación de Milovan Ranovic: “Yo creo que me voy a quedar sola”

Juliana Oxenford abrió su corazón y se presentó en el programa ‘Nadie se salva’ de La Roro Network donde habló de diversos temas de su vida, entre ellos, su reciente separación de su esposo Milovan Ranovic. Como se conoce, la periodista mostraba que su matrimonio estaba viento en popa y, producto de su amor, tuvieron 2 hijos.

Aunque en redes sociales afirmaba que estaba muy bien con su pareja, hace unos días el programa ‘Magaly TV La Firme’ evidenció que había una mudanza de su casa, lo que llevaba a la conclusión de que se había separado. Fue la propia periodista quien lo confirmó en redes sociales.

Sin embargo, hasta el momento ha mantenido el silencio en referencia a estos temas. Pero, en esta ocasión se refirió a las separaciones y mencionó que no cree en las personas que retoman un romance al poco tiempo de haberse separado. Considera que no es justo para quien realmente está iniciando una relación tras un tiempo prudente, solo o sola. Incluso, mencionó que es una creyente de los duelos tras los rompimientos.

“Hago mis duelos, creo mucho en los duelos. No estoy de acuerdo con que una persona termine una relación y, al toque, por un tema de soledad tiene que buscar alguien porque además es egoísta para la otra persona, porque estás buscando llenar un vacío y esa persona si está poniendo expectativas, está poniéndole ganas y punche, a poder construir una relación contigo”, agregó.

Tras ello, abrió su corazón y mencionó que, a raíz de su separación, no tiene pensado comenzar algún romance, por el contrario, estaba casi segura de quedarse sin pareja. “Yo no me veo en una relación, yo creo que me voy a quedar sola”, estas palabras evidenciarían que su ruptura no ha sido fácil.

Juliana Oxenford confirmó su separación

El programa de espectáculos de Magaly Medina difundió recientemente imágenes que mostraban una mudanza en la casa de Juliana Oxenford en Chorrillos, desatando especulaciones sobre la vida privada de la periodista. Tras la emisión de este informe, la periodista decidió pronunciarse y, a través de un comunicado en sus redes sociales, confirmó el fin de su relación con el empresario Milovan Radovic.

“Ayer, un programa de espectáculos sacó un informe donde mencionan y muestran aspectos privados de mi vida. Hasta ahora no entiendo quién podría estar tan interesado en que una situación así se hiciera pública”, expresó la exconductora de ATV, visiblemente afectada por la exposición de su situación personal. “Solo a ustedes, mis amigos y gente que me quiere, les dedico este mensaje para agradecerles por la preocupación y el cariño de siempre”, añadió.

En su mensaje, Oxenford reveló que la separación es reciente y que atraviesa un momento difícil. “Es un momento muy duro para mí. Como comprenderán, al ser un hecho tan reciente, ahora mismo lo único que busco y necesito es estar fuerte por lo que más amo en este mundo, que son mis dos hijos”, señaló la periodista, destacando que su prioridad es el bienestar de su familia.

Aunque la periodista ha mantenido su vida privada alejada de los medios, la difusión de las imágenes y la atención mediática generada por el informe de Medina la llevaron a hacer pública su separación, agradeciendo a sus seguidores por el apoyo en este difícil momento.

Juliana Oxenford recordó curiosa propuesta de Andrés Hurtado

Juliana Oxenford, reconocida periodista, recordó una inesperada llamada que recibió de Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, cuando comenzaba su carrera en televisión. A sus 20 años, mientras trabajaba en el noticiero de Panamericana Televisión junto a Federico Salazar, Oxenford relató que fue contactada por Hurtado, a pesar de no conocerse ni haberse cruzado en el canal. “Yo cuando tenía 20 años entro a trabajar al noticiero que conducía en ese entonces Federico Salazar. Yo he trabajado en todos los canales. Un día me acuerdo que me llaman por teléfono. Me dicen: ‘Aló, con Juliana, de parte de Andrés’”, contó.

Durante la llamada, Hurtado la invitó a tomar un café, expresando su admiración por el trabajo que ella realizaba en ese momento y ofreciéndole algunos consejos profesionales. “Me dijo que admiraba mi trabajo y que quería darme algunos consejos”, recordó Oxenford, quien quedó sorprendida por la propuesta, ya que no esperaba recibir ese tipo de reconocimiento a tan temprana edad.

