Juliana Oxenford cuenta el incómodo momento que vivió con Andrés Hurtado: "Me llamó cuando tenía 20 años".

Juliana Oxenford llegó al programa ‘Nadie se Salva’ para hablar sobre su carrera periodística. En medio de la conversación, le preguntaron por Andrés Hurtado, quien en estos momentos se encuentra siendo investigado por tráfico de influencias y lavado de activos. Al ser un personaje mediático, a la rubia le consultaron si lo conocía.

La exfigura de ATV mencionó que sí sabía quién era el popular ‘Chibolín‘, además que siempre escuchó que la fortuna que él amasó en los últimos años se debía al proxenetismo. “Yo lo que siempre escuché es que ese pata hace plata porque maneja pu***”, señaló.

En ese momento, Juliana Oxenford procedió a contar una incómoda anécdota con Andrés Hurtado. Para empezar, dejó en claro que si bien conoce al cómico, no son amigos, pero sí lo ha visto en los camerinos de diferentes canales de televisión. “A ‘Chibolín’ lo conozco. No es mi pata. Él siempre ha estado en todos los maquillajes, en todos los pasillos”, señaló.

Juliana Oxenford se refirió a su padre, Marcelo Oxenford.

Posteriormente, recordó que cuando ella iniciaba en el mundo de la televisión, recibió una llamada de Andrés Hurtado. Ella relató que en ese momento trabaja para el noticiero de Panamericana Televisión, junto a Federico Salazar.

“Yo cuando tenía 20 años entro a trabajar al noticiero que conducía en ese entonces Federico Salazar. Yo he trabajado en todos los canales. Un día me acuerdo que me llaman por teléfono. Me dice: ‘Aló, con Juliana, de parte de Andrés’”, sostuvo.

Pese a que no se conocían, ni se habían cruzado en los pasillos del canal, el popular ‘Chibolín’ le propuso a Juliana Oxenford ir a tomar un café, pues le dijo que admiraba el trabajo que ella realizaba, por lo que deseaba que se reunieran, además que podía darle algunos consejos. Al escuchar esta propuesta, la exconductora de ATV quedó bastante sorprendida.

“Él trabajaba en el canal donde yo estaba trabajando, pero nunca lo había visto. Entonces me dice: ‘Oye me encanta tu trabajo, me pareces linda, me pareces una chica súper guapa, me gustaría tomas un café contigo porque tengo muchos años en la televisión y quisiera darte algunos consejos’”, mencionó.

A penas terminó la llamada, la periodista le contó a Federico Salazar que Andrés Hurtado le había llamado y le propuso que salgan a tomar un café. El ahora conductor de América Noticias le dijo que no acepte dicha proposición, esto debía a que ya intuía que no terminaría nada bien. En ese sentido. la periodista dejó en claro que su colega siempre la protegía y tenía una conducta paternal con ella.

“Una vez que cuelgo le digo a Federico que este pata ‘Chibolín’ me ha llamado. De inmediato me responde: ‘¿Para qué?’. Le cuento que me dijo para ir a tomar un café y Federico me dice que ni me atreva. En ese tiempo Federico tampoco sabía nada. Él es un amor y me quería como si fuera su hija”, sentenció.

Juliana Oxenford habla de su padre Marcelo Oxenford

Juliana Oxenford ha sido abierta sobre la distante relación que mantiene con su padre, el actor Marcelo Oxenford. A pesar de haber crecido separada de él, la periodista ha dejado en claro que no tiene resentimientos hacia su progenitor. Aunque no han desarrollado una relación cercana, Juliana mantiene una buena relación con su hermana Lucía Oxenford, con quien comparte momentos más familiares.

Sorprendentemente, en sus recientes declaraciones, Juliana elogió a su padre, señalando que lo considera una buena persona y un buen amigo, aunque basándose en lo que otros le han contado. La periodista destacó que, según le dicen, Marcelo es una persona que siempre está dispuesta a ayudar cuando se le necesita, lo que ha reforzado su buena percepción de él. Aclaró que nunca ha pensado que su padre fuera una mala persona.

Sin embargo, Juliana también mencionó que su percepción sobre Marcelo proviene principalmente de los comentarios de otras personas, ya que no ha tenido la oportunidad de desarrollar una relación de amistad con él. “No es mi amigo, es mi padre”, comentó, enfatizando que su vínculo con él ha sido limitado, pero siempre desde el respeto.