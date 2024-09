Jesús Alzamora reaparece en redes haciendo anuncio tras escándalo de infidelidad a María Paz Gonzáles Vigil

Jesús Alzamora es captado besando a mujer que no es su esposa María Paz Gonzales-Vigil en Colombia. (Captura: Magaly TV La Firme)

Jesús Alzamora reapareció en sus redes sociales después de estar ausentes desde que salió a la luz su ampay con desconocida mujer en Colombia, pese a estar casado con María Paz Gonzáles Vigil. El pasado 16 de septiembre, Magaly TV La Firme publicó un video donde se ve al actor en una discoteca, bailando y besando a otra persona que no es su esposa.

Estas imágenes remecieron las farándula, pues la pareja Alzamora- Gonzáles Vigil era considerada como una de las más estables del medio. El mismo día que el programa de Magaly Medina lanzó el anunció, María Paz hizo un comunicado donde aclaraba que ya sabía de estas imágenes y que fue cuando estaba separada de Jesús, el padre de sus dos hijos.

Cabe indicar que el ampay data del 19 de agosto del 2023. Según indicó la modelo, esta situación ya ha sido afrontada en la relación, la cual se basa en la confianza y el amor.

Jesús Alzamora reaparece después de difundirse ampay.

Sin embargo, muchos no han creído en esta versión, sobre todo porque en aquella época, la pareja tenía constante interacción en sus redes sociales, haciéndose muestras de afecto y hasta coquetos comentarios.

Mientras todo esto sucedía y las especulaciones estaban a flor de piel, Jesús Alzamora brillaba por su ausencia en las redes sociales. Hasta este 19 de septiembre, nada menos que con el motivo del estreno de la película de Nubeluz.

Lejos de pronunciarse sobre el ampay o respaldar las palabras de su esposa María Paz, Jesús Alzamora ha optado por publicar un nuevo capítulo de su espacio Hazme la taba, donde entrevista a los actores de Sube a mi nube, cinta inspirada en la historia de Nubeluz.

“Buen día, Hazme la taba llega al set donde se grabó la película de Nubeluz que se estrena hoy. Aquí todos los detalles”, escribió el actor, que pudo como fondo una escena de la película y la canción del show infantil.

Esta publicación significaría el retorno de Jesús Alzamora en las redes sociales, evitando referirse a la polémica situación que hoy lo envuelve.

Sube a mi nube se estrena este 19 septiembre.

Jesús Alzamora elimina videos con María Paz en su canal

Una acción de Jesús Alzamora que llamó mucho la atención es que eliminó la opción de ver públicamente sus videos con María Paz Gonzáles Vigil. El actor decidió ponerlo en premium, permitiendo que solo los vean las personas que están afiliadas a su canal de YouTube.

Como se recuerda, la pareja ha protagonizado programas muchas veces, donde ambos han hablando de sus temas personales en más de una oportunidad. Con el fin de proteger a María Paz, y que sus conversaciones, no sean expuestas para ser usadas en su contra, Jesús Alzamora habría tomado esta radical decisión.

Expareja de María Paz rechaza ampay de Jesús Alzamora

Jhovan Tomasevich, expareja de María Paz Gonzáles-Vigil, se mostró bastante incómodo con la situación que enfrenta actualmente la modelo, a quien le guarda. En el podcast ‘Nadie se salva’, el cantante señaló que como cualquier persona, él también ha cometido errores en sus relaciones amorosas pasadas. Sin embargo, marcó distancia con Jesús Alzamora, pues él es un hombre casado.

“Yo también de chiquillo he tenido mis cosas, pero cuando tienes familia, hijos de por medio, es otro tema. Todos tenemos rabo de paja, pero es muy distinto cuando tienes una familia, ahí es cuando las cosas se complican porque les tienes que decir a ellos. Incluso hay parejas que no son mediáticas y se separan, y los chibolos en el colegio son muy duros”, expresó el cantante.

Pese a que no mencionó al actor, indicó que no está de acuerdo con las personas que prefieren engañar o ser infiel, en lugar de valorar una relación sólida y duradera. “Tú no puedes traicionar a la persona que te cuida la espalda noche a noche”, dijo.

Jhovan Tomasevich, expareja de María Paz Gonzáles-Vigil, habla sobre el ampay de Jesús Alzamora | Nadie se salva - Carlos Orozco Youtube