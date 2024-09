Plazo fijo en septiembre: ¿Cuánto debo depositar para recibir S/1.000 de ganancia en Navidad?

Depósitos a plazo fijo en septiembre ofrecen tasas más bajas, pero aún se mantienen por encima de 5% en algunas entidades. - Crédito Composición Infobae/infobae/Paula Díaz/Andina

Durante este segundo semestre del 2024, muchos ciudadanos buscarán ahorrar su dinero y hacerlo crecer, no solo para solventar las metas que tengan a futuro, a corto y largo tiempo, sino también para tener dinero para la campaña de fin de años, con celebraciones como Navidad y Año Nuevo.

Así, como se sabe, el mercado financiero formal —bancos, cajas municipales y rurales, y cajas— ofrece una serie de productos para que puedas invertir, desde cuentas de ahorro, fondos mutuos, y depósito a plazo fijo.

Estos últimos son las cuentas más seguras y que ofrecen mayor rentabilidad (están protegidos con el Fondo de Seguro de Depósitos, a diferencia de otros los fondos mutuos). Sin embargo, como se sabe, si se espera ganar grandes cantidades de dinero, sobre todo en poco tiempo, como lo es un plazo de tres meses, se debe también invertir grandes cantidades.

¿Cuánto depositar en plazo fijo a tres meses para ganar S/1.000?

Para recibir S/1.000 como resultado de un depósito a plazo fijo a tres meses, debes saber, primero, que la cantidad a invertir es bastante grande. Esto es debido que para asegurar que una rentabilidad a tan poco tiempo te pueda ofrece una tasa un poco más alta, deberás depositar un monto mayor.

Así, en base a datos de portales como Compara Bien, la SBS y las mismas páginas oficial de los administradores de estos productos financieras (bancos, cajas y financieras), Infobae Perú calculó con su fórmula propia cuánto, aproximadamente, deberías invertir para ganar S/1.000. (Considera que las fórmulas que usen otras entidades pueden variar, pero el resultado no debería ser considerablemente tan diferente).

Efectiva Tu Financiera ofrece 6,00% para depósitos a tres meses: Así, necesitarás, aproximadamente, depositar S/66.700 en septiembre, y ganarás S/1.000,50 en Navidad

Lo mismo pasa en Financiera Oh! , que también ofrece esta tasa de 6,00% .

Caja Municipal de Ahorro y Crédito Paita ofrece 5,93% si depositas grandes cantidades de dinero a tres meses. Gracias a esto, necesitaría S/67.460 para poder depositarlo y recibir un resultado de S/1000,09 en para la campaña Navideña

Banco Pichincha ofrece tasa de 5,48% si depositas un monto grande a tres meses. Con esto, necesitaría S/73.000 para poder ganar S/1.000,10 para que puedas usar para tus comprar navideñas

Interbank ofrece tasa de 5,25% para depósitos con montos grandes a tres meses. Así, deberás invertir S/76.200, y podrás recibir S/1000,13 al final del periodo de 90 días

Actualmente, la tasa más alta del mercado está alrededor de 6,00% en las entidades Efectiva Tu Financiera y Financiera Oh!. Las cajas ofrece una tasa un poco menor, y los bancos ofrecen tasas aún más reducidas (en general).

Podrías acceder a mayor tasa, pero con riesgo

Sin embargo, sí hay una entidad, una financiera, que puede ofrecerte una mayor tasa, pero esto significa tomar un riesgo. La financiera Surgir, del Banco Santander, ofrece un depósito a plazo fijo con una mayor tasa; sin embargo, dado que el Fondo de Seguro de Depósito aún no está disponible para esta, tu dinero no está asegurado y en caso de que quiebre no te podrían devolver automáticamente lo que te correspondería de tu dinero. (Para el periodo de septiembre a noviembre de 2024, este fondo protege hasta S/121.900 de los ahorros de los clientes).

Financiera Surgir ofrece 7,12% para depósitos de 90 días, con lo que deberás depositar solo S/56.200, para recibir S/1.000,36 al final del plazo fijo, y listo para Navidad

Las tasas más altas para depósito a plazo fijo

En Cajas Municipales, la CMAC Paita ofrece tasa de interés de 6,79% para depósitos a plazo fijo de 181 a 360 días

En Bancos, GNB ofrece 5,96% a más de 360 días

En Financieras, Proempresa ofrece 6,55% a más de 360 días

En Caja Centro ofrecen 8,96% a plazos de más de 360 dias