Elio Riera, de conseguir la excarcelación de Alberto Fujimori al repudio familiar por anticipar su muerte

Seguidores del exmandatario esperan su turno para presentar sus respetos a los restos del exdictador. (Fuente: RPP)

Elio Riera, el abogado que estuvo detrás de la excarcelación de Alberto Fujimori (1990-2000) en diciembre del año pasado, ha enfrentado recientemente un repudio significativo por parte de la familia del exdictador tras adelantarse al anuncio de su muerte.

El vínculo de los Fujimori con el jurista se deterioró de manera drástica por un mensaje difundido en su cuenta de X, antes Twitter, donde informó el deceso del exautócrata el último miércoles. “Descanse en paz. Su legado perdurará en la historia. Su amistad para mí será eterna. Recordaré siempre sus palabras: logramos el objetivo”, decía el mensaje que fue eliminado de inmediato.

Según la cúpula de Fuerza Popular, Keiko Fujimori alistaba un mensaje oficial sobre la muerte de su padre cuando Riera publicó el texto, un exabrupto que provocó un profundo malestar en el entorno familiar al punto que lo sacaron de la residencia de San Borja y lo vetaron del velorio, como adelantó Infobae Perú.

“En cosas como estas, cuando una familia está pasando por un dolor tremendo, uno no puede atribuirse la representación o responsabilidad de tomar un anuncio y lo digo yo porque estuve presente. No me pareció correcto y yo misma se lo dije. Le corresponde siempre a la familia hacer ese anuncio tan íntimo, por lo que faltó el respeto”, dijo la congresista Martha Moyano.

Martha Moyano señaló que abogado Elio Riera cometió un error al anunciar la muerte de Alberto Fujimori. Luis Paucar / Infobae

Alejandro Aguinaga, también legislador y médico de cabecera del exdictador, tildó la acción como una “impertinencia” y contó que la cúpula fujimorista, al enterarse de la situación, lo retiró de la vivienda. “Nunca nos hemos antepuesto a la familia Fujimori. Siempre hemos dejado que ellos planteen la solución y que sean ellos quienes le comuniquen al país lo que viene ocurriendo”, añadió.

La ausencia de Riera en el velorio, realizado en la sede del Ministerio de Cultura, subrayó la magnitud del desacuerdo y la ruptura provocada por su prematuro anuncio. Consultado al respecto por Infobae Perú, señaló que “por respeto a su memoria y legado” no ahondaría en detalles. Después, en la misma plataforma social, indicó que asumía “enteramente la responsabilidad por las incomodidades que se habrían generado”.

Defensa en casos

El letrado, quien también defendió a los hermanos, Hiro, Sachi y Kenji Fujimori, consiguió que el exdictador dejara la prisión donde cumplía una condena de 25 años por delitos de lesa humanidad, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) restituyera el indulto humanitario que le otorgó en 2017 el entonces gobernante Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

“La Corte Interamericana no puede decidir a quién liberamos o no. Somos un Estado soberano, yo no elegí a una corte, sino al presidente y congresistas. Las opiniones de la corte deben ser tomadas como tales”, dijo entonces. Fujimori dejó la prisión de Barbadillo en diciembre del 2023. Ocho meses después, Riera impulsó el pedido de pensión vitalicia de 15.600 soles para el exdictador, pese a que no pagó la reparación civil por los delitos contra los derechos humanos y corrupción por los que recibió condena.

Publicación de Elio Riera en sus redes sociales tras se retirado de la casa de Alberto Fujimori. (Fuente: X de Elio Riera)

Además, defendió que Fujimori, quien recibía un tratamiento por un cáncer de boca y acababa de someterse a una operación a la cadera, tenga más custodia policial en la casa donde pasó sus últimos días y que se presentara a las elecciones presidenciales de 2026, aun cuando otros juristas resaltaban que estaba impedido de hacerlo.

En abril pasado, Riera comunicó el archivo definitivo del caso Limasa, que implicaba a Hiro, Sachi y Kenji en una pesquisa sobre presuntas transferencias irregulares de dinero desde Japón a la empresa Logística Integral Marítima Andina S.A. (Limasa), propiedad de los Fujimori.

Después de romper el vínculo con la familia del exdictador, se presentó a una audiencia para solicitar al Poder Judicial que archive el proceso que seguía contra su defendido por el asesinato, en 1992, de seis campesinos en una localidad al norte de Lima, a manos del grupo militar encubierto Colina.

El letrado señaló ante un tribunal de la Corte Superior Nacional que, tal como indica el Código Penal, corresponde declarar extinta la acción penal contra el fallecido. Por este caso, la Fiscalía había solicitado que Fujimori fuera condenado a 25 años de prisión como presunto autor mediato del delito de homicidio en la modalidad de alevosía y en contexto de lesa humanidad.

“Fue un honor ser su abogado, pero más que todo tener el privilegio de considerarme su amigo. Por respeto a él, no contestaré a comentarios inexactos que buscan restar los merecidos homenajes para con mi mentor”, escribió.