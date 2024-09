Luis Galarreta sobre muerte de Alberto Fujimori: “La mayor justicia ha sido divina porque falleció en libertad”

El secretario general de Fuerza Popular ,Luis Galarreta, resaltó que Alberto Fujimori falleció en libertad- crédito Renato Silva / Infobae Perú

El secretario general de Fuerza Popular y parlamentario Andino, Luis Galarreta, indicó que se encuentra agradecido con las personas que ayudaron a que el exdictador Alberto Fujimori consiga su libertad. “La mayor justicia ha sido divina porque él ha fallecido en libertad”, aseguró.

En diálogo con Infobae Perú, el excongresista naranja mencionó que Fujimori murió “en el amor de sus hijos”. “He visto a Keiko y a Kenji abrazados a lado del presidente Fujimori, con el padre Gaspar rezando, esperando un milagro, pero con la decisión de Dios. Él ha fallecido en libertad y en amor de familia, que es lo más importante”, afirmó.

Asimismo, calificó de “noble” que personas con las que tienen diferencias políticas se hayan acercado al velorio. “Varios de nosotros vamos a hacer nuestra guardia, pero no nos ha dado tiempo porque hasta sus exedecanes han venido a hacer guardia. Es un tema que te dice mucho de gente que vivió directamente con el presidente Fujimori, en sus viajes, en sus visitas a la gente más humilde”, remarcó.

Luis Galarreta se apersonó al velorio de Alberto Fujimori junto a otros líderes fujimoristas - crédito Renato Silva / Infobae Perú

En ese sentido, destacó que cada asistente sabe internamente el motivo por el que acudió a la ceremonia. “Dios conoce los corazones de cada uno, eso uno no lo puede saber, quien viene porque quiere despedirse y mostrar una muestra de respeto, que es lo que yo he visto en los amigos como Mauricio Mulder, Jorge del Castillo, al grupo aprista, a César Acuña, me manda los saludo de Richard que ya vendrá a Lima. Además, yo soy muy amigo, nunca lo he negado. Lucho Iberico, desde España, ha estado Adriana Tudela, Norma Yarrow...”, contó.

“Yo en estos momentos declaro muy poco, porque me pasó con Nano (Guerra García), se me hace muy difícil declarar. Miro más a la gente que está haciendo su cola que viene con genuino corazón que viene a despedirse de Alberto Fujimori. Yo creo que todos han venido a mostrar respeto, si por ahí otro no, ya depende de cada uno”, añadió.

La experiencia personal de Galarreta

Luis Galarreta también comentó que Alberto Fujimori lo impactó desde que él tiene “uso de razón”, ya que lo recuerda resolviendo problemas de la ciudadanía.

Luis Galarreta resaltó el hecho de que Alberto Fujimori falleciera en libertad - crédito Renato Silva / Infobae Perú

“Mi padre trabajaba en Minero Perú Comercial que fue privatizada, felizmente (...). Mi hermano tuvo que viajar a Argentina para pagarme la universidad, pero esa época que me costó´vivir, con los coches bomba y todo, me demostró que el presidente Fujimori y el grupo que lo acompañó, porque ahí estaba un Carlos Torres Lara, una Martha Chávez, gente que incluso ya no está, hicieron unas reformas importantísimas, si no el Perú no fuera lo que es”, aseveró.

“Cuando he crecido en política, ser el secretario general de un partido, que la hija de este presidente que yo admiro porque lo que ha hecho ha generado una nueva casa política para el presidente. Siendo el secretario general me toca más todavía, porque tengo la obligación moral de mantener su legado”, agregó.

¿Qué enfermedad tenía Fujimori?

El exmandtario del Perú, Alberto Fujimori, falleció el miércoles 11 de septiembre a los 86 años, después de una prolongada batalla oncológica.

Fujimori, liberado en diciembre de 2023, aunque inhabilitado políticamente, buscó volver a la arena pública, generando controversia y reviviendo viejas heridas en el panorama peruano. (Andina)

El oncólogo Carlos Gutiérrez indicó que en una evaluación realizada entre febrero y marzo descubrieron que Fujimori padecía un cáncer de lengua inoperable debido a su tamaño y ubicación. Para tratar esta enfermedad, optaron por la radioterapia y la quimioterapia, un tratamiento que duró seis semanas.

Durante este periodo, Fujimori sufrió una caída que le provocó una fractura de cadera, lo que interrumpió temporalmente el tratamiento de radioterapia.

A pesar de esta complicación, continuaron con el tratamiento, aunque le causó inflamaciones severas en la boca y el cuello, dificultándole el habla y la capacidad de alimentarse. Según Gutiérrez, el expresidente mantuvo el ánimo durante todo el proceso y logró completar el tratamiento.