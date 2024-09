Beto Ortiz arremete contra Javier Masías por sus polémicas publicaciones: “No se puede ser tan insensible con la muerte”

Beto Ortiz arremete contra Javier Masías por sus polémicas publicaciones. Willax TV.

Luego de las controvertidas publicaciones que hizo Javier Masías en su red social, coincidiendo con la muerte del expresidente Alberto Fujimori, muchos personajes se pronunciaron considerándolo desatinado.

Entre ellos fue Beto Ortiz quien calificó al jurado de ‘El Gran Chef Famosos’ como una persona poco sensible y patética por escribir dicho texto y compartirlo con todos sus seguidores a pesar del dolor que están viviendo los familiares del expresidente del Perú.

“Es patético y lamentable que haya gente que se solaja con la pena y dolor ajeno... realmente esto solo lo puede escribir un imbécil. Desgraciadamente, por muy estrella de Latina que sea, me parece un imbécil este tipo, eso no se puede decir de nadie”, comentó en un inicio.

El conductor de “Beto a saber” invitó a reflexionar al crítico gastronómico y comentó que no haga lo que no le gustaría que otras personas le hagan.

”No se puede ser tan insensible con la muerte porque te va a tocar Javier y cuando un ser querido tenga cáncer o esté en agonía, no te va a gustar que alguien venga a decirte que va a bailar sobre la tumba. Entonces no hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti”, expresó.

Beto Ortiz arremete contra Javier Masías por sus polémicas publicaciones en medio de la muerte de Alberto Fujimori. Willax Tv- Latina Tv.

¿Qué comentó Javier Masías en sus publicaciones?

Javier Masías se encuentra en el centro de una polémica tras publicar dos comentarios en sus redes sociales, generando un intenso debate, porque coincidió con el fallecimiento del exmandatario Alberto Fujimori. El conductor de TV escribió el 11 de septiembre en su cuenta de X (anteriormente Twitter) una frase que resonó en las redes sociales: “Bailaré sobre tu tumba”.

El mensaje, según señalaron muchos usuarios, fue percibido como una clara alusión al deceso de Fujimori, desatando una ola de críticas. La indignación surgió principalmente por la percibida insensibilidad del comentario en un momento de duelo para los seguidores del expresidente peruano. Fujimori, cuyo legado político y personal ha sido siempre fuente de controversia, es una figura polarizadora en el país andino, y la coincidencia de fechas amplificó la desaprobación hacia Masías.

Según informaron varios medios, el comentario de Masías se refiere a una canción de la popular banda española ‘Siniestro Total’, sin embargo, esa explicación no logró calmar los ánimos.

Al día siguiente del desacuerdo generado, Masías emitió una disculpa pública, pero lejos de mitigar las críticas, estas crecieron. En su intento de aclarar la situación, hizo alusión a la muerte del exfutbolista Roberto Chale en lugar de abordar directamente las interpretaciones sobre Fujimori, escribiendo:

“Noto con ingenuidad que un tweet mío ha ofendido a mucha gente. Es una de las canciones más conocidas de la banda española Siniestro Total, y ha sido una infeliz coincidencia que la citara en este contexto. Mil disculpas: como saben, jamás bailaría sobre la tumba de Roberto Chale”, escribió.

Javier Masías y sus polémicos mensajes en medio de la muerte de Alberto Fujimori. X (Twitter).

Este mensaje añadió aún más confusión y malestar entre sus seguidores y el público. La disculpa fue considerada fuera de lugar e ineficaz, ya que desviaba el foco del problema principal y, en consecuencia, no brindaba una explicación clara sobre la interpretación del comentario inicial respecto al expresidente Fujimori.

La falta de claridad de sus palabras reforzó la sensación de falta de sensibilidad y respeto hacia la delicada situación. Las redes sociales, particularmente X, se llenaron de mensajes de desaprobación, acusando al conductor de banalizar una situación de dolor para muchos.

Aunque la canción “Bailaré sobre tu tumba” es conocida por algunos, el contexto en que fue citada creó un ambiente tenso de discusión, resaltando las divisiones que persisten en la sociedad peruana en torno al legado de Fujimori y la forma de abordar públicamente temas sensibles.

Javier Masías y su polémico mensaje en medio de la muerte de Alberto Fujimori. Instagram.