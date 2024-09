Hiro, el hijo de Alberto Fujimori que no llegará al entierro de su padre

Hiro, el hijo de Alberto Fujimori que no llegará al último adiós a su padre. (Video: Canal N)

Hiro Fujimori, el segundo hijo de Alberto Fujimori, no llegaría al velorio y entierro de su padre, tal como lo ha anunciado la tarde de este jueves el secretario General de Fuerza Popular, Luis Galarreta. Sin embargo, durante una conversación con la prensa, el también excongresita señaló que Fujimori Higuchi sí logró despedirse del exdictador antes de su muerte.

“Hiro está un poco más lejos, Asia, ya llegar hasta acá era imposible, pero sabemos por la familia que él se pudo despedir, a través del teléfono, de su padre”, señaló Galarreta, para agregar también que Sachi, la hija mayor del expresidente, estaría arribando cerca de las 04:00 p.m. al aeropuerto Jorge Chávez.

“Sachi ha de estar llegando en un par de horas, probablemente, creo que llega a las 04:00 p.m. al aeropuerto”, agregó. Como se recuerda, los únicos hijos del líder fujimorista que viven actualmente en el Perú son Keiko y Kenji, quienes estuvieron junto a su padre durante sus últimos minutos con vida.

Una misa el sábado 14

Kenji Fujimori y Keiko Fujimori reaccionan cuando llegan al Museo de la Nación, donde se exhibirán los restos de su padre, el ex presidente Alberto Fujimori. REUTERS/Gerardo Marin

De otro lado, el exparlamentario fujimorista adelantó que, después del velatorio que se extenderá hasta el sábado 14, la familia del expresidente ofrecerá una misa privada antes de que sus restos sean llevados al Campo Santo, en Huachipa. Aunque aun se desconoce si es que será enterrado o cremado, Galarreta aclaró que el mismo presidente señaló que le gustaría estar ahí.

“El sábado que termina el velatorio va a haber una misa, todavía falta el detalle exacto de dónde va a ser, la familia está terminando esos detalles, y de ahí será en Huachipa, en Campo Santo. El presidente mismo había señalado que le gustaría estar ahí. Eso es lo que faltaría para el día sábado”, indicó.

Asimismo, agregó que la última voluntad de Fujimori fue ser velado en un lugar público e informó que no se ha previsto realizar ceremonias en otras instituciones públicas o privadas. “Él siempre quería un sitio donde pueda tener acceso la población, sus seguidores, no por un tema en contra de nadie; simplemente se evitó la parte más protocolar de esta situación. Sin embargo, los honores, el duelo, eso se ha aceptado. Cualquiero otro tema (ceremonia) en instituciones no se ha previsto”, acotó Galarreta.

“Me despedí por videollamada”

La parlamentaria Cruz Zeta reveló que tuvo la oportunidad de dedicarle unas últimas palabras al expresidente. | Canal N

La exparlamentaria fujimorista, Cruz Zeta, estuvo entre las últimas personas en despedirse del exmandatario Alberto Fujimori, quien falleció el miércoles 11 de septiembre a las 18 horas. Zeta agradeció a Kenji Fujimori por haberle permitido ese adiós, revelando que a las 17:30 lo llamó y le dijo: “Despídete de mi padre”.

Ese miércoles se había mantenido un hermetismo sobre la salud deteriorada de Alberto Fujimori, y diversas figuras allegadas a Fuerza Popular habían pedido oraciones por su bienestar. Finalmente, se confirmó su deceso en la tarde, lo que generó múltiples reacciones en el ámbito político.

Durante el velorio, la congresista Zeta comentó sobre su conversación con Fujimori en los últimos momentos: “Le dije ‘presidente, fuerzas tienes que seguir luchando por el país’ porque él quiso seguir luchando, sacando adelante a nuestro país porque lo hacía con mucho amor. Él combatió el terrorismo. Siempre estaba preocupado por la delincuencia”, expresó conmovida.

Zeta añadió que su cercanía con Alberto Fujimori fue tan significativa que su incursión en la política se debió a una invitación personal de él. “Por él estoy en la política, por mi lealtad que siempre estuve con él. Nunca voy a dejar de agradecerle a la familia Fujimori porque confió en mis principios. Soy empresaria, pero él me invitó porque conocía mi lealtad hacia la gente más humilde”, señaló la congresista.